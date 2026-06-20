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Roman Abramovici, „cel mai fidel și devotat dintre oligarhii lui Putin”, placă turnantă între Moscova și Kiev? „Acești miliardari sunt doar niște axe ale operațiunilor de influență rusești, nu stabilesc ei agenda”

Cristian Lisandru
Roman Abramovici, „cel mai fidel și devotat dintre oligarhii lui Putin”, placă turnantă între Moscova și Kiev? „Acești miliardari sunt doar niște axe ale operațiunilor de influență rusești, nu stabilesc ei agenda”
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Roman Abramovici încearcă, încă o dată, să devină o „placă turnantă” între Moscova și Kiev. La începutul lunii iunie, un nume familiar a reapărut pe „scena” unde se joacă piesa „O soluționare negociată a războiului Rusiei cu Ucraina”. Este vorba despre celebrul oligarh rus sancționat Roman Abramovici. Potrivit lui Volodimir Zelenski, Abramovici a trimis la biroul său un mesaj de la Kremlinul. În mesaj s-a specificat că Moscova dorește „să înțeleagă ce este gata să facă Kievul”.

Zelenski a precizat că i-a spus apoi lui Abramovici să-i trasnsmită lui Putin că este gata să se întâlnească pentru a discuta despre război, „în orice moment”.

Volodimir Zelenski | Foto – Mediafax

Roman Abramovici nu este un mediator dezinteresat

La prima vedere, apariția bruscă a acestui canal secundar al lui Abramovici este bizară, notează Casey Michel pentru publicația independentă The Moscow Times.

  • Oligarhul nu este, la urma urmei, un mediator dezinteresat.
  • Ani de zile, Abramovici a fost unul dintre membrii cheie ai rețelei de oligarhi ruși ai lui Putin.
  • A apărut în prim-plan atunci când a achiziționat clubul de fotbal Chelsea din Marea Britanie.

În tot acest timp – așa cum a transmis Londra când l-a sancționat pe Abramovici, în 2022 – miliardarul a menținut „legături strânse cu Putin”.

Legăturile erau atât de strânse, încât – după invadarea Ucrainei, Liz Truss (pe atunci ministru de Externe) a spus că „sângele poporului ucrainean este pe mâinile lor”.

Roman Abramovici / Foto – Mediafax

Abramovici „nu a făcut niciodată nimic care să-l facă să pară neloial în ochii Kremlinului”

Elisabeth Schimpfössl este o cercetătoare care i-a „studiat” pe oligarhii ruși. A declarat pentru France 24  că Abramovici „nu a făcut niciodată nimic care să-l facă să pară neloial în ochii Kremlinului”.

Maria Pevchikh este o importantă cercetătoare anticorupție de origine rusă. A comentat în mod similar. L-a numit pe Abramovici „cel mai fidel și devotat dintre oligarhii lui Putin”.

Totuși, dacă privim dincolo de istoria eforturilor pro-Kremlin ale lui Abramovici, prezența sa ca potențial canal secundar are un anumit sens.

Oportunitatea de a pune capăt războiului este una pe care nu-și poate permite să o rateze.

  • La începutul războiului, Abramovici avea o avere de aproape 15 miliarde de dolari.
  • După ce Rusia a invadat Ucraina, s-a confruntat cu sancțiuni și confiscări succesive de active în locuri precum Elveția, Marea Britanie, Australia, Canada și Uniunea Europeană.
  • Aproape imediat, averea sa netă a scăzut dramatic.

Cel mai impresionant este că autoritățile britanice l-au obligat pe Abramovici să se retragă din Chelsea. I-au confiscat bijuteria coroanei. I-au decimat atât averea netă, cât și reputația în Occident”, continuă Casey Michel.

Acesta este directorul Programului de Combatere a Cleptocrației din cadrul Fundației pentru Drepturile Omului.

La începutul războiului, Abramovici avea o avere de aproape 15 miliarde de dolari / Foto – Profimedia Images

„Mai mulți dintre magnații de elită ai Rusiei s-au pronunțat împotriva războiului”

O șansă de a ajuta la încheierea războiului ar putea schimba lucrurile pentru Abramovici. Poate că nu l-ar ajuta să-și salveze reputația anterioară de miliardar demn de primit în Occident. Dar ar putea ajuta la ridicarea unora dintre sancțiunile care îi sufocă averea personală.

Mai mulți dintre magnații de elită ai Rusiei s-au pronunțat împotriva războiului – un război care le-a șters statutul în toate domeniile.

  • Poate că cel mai curios fapt este că guvernul ucrainean ar fi dispus să negocieze cu Abramovici sau să-l folosească ca intermediar cu Kremlinul.
  • Oligarhii pro-ruși au fost piloți cheie în eforturile mai ample ale Moscovei de a destabiliza Ucraina.
  • Unul dintre aceștia a fost și Viktor Medvedchuk, care a acționat ca figură pro-Kremlin cheie chiar în Ucraina.

Viktor Medvedchuk / Foto – Profimedia Images

  • Oficialii ucraineni recunosc că acești miliardari sunt doar niște axe ale operațiunilor de influență ale Rusiei, nu stabilesc ei agenda.

Totuși, chiar și acele aspecte pot fi utile. Abramovici însuși a fost implicat în conversații anterioare dintre Kiev și Moscova, încă din martie 2022.

  • Abramovici a ajutat la intermedierea a tot felul de situații, de la deblocarea exporturilor de cereale ucrainene până la schimburi de prizonieri.
  • După cum a declarat la vremea respectivă purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, Abramovici a fost cineva pe care ambele părți l-au acceptat ca mediator.

Dmitri Peskov | Foto – Mediafax

Aceea, însă, a fost o perioadă în care mulți din Moscova și din afara ei credeau că victoria era inevitabilă. Credeau că ucrainenii, în timp, vor ceda sub greutatea combinată a priceperii militare a Rusiei”, explică Casey Michel.

Rusia nu mai este nici măcar puterea principală în regiune, darămite la nivel global”

În anii care au urmat, războiul a alunecat într-un dezastru total pentru Kremlin. Rusia a înregistrat sute de mii de morți și caută modalități de a-i înlocui pe cei pe care îi pierde pe linia frontului.

Ucraina își valorifică avantajul prin atacuri cu drone de rază lungă de acțiune și distruge infrastructura petrolieră a Rusiei.

  • Kremlinul a văzut cum influența sa în fosta URSS scade din ce în ce mai mult.
  • Rusia nu mai este nici măcar puterea principală în regiune, darămite la nivel global.

În timp ce popularitatea războiului continuă să scadă, Putin pare să rămână convins ca întotdeauna că victoria este aproape. Poate nu o victorie deplină, chiar și prăbușirea Kievului pare dincolo de puterile sale, cel puțin deocamdată.

Dar președintele rus, ascuns într-o bulă, continuă să creadă că Donbasul este gata să cadă. Crede că, odată ce se va întâmpla acest lucru, calea către demolarea suveranității rămase a Ucrainei este deschisă”, mai scrie Casey Michel.

Vladimir Putin continuă să creadă că Donbasul este gata să cadă / Foto – Mediafax

Abramovici ar fi mai potrivit să negocieze sfârșitul a altceva: domnia lui Putin”

„Abramovici”, punctează Casey Michel, „este, desigur, binevenit să încerce să influențeze Kremlinul”.

Iar Kievul poate să accepte oferta sa de mediere, mai ales când vine vorba de lucruri precum ajutorarea economiei ucrainene sau întoarcerea soldaților ucraineni.

Însă orice vis de a-l folosi pe Abramovici pentru a-l convinge cumva pe Putin să pună capăt războiului nu este mai mult decât o fantezie.

  • Tot fantezii sunt și convingerile sale aparente că eforturile sale îi pot, cumva, restabili propriile finanțe, propria poziție și propriul loc în Occident.
  • Nu există nicio negociere cu Putin. Mai ales când vine vorba de convingerea sa că Ucraina își va reveni în cele din urmă la statutul de subordonat Rusiei.

Dacă e să spunem ceva, Abramovici ar fi mai potrivit să negocieze sfârșitul a altceva: domnia lui Putin. Este modul în care ar putea fi de cel mai mare folos nu doar celor din clasa oligarhică, ci Rusiei în ansamblu. Și tuturor celor care văd războiul ca pe o calamitate pură pentru Moscova”, încheie Casey Michel.

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