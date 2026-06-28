România se topește sub un val de căldură tropicală, zile de foc la sfârșitul lunii iunie. Unde vor fi chiar și 41 de grade, potrivit meteorologilor ANM

România se „topește” sub un val de căldură tropicală, iar meteorologii Administrației Națioanale de Meteorologie (ANM) avertizează – prin coduri roșii – că vor fi temperaturi extreme, noapți tropicale și disconfort termic deosebit de accentuat.

În Crișana, Maramureș, Transilvania și în nordul Moldovei se vor înregistra temperaturi maxime extreme. Sunt comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie.

Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat.

Indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 și 38 de grade, mai ridicate în Maramureș, Crișana și nord-vestul Transilvaniei spre 39…40 de grade.

Noaptea va fi tropicală, cu minime ce se vor situa în general între 17 și 25 de grade, anunță ANM.

Nou cod roșu emis de ANM. Ce valabilitate are

Începând de luni, de la ora 10:00 și până în data de 1 iulie, la ora 10:00, este valabil un nou cod roșu de caniculă, potrivit ANM.

În Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia și jumătatea vestică a Munteniei se vor înregistra temperaturi maxime extreme, comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie.

Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat.

Indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 și 41 de grade, cu cele mai ridicate valori în Banat și Crișana.

Nopțile vor fi tropicale, cu minime ce se vor situa în general între 17 și 25 de grade.