Un greu din PNL dezvăluie la Gândul că Bolojan nu a cerut demisia tuturor liberalilor care ocupă funcții în stat: „Unii dintre colegi trebuie să plece, iar ceilalți nu trebuie”

Invitat la emisiunea Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”, Alin Tișe, președintele PNL al Consiliului Județean Cluj, critică modul în care Ilie Boloan gestionează plecările din funcțiile publice și acuză aplicarea unui tratament diferențiat în rândul membrilor partidului. Acesta a susținut că deciziile cu privire la demisii ar trebui să înceapă de la conducerea centrală a partidului. Urmărește emisiunea live aici.

Liberalii au hotărât să voteze în favoarea Guvernului propus de premierul desemnat Luca Niculescu, însă să își asume rolul de partid de opoziție. Ilie Bolojan a motivat această decizie prin necesitatea de a preveni un blocaj la nivel instituțional. În urma apelului său, mai mulți membri liberali au anunțat că renunță la funcțiile de demnitari pe care le-au ocupat în urma numirilor politice.

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Opinia șefului Consiliului Județean Cluj este categorică: cei care au adus Partidul Național Liberal în dezastrul din prezent trebuie să plece de la conducerea formațiunii. Tișe i-a cerut pe față lui Bolojan să-și depună mandatul – „Primul care trebuie să plece”.

Alin Tișe susține că decizia lui Bolojan ca unii membri ai PNL să plece din funcții, în timp ce alții să rămână, este ipocrită

Alin Tișe acuză că modul în care funcționează PNL-ul denotă neseriozitate și ipocrizie, având în vedere că unii membri trebuie să plece din funcții, în timp ce alții nu. Acesta a spus, în mod ironic, că Bolojan împarte PNL-ul în două categorii: cei norocoși, care nu vor demisiona și au un „pedigree mai galben”, și cei care trebuie să își părăsească funcțiile, dar au unul „mai puțin galben”.

„Modul absolut ipocrit în care funcționează acest partid al nostru și această abordare neserioasă, aparent șmecherească, în care doar unii dintre colegi trebuie să plece, iar ceilalți nu trebuie. De exemplu, am constatat, după 20 de ani de activitate politică, că, prin această decizie, PNL nu face altceva decât să împartă membrii PNL în două categorii, cel puțin două: cei care sunt norocoșii cu pedigree, poate mai galben, adecvat, ceilalți care îl au mai puțin galben”,a spus Alin Tișe la „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”.

Alin Tișe acuză că unii membri PNL își vor păstra funcțiile, în timp ce alții, inclusiv secretari de stat numiți de Guvern, ar putea fi nevoiți să plece

Alin Tișe susține că membrii PNL sunt tratați diferit în funcție de modul în care au ajuns să ocupe anumite funcții. Cei care au obținut posturile prin concurs sau ocupă poziții în companii și consilii de administrație ar putea rămâne în funcții liniștiți. În schimb, unii dintre cei numiți direct de Guvern, precum secretarii de stat, ar putea fi nevoiți să plece. Astfel, Alin Tișe critică faptul că măsurile nu se aplică în mod egal tuturor membrilor partidului.

„Cei cu noroc, care nu vor pleca din funcții, pentru că Bolojan ne-a spus că cei care au concursuri, care sunt în societățile comerciale bănoase, cei care sunt în consiliile de administrație. Implicit, cei care vor rămâne pe post pentru că nu demisionează, iar ceilalți, care sunt numiți prin ordin de guvern sau alte mijloace, la nivel de secretari de stat și așa mai departe, unii dintre ei vor pleca, acestora aplicându-li-se un alt regim”, a mai adăugat Alin Tișe.

Alin Tișe susține că membrii PNL de la București ar trebui să demisioneze primii pentru că „au dus partidul într-o situație fără ieșire”

Președintele PNL al Consiliului Județean Cluj a pus sub semnul întrebării dreptul lui Bolojan de a împărți membrii partidului în categorii diferite în funcție de funcțiile pe care le ocupă. Acesta consideră că liderii de la București ar trebui să fie primii care demisionează, oferind un exemplu pentru restul partidului, întrucât, în opinia sa, ei au contribuit la aducerea formațiunii într-o situație dificilă. AlinTișe a subliniat însă că unii dintre lideri vor să își păstreze funcțiile, fără ca partidul să le ceară să plece.

„Cine dă dreptul conducerii partidului să împartă membrii de partid care ocupă anumite poziții în mai multe categorii? De ce Partidul Național Liberal, dacă tot vrea să fie înțelept, responsabil sau credibil, să aplice o regulă de sus în jos și să dea exemplu de bună practică și să demisioneze ei, cei de la București, care au dus partidul într-o situație fără ieșire, și de acolo tot partidul să-i urmeze? Doar că, ei bine, unii dintre ei vor să rămână și n-are nimic partidul cu ei” a spus Alin Tișe.

Alin Tișe susține că doar o parte din membrii PNL a decis să intre în opozziție cu PSD

Alin Tișe și-a justificat poziția prin faptul că PNL a decis să intre în opoziție după mai multe confruntări cu PSD în decurs de șase luni. Acesta a subliniat că decizia nu ar fi fost luată de întregul partid, ci doar de o parte a acestuia.

„Și atunci, poziția mea e absolut legitimă, dacă tot vrei să fii altfel decât toate celelalte partide și ai decis, luptându-te de 3-4 ori cu PSD timp de 6 luni, și ai decis să intri în opoziție de 4 ori. Numai bine când ajungi să intri în opoziție, ne-am dat seama că numai o parte a decis”, a susținut președintele PNL al Consiliului Județean Cluj. Mâine, guvernul propus de Luca Niculescu va da testul votului din Parlament. Pentru a fi învestit, Cabinetul are nevoie de 233 de voturi.

PNL le-a cerut membrilor din administrația locală să demisioneze

PNL a decis să susțină Guvernul condus de premierul desemnat Luca Niculescu, dar să meargă în opoziție. Ilie Bolojan a explicat că decizia este una de responsabilitate, luată pentru a evita blocajul instituțional. La îndemnul său, mai mulți liberali și-au anunțat demisiile din funcțiile de demnitari pe care le-au obținut pe linie de partid.

Partidul Național Liberal le-a solicitat membrilor care ocupă funcții în administrația locală să renunțe la posturi. Mai mulți prefecți și subprefecți au depus deja cererile de demisie, iar termenul-limită stabilit de conducerea partidului este luni, la ora 18:00.

Prefectul județului Constanța, liberalul Adrian-Teodor Picoiu, a anunțat că și-a înaintat demisia luni. Deși intenționa inițial să facă acest pas până la învestirea Guvernului Niculescu, acesta a precizat că decizia sa are la bază o hotărâre adoptată la nivel național, în cadrul forurilor de conducere ale PNL.

Ioana Ene Dogioiu și-a dat demisia din funcția de purtător de cuvânt al Guvernului Bolojan

Purtătorul de cuvânt al Guvernului Bolojan, Ioana Ene Dogioiu, a solicitat eliberarea din funcția pe care o deține, odată cu încetarea mandatului Guvernului Bolojan. Printr-o postare pe pagina sa de Facebook, Dogioiu i-a mulțumit premierului demis pentru colaborare.

După ce mai mulți liberali și-au anunțat demisiile din funcțiile de demnitari, ca urmare a îndemnului lansat sâmbătă de Bolojan, acum și purtătoarea de cuvânt a guvernului, Ioana Ene Dogioiu, a solicitat eliberarea din funcția pe care o deține.

Culmea, Bolojan dă o sinecură chiar înainte să plece de la Palatul Victoria

Înainte să părăsească scaunul de la Palatul Victoria, Guvernul condus de Ilie Bolojan a aprobat numirea lui Raul Gutin, consilier de stat în Cancelaria prim-ministrului și apropiat al șefului Cancelariei, Mihai Jurca, în Consiliul de Administrație al companiei Rețele Electrice, care se ocupă de distribuția energiei electrice.

Compania face parte din grupul grec PPC, care deține peste 82% din acțiuni. Restul aparține Societății de Administrare a Participațiilor în Energie (SAPE), aflată în proprietatea statului român prin Ministerul Energiei. Decizia a fost luată într-un moment în care Ilie Bolojan ocupă atât funcția de premier demis, cât și pe cea de ministru interimar al Energiei.

Potrivit Termene.ro, administratori ai Rețele Electrice România SA din partea acționarului minoritar SAPE sunt Andreea Apostu, responsabilă de guvernanță corporativă în cadrul societății de stat și Cristina Trăilă, fostul secretar general adjunct al Guvernului.