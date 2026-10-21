Elena Udrea comentează dezvăluirea Gândul despre like-urile ”fantomă” de pe pagina fostului premier Ilie Bolojan: ”Sunt boții, fără discuție”

Invitată la ”Subiectul zilei”, Elena Udrea a susținut că popularitatea online a fostului premier Ilie Bolojan ar fi fost umflată artificial și a afirmat că acesta va pierde sprijinul celor care l-au susținut politic. Fostul ministru a comentat situația de pe pagina de Facebook a lui Bolojan, unde o postare care afișa anterior aproximativ 110.000 de aprecieri apare acum cu numai 10.000 de reacții. Gândul a scris pe larg despre această anomalie.

Elena Udrea susține că, ”fără discuție”, boții ar fi în spatele acestei situații bizare, generând aprecieri la postările fostului premier Ilie Bolojan.

„Clar, aici sunt boții domnului Bolojan, fără discuție”, a declarat Elena Udrea, la ”Subiectul Zilei”.

Elena Udrea, despre pierderea sprijinului politic de către Bolojan

Fostul ministru a făcut referire și la evoluția politică a lui Ilie Bolojan și a transmis că acesta a rămas fără susținerea celor care îi erau apropiați după ce a pierdut funcția de premier.

„Pe de altă parte, de la 100 de mii la 10 mii, eu am văzut cum a plecat singur din Parlament. În momentul în care a pierdut șefia Guvernului, cei care stăteau până atunci în jurul lui i-au întors spatele și asta va fi soarta și mai departe”, a afirmat Elena Udrea.

Situație bizară pe pagina de Faceboook a fostului premier Ilie Bolojan. Unde au dispărut 100.000 de like-uri?

Gândul a scris în repetate rânduri despre rețeaua de pagini și grupuri care au promovat imaginea lui Ilie Bolojan pe rețelele sociale. Investigațiile au scos la iveală comunități cu zeci de mii de membri, grupuri care și-au schimbat numele după ce au susținut alte personalități sau cazue politice și conturi cu indicii care au ridicat suspiciuni privind autenticitatea activității lor online.

Diferența dintre cele două capturi de ecran este izbitoare. Aceeași postare a fostului premier, care figura cu 110.000 de like-uri, apare acum cu numai 10.000 de aprecieri. Practic, numărul afișat a scăzut cu 100.000 de reacții.