Toni Neacșu aruncă în aer noul dosar al lui Călin Georgescu. „Se pot face dosare din orice, important e să vedem finalitate măcar la unul dintre ele”

Toni Neacșu a analizat dosarele care îl vizează pe Călin Georgescu. Avocatul a explicat de ce consideră că acuzațiile nu au suficientă credibilitate juridică. El a criticat și încadrarea faptelor din noul dosar privind aparatura de supraveghere descoperită în locuința fostului candidat la prezidențiale. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Răzvan Dumitrescu.

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„Important este să vedem finalitatea măcar într-unul dintre aceste dosare”

Invitat la „Subiectul Zilei, cu Răzvan Dumitrescu”, Toni Neacșu a pus sub semnul întrebării credibilitatea acuzațiilor formulate în dosarele care îl vizează pe Călin Georgescu. Acesta susține că, până în prezent, niciunul dintre dosare nu a căpătat o formă suficient de convingătoare din punct de vedere juridic.

„În ritmul acesta, se pot face dosare din orice. Important este să vedem finalitatea măcar într-unul dintre aceste dosare sau să vedem că prinde o formă cât de cât credibilă, inclusiv pentru cei ca mine, care mai avem câteva cunoștințe juridice, ca să nu mai spun pentru publicul larg. Niciunul dintre ele nu are, până acum, această formă care să dea o anumită credibilitate din punctul de vedere al seriozității acuzației.”, a declarat avocatul.

„Se cam exclud reciproc, totuși: ori alterezi, ori perturbi”

Avocatul a criticat încadrarea juridică a faptelor din dosarul lui Călin Georgescu privind microfoanele descoperite în locuința acestuia. El susține că infracțiunile reținute se exclud reciproc și că practica judiciară existentă indică o abordare diferită în astfel de cazuri.

„În ceea ce privește dosarul de astăzi, nu mă mai miră. Este multă, multă perplexitate. În primul rând, există foarte puțină practică în ceea ce privește intervenția neautorizată asupra unor astfel de microfoane uitate pe la percheziții. Dar practica existentă merge cu totul și cu totul într-o altă direcție decât cele două infracțiuni. Vedeți că acolo s-au reținut trei infracțiuni, adică o instigare și două infracțiuni distincte. Pe de o parte, perturbarea funcționării sistemului informatic, respectiv alterarea. Se cam exclud reciproc, totuși: ori alterezi, ori perturbi. Probabil că există niște interceptări în acel dosar din care rezultă intenția lui Georgescu ca, dacă ar găsi un microfon, să facă ceva pentru a nu mai fi interceptat în propria casă, chiar dacă acele microfoane ar fi fost plantate de Ministerul Public, de parchet.”, a adăugat Neacșu.

Pe 21 octombrie, procurorii DIICOT au efectuat două percheziții domiciliare într-un dosar care îl vizează pe Călin Georgescu. Acesta este suspectat că ar fi încercat să identifice și să neutralizeze aparatura de supraveghere instalată în locuința sa din Mogoșoaia. Potrivit procurorilor, dispozitivele au fost montate în urma unei percheziții din 21 septembrie 2026. În aceeași zi, fostul candidat la alegerile prezidențiale a fost reținut pentru 24 de ore într-un alt dosar.