Gabriel Voicu și Victor Vremera lansează împreună grupul Pinwell, un ecosistem cu cinci divizii complementare, construit pentru a acoperi întregul lanț imobiliar

Gabriel Voicu și Victor Vremera, experți în real estate-ul românesc, cu peste 10.000 de tranzacții intermediate și un volum cumulat de aproximativ 1 miliard de euro, se reunesc după parcursuri profesionale complementare în domeniu și lansează împreună grupul Pinwell, o structură integrată formată din cinci divizii, construită pentru a acoperi întregul lanț imobiliar, de la brokeraj și consultanță pentru dezvoltări noi și piață liberă, până la construcții, finanțare și investiții.

„Știm exact nevoile dezvoltatorilor, proprietarilor, cumpărătorilor”

Aproape douăzeci de ani în piața imobiliară românească i-au învățat pe experții în real estate Gabriel Voicu și Victor Vremera că problema nu este lipsa cererii sau a banilor din piață. Modul în care industria a ales, de fiecare dată, să funcționeze la limita unui standard pe care nimeni nu și l-a asumat cu adevărat, a dus la o configurare defectuoasă a industriei. Astfel, grupul Pinwell, pe care îl înființează împreună, este răspunsul lor la această realitate. Compania este structurată ca un ecosistem cu cinci divizii complementare, fiecare adresând un segment distinct al pieței, toate conectate printr-un sistem operațional comun.

„Piața, la momentul actual, este foarte fragmentată pentru că atât dezvoltatorii cât și proprietarii sau cumpărătorii lucrează în sisteme diferite, iar reprezentarea dezoltatorilor se face într-un fel, proprietarii sunt reprezentați în alt fel, cumpărătorii în sine își pierd încrederea atât în dezvoltator, cât și în agenții imobiliare. Având în vedere experiența de 60 de ani cumulată am avut posibilitatea să creăm un sistem în care să aducem toți jucătorii la masă. Știm nevoile pieței la fiecare palier și știm exact nevoile dezvoltatorilor, proprietarilor, ale cumpărătorilor, iar dezvoltarea acestui sistem, pentru noi, a fost facilă având în vedere experiența pe care o avem”, a precizat Gabriel Voicu, CO-CEO PINWELL.

Întrebat ce înseamnă concret să pregătești o generație de brokeri și de ce este aceasta o prioritate pentru grup, Gabriel Voicu a punctat cât de important este factorul uman pentru compania pe care o reprezintă.

„Pentru noi, factorul uman este cel mai important pentru că suntem o companie de consultanță la baza căreia stau oamenii. Suntem în fața dumneavoastră o companie, dar suntem, de fapt, trei oameni. Asta primează înainte de orice. Acum, partea de pregătire este foarte importantă deoarece este necesar să ridicăm standardele pentru că trebuie ca în România, ca și în țările mai dezvoltate, să fii mândru că ești consultant imobiliar, să te bucuri, să profesezi, să ieși la pensie din această profesie și eventual să o transmiți mai departe către copii”, a explicat acesta.

„O agenție imobiliară clasică rezolvă parțial nevoile reale ale unui client”

Victor Vremera, CO-CEO PINWELL, a spus, pentru Gândul, că acest grup a fost gândit pentru a acoperi toate nevoile fiecărui tip de client.

„O agenție imobiliară clasică rezolvă parțial sau pe bucățele nevoile reale ale unui client. Grupul a fost gândit să acopere nevoia de la cap până la coadă a fiecărui client, al fiecărui tip de jucător din piață de la dezvoltatori, constructori, investitori sau clienți finali. Se pleacă cu un contract semnat, dar nu pleacă cu toate nevoile de finanțare și de execuție rezolvate. Noi ducem de la început până la sfârșit acest ciclu.

O creștere sustenabilă înseamnă să nu crești doar când piața crește și atunci când scade să scadă o dată cu ea. Avem divizii și departamenrte care funcționează prin pricipiul diversificării astfel încât compania nu depinde strict de tranzacție, ci acoperă întreg ciclu de tranzacționare”, a spus Victor Vremera.

În primele 18 luni de activitate, divizia de brokeraj a grupului vizează deschiderea a cinci sucursale în București, poziționate în zonele cu cel mai activ volum de tranzacții.

„Clienții doresc o mai multă atenție din partea consultanților pentru că, la ora actuală, scopul este să creăm meseria de broker. În România nu există acest lucru. De aceea ne dorim să creăm o academie la Pinwell. Încercăm să luăm oameni de pe băncile școlii și să creștem generații și să fie mândri de meseria lor, cea de consultant imobiliar. Clienții își doresc o mai mare atenție pentru că este cea mai importantă investiție a unui om în viață – achiziționarea unei locuințe.

Cifrele par mari, dar cu oameni dedicați, cu sisteme funcționale și cu multă răbdare sunt convins că vom ajunge acolo”, a precizat Răzvan Crăiniceanu, managing partener PINWELL Realty.

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