Cea mai înaltă clădire din lume, aproape gata. După 18 ani de așteptare, acesta va fi inaugurat în Chinagurat

Cel mai înalt zgârie-nori din lume este aproape gata în China. Construcția sa a început în urmă cu 18 ani și a trecut printr-o mulțime de pauze.

Noutățile care apar la vârful turnului

Constructorii din Tianjin au fixat o structură metalică uriașă pe acoperișul clădirii. Piesa, care seamănă cu un diamant, are o greutate de peste șapte tone și a fost urcată în vârful clădirii, semn că s-a intrat în ultima fază a proiectului, relatează B1.

Turnul, care deține recordul pentru cea mai întinsă suprafață construită ce stă goală, va oferi spații pentru sedii de firme și un hotel de lux situat la ultimele dintre cele 117 etaje ale sale.

De ce a durat atâta până a fost gata

Proiectul a fost demarat în 2008, însă s-a confruntat rapid cu lipsa finanțării, ceea ce a dus la oprirea lucrărilor și la stagnarea utilajelor timp de aproape zece ani.

Deși structura exterioară a fost finalizată încă din toamna lui 2015, investitorul nu a mai reușit să susțină costurile, iar șantierul a fost pus într-o lungă perioadă de conservare.

Clasament modificat de noile turnuri din Orient

Deși turnul din China impresionează prin dimensiuni, acesta își va pierde rapid poziția în clasamentul mondial pe măsură ce alte zgârie-nori uriași vor fi finalizați în Arabia Saudită și Dubai.

Până în 2028, primul loc este așteptat să fie ocupat de Jeddah Tower, o construcție care va atinge înălțimea impresionantă de un kilometru. În acest context, clădirea din Tianjin va coborî pe locul opt la nivel global, fiind depășită și de alte proiecte precum Burj Azizi, aflate în plan de inaugurare în anii următori.

Cum arată Ungaria cu o zi înainte de vot. Orban se pregătește pentru „cea mai serioasă provocare“ din ultimii 16 ani
Premierul ceh își exprimă susținerea pentru Viktor Orban înaintea alegerilor parlamentare de duminică. Ce spune Babis despre scrutin
Șoferii STB care conduc noile troleibuze, testați înainte de fiecare cursă. Ce condiție trebuie să îndeplinească
Tragedie în Spania. Eminent copil român de 11 ani ucis. Agresorul lăsase mesaje terifiante înainte de crimă
Cum vine Sfânta Lumină în România, din zona de război. BOR a pregătit și un plan de rezervă
