Conferința CEDER 2026 și piața de real estate din România. Matei Filipidescu (CEO World Class Romania): „Noi, românii, suntem puțin prea confortabili”

Conferința CEDER 2026 este unul dintre cele mai importante evenimente dedicate pieței de real estate din România. A ajuns la cea de-a nouăsprezecea ediție, iar anul acesta s-a desfășurat, în data de 14 mai, la București. Panelul „Mixed-Use & Retail in Transition: Consumer Shifts, Urban Constraints and the Future of Space Strategy” a suscitat o atenție deosebită. A adus în prim-plan nu doar transformările accelerate din retail și dezvoltările mixed-use. A pus accent, totodată, pe o perspectivă mai puțin discutată până acum în industrie, respectiv rolul fitnessului și al wellness-ului ca elemente centrale în noile proiecte urbane.

Printre speakerii panelului s-a aflat și Matei Filipidescu, CEO World Class Romania si Group Deputy CEO în cadrul Vectr Holdings.

Speakerul a avut una dintre cele mai directe și remarcabile intervenții ale sesiunii.

Matei Filipidescu s-a referit la modul în care industria fitnessului începe să redefinească relația dintre oameni, spații și dezvoltările imobiliare.

„Noi, românii, suntem puțin prea confortabili”

Reprezentând World Class România – dar făcând referire și la grupul Vectr Holdings, din care face parte ca Deputy CEO -, Matei Filipidescu a explicat că România traversează o perioadă de schimbare de mentalitate.

Impactul acestei schimbări începe să fie vizibil inclusiv în modul în care sunt gândite proiectele comerciale și mixed-use.

În contextul discuției despre provocările actuale ale dezvoltatorilor – începând cu costurile de construcție și autorizare și până la schimbarea comportamentului consumatorului -, intervenția sa a mutat accentul către componenta umană și socială a spațiilor urbane.

„Noi, românii, suntem puțin prea confortabili”, a declarat Matei Filipidescu, captând atenția auditoriului.

Matei Filipidescu a vorbit deschis despre statisticile alarmante privind sănătatea populației din România.

Aproximativ 70% dintre adulții români sunt supraponderali.

35% sunt considerați obezi din punct de vedere medical.

Doar un procent foarte mic dintre români face sport în mod constant sau merge la sală.

Noua generație schimbă deja regulile jocului

Dincolo de aceste cifre alarmante, mesajul central al intervenției a fost însă unul optimist. Potrivit lui Matei Filipidescu, noua generație schimbă deja regulile jocului.

În trecut, competiția socială era asociată cu excesele.

Astăzi tinerii discută despre performanțe sportive, antrenamente, wellbeing și stil de viață sănătos.

Firește, această transformare se reflectă direct și în real estate.

În opinia sa, operatorii de fitness nu mai sunt percepuți ca simpli chiriași „complementari”. Aceștia devin adevărate puncte de atracție în dezvoltările mixed-use.

Conceptul de „third place” (spațiul dintre casă și birou în care oamenii aleg să își petreacă timpul) devine tot mai relevant, iar centrele de fitness și wellness încep să joace exact acest rol.

Dezvoltatorii imobiliari încep să privească astfel de concepte ca pe elemente centrale ale proiectelor

Filipidescu a explicat că dezvoltatorii imobiliari încep să privească astfel de concepte ca pe elemente centrale ale proiectelor, capabile să crească atractivitatea și chiar valoarea proprietăților.

În acest context, World Class România își consolidează poziționarea către o zonă mai amplă de wellness și longevity services, depășind modelul clasic de sală de fitness.

Speakerul a făcut referire și la tendințele internaționale din industrie. A menționat că piața europeană de fitness și wellness continuă să crească accelerat, în timp ce România are încă un potențial major de dezvoltare.

Un alt punct puternic al intervenției a fost ideea de „longevity”, nu neapărat în sensul de a trăi mai mult, ci în acela de a trăi mai bine.

Adevărata miză a sportului și prevenției este calitatea vieții după 60-65 de ani

Matei Filipidescu a subliniat că adevărata miză a sportului și prevenției este calitatea vieții după 60-65 de ani, într-o perioadă în care oamenii ar trebui să se poată bucura activ de rezultatul unei vieți întregi de muncă.

În finalul intervenției sale, Matei Filipidescu a transmis și un mesaj către autorități și actorii din piață. A susținut necesitatea unor politici care să facă sportul și accesul la fitness mai accesibile, inclusiv prin stimulente fiscale sau facilități dedicate wellness-ului și prevenției.

Într-o conferință dominată de discuții despre urbanism, retail și costuri de dezvoltare, intervenția lui Matei Filipidescu s-a remarcat tocmai prin faptul că a readus conversația la oameni și la modul în care noile spații urbane trebuie să răspundă unor nevoi tot mai complexe: sănătate, comunitate, echilibru și calitate a vieții.

