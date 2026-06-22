ANM: Cod roșu și portocaliu de vijelii puternice, grindină și averse torențiale în mai multe județe din țară

ANM a emis noi coduri roșii portocalii de vijelii puternice, grindină, descărcări electrice și averse torențiale în mai multe județe din țară. Potrivit meteorologilor, avertizarea este valabilă pentru următoarea oră. De asemenea, specialiștii în meteorologie au emis și o informare meteorologică valabilă până pe 24 iunie 2026.

În cursul acestei după-amiezi, ANM a emis noi coduri roșii și portocalii de vremea rea, valabile pentru mai multe județe din România. Potrivit informațiilor, este valabil un cod roșu de vijelii puternice în județele Caraș-Severin și Timiș, până la ora 19:10.

„Vijelie puternică (peste 90 km/h) averse torențiale care vor acumula peste 25-40 l/mp, frecvente descărcări electrice, grindină de medii dimensiuni (2…4 cm). Județul Caraş-Severin: Reșița, Caransebeș, Bocșa, Oravița, Carașova, Lupac, Constantin Daicoviciu, Păltiniș, Fârliug, Buchin, Dognecea, Doclin, Târnova, Forotic, Ticvaniu Mare, Sacu, Copăcele, Ezeriș, Brebu, Zorlențu Mare, Ciudanovița, Văliug, Goruia, Ocna de Fier. Județul Timiş: Nădrag, Gavojdia, Victor Vlad Delamarina, Criciova, Știuca”, anunță ANM.

Zonele vizate de Codul Roșu în Banat

De asemenea, vijelie puternică (peste 90 km/h), averse torențiale care vor acumula peste 25-40 l/mp, frecvente descărcări electrice, grindină de medii dimensiuni (2…4 cm) sunt anunțate și pentru alte localități, după cum urmează:

Județul Caraş-Severin: Măureni.

Măureni. Județul Timiş: Recaș, Buziaș, Gătaia, Liebling, Racovița, Topolovățu Mare, Sacoșu Turcesc, Tormac, Voiteg, Birda, Chevereșu Mare, Nițchidorf.

Este valabil un cod portocaliu de averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și grindină de medii dimensiuni pentru județele Dolj și Mehedinți.

Județul Dolj: Calafat, Poiana Mare, Moțăței, Ciupercenii Noi, Maglavit, Cetate, Plenița, Desa, Unirea, Caraula, Verbița.

Calafat, Poiana Mare, Moțăței, Ciupercenii Noi, Maglavit, Cetate, Plenița, Desa, Unirea, Caraula, Verbița. Județul Mehedinţi: Cujmir, Salcia, Oprișor, Gârla Mare, Gruia, Punghina, Dârvari, Vânători, Vlădaia, Obârșia de Câmp, Braniștea, Pristol, Vrata.

Alte zone pentru care s-a emis cod portocaliu de averse torențiale:

Averse torențiale care vor acumula 25…40 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze de 70…90 km/h), grindină de medii dimensiuni (2…3 cm). Avertizarea este valabilă până la 18:30.

Județul Caraş-Severin: Caransebeș, Oțelu Roșu, Berzovia, Turnu Ruieni, Slatina-Timiș, Bucoșnița, Obreja, Constantin Daicoviciu, Păltiniș, Măureni, Buchin, Doclin, Glimboca, Bolvașnița, Sacu, Copăcele, Brebu Nou.

Județul Timiş: Deta, Gătaia, Jebel, Liebling, Gavojdia, Denta, Sacoșu Turcesc, Tormac, Voiteg, Birda, Chevereșu Mare, Știuca, Nițchidorf.

Cod portocaliu de averse torențiale în județul Timiș până la ora 18:30. Zonele vizate sunt: Lugoj, Coșteiu, Racovița, Belinț, Darova, Victor Vlad Delamarina, Boldur, Balinț, Ghizela.

Cod portocaliu de averse torențiale în județele Brașov și Sibiu. Meteorologii anunță grindină, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Zonele vizate sunt:

Județul Braşov: Făgăraș, Victoria, Recea, Mândra, Voila, Jibert, Șercaia, Hârseni, Viștea, Ucea, Șoarș, Lisa, Cincu, Beclean, Sâmbăta de Sus, Drăguș, Ticușu.

Făgăraș, Victoria, Recea, Mândra, Voila, Jibert, Șercaia, Hârseni, Viștea, Ucea, Șoarș, Lisa, Cincu, Beclean, Sâmbăta de Sus, Drăguș, Ticușu. Județul Sibiu: Iacobeni, Brădeni, Merghindeal, Bruiu.

Disconfort termic în următoarele zile

De asemenea, meteorologii au emis și o informare valabilă până pe 24 iunie, ora 21:00. ANM anunță vreme călduroasă și disconfort termic.

„Vremea va fi călduroasă în majoritatea regiunilor, iar disconfortul termic va fi ridicat mai ales în zona de câmpie din vestul, nord-vestul și sudul țării. Maximele termice vor fi cuprinse între 24 și 34 de grade, cu cele mai mici valori în depresiuni și în zonele cu instabilitate atmosferică accentuată, iar cele mai mari în nord-vestul și sudul țării”, transmit meteorologii.

Cod galben de instabilitate atmosferică pe 23 iunie

De asemenea, este valabil un cod galben de instabilitate atmosferică, averse însemnate cantitativ la munte, în sudul Banatului, vestul și nordul Olteniei.

„În intervalul menționat, în zona de munte, sudul Banatului, vestul și nordul Olteniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze la rafală de 50…70 km/h) și pe arii restrânse vijelii și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni (1…3 cm). În intervale scurte de timp (1…3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi local de 15…25 l/mp și pe arii restrânse vor depăși 30…40 l/mp. Notă: Manifestări specifice instabilității atmosferice vor fi pe arii restrânse și în restul țării”, transmite ANM.

Sursă foto: meteoromania.ro, colaj Gândul