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De ce uraganele primesc nume de femei. Care este motivul real și care sunt excepțiile

De ce uraganele primesc nume de femei. Care este motivul real și care sunt excepțiile
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De ce uraganele primesc nume de femei. Care este motivul real și care sunt excepțiile.

De ce uraganele primesc nume de femei

V-ați întrebat vreodată de ce uraganele primesc nume de persoane? Iată motivele simple din spatele „botezului” acestor fenomene meteo extreme, potrivit jagranjosh.com.

Uraganele au nume pentru a fi mai ușor de recunoscut și a se lua măsuri în avans.

Furtunele violente, care pot atinge viteze de 120 km/h, pot distruge regiuni întregi, cu impact asupra a milioane de oameni.

Un exemplu este Uraganul Katrina din 2005, care a lăsat în urmă daune de 125 miliarde de dolari.

De ce au uraganele nume

Alocarea unui nume pentru uragane a început în anii 1950, într-un efort de a ușura comunicațiile și prevenția, când asemenea catastrofe lovesc fără milă.

Numele uraganelor atrag atenția mai ușor decât sistemele numerice sau coordonatele pe hartă.

Această abordare evită orice fel de confuzie, deoarece „Uraganul Alex” și „Ciclonul Tropical Numărul 5” suna cu totul diferit.

„Botezul” uraganelor ajută presa, autoritățile, civilii să se pregătească mai repede pentru un eventual cataclism.

De exemplu, în 2024, „Uraganul Helene” a declanșat numeroase alarme în Statele Unite ale Americii, potrivit NHC (National Hurricane Center).

Numele uraganului a fost ușor de reținut și a simplificat modul în care se fac prognozele meteo.

Motivul pentru care uraganele au nume de femei

Între 1950 și 1978, SUA foloseau nume feminine precum Carol și Camille pentru uragane deoarece meteorologii militari se inspirau din cărți cu nume de femei.

Acest lucru a fost considerat sexist în anii 1970, mai ales de grupurile de feministe.

În prezent, uraganele nu mai au DOAR nume de femei. Ele pot alterna: Alex (bărbat), Beryl (femeie).

Diversitatea a fost implementată pentru a asigura echilibrul. În trecut, niciun uragan nu avea nume bărbătesc, dar acum procentul ar fi egal.

Înainte de 1979, uraganele aveau doar nume de femei.

După 1979, meteorologii au adoptat atât nume de femei, cât și de bărbați, pentru uragane.

Există și nume „retrase” de uragane, precum Andrew (1992), pentru a onora victimele.

Cum sunt „botezate” uraganele

Uraganele se supun unor convenții globale. După ce un ciclon tropical atinge viteza de 62 km/h, primește un nume de pe lista actualizată o dată la șase ani.

În prezent există șase liste care sunt alocate anilor 2021-2026, înainte să fie reînnoită.

Numele uraganelor trebuie să fie scurte și ușor de pronunțat în limba engleză, spaniolă și franceză, pentru a evita controversele culturale.

Numele uraganelor din Atlantic sunt date de NHC, iar cele din Pacific aparțin unei liste separate.

Situația în care un nume de uragan iese „la pensie”

Dacă uraganul provoacă daune materiale și pierderi omenești semnificative, numele său este retras pentru totdeauna.

Inițial, specialiștii au încercat să folosească alfabetul grecesc, dar s-a renunțat la acest obicei, în 2021, din cauza confuziei.

Fiecare din cele șase liste conține 21 de nume, fiind un an aglomerat în privința uraganelor (au fost „botezate” 14 furtuni până acum).

În concluzie, uraganele au primit un nume pentru a facilita comunicarea rapidă și în cele din urmă salvarea de vieți omenești, prin crearea unor asocieri personale cu fenomenul natural și creșterea alertei cu privire la răspunsul în fața unor asemenea dezastre – fie că se renunță la politica „doar nume de femei” sau se folosește sistemul global prin rotație, conform ghidurilor WMO/NHC (World Meteorological Organization/National Hurricane Center).

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