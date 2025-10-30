Prima pagină » Actualitate » Uraganul Melissa face ravagii în CARAIBE. Rafale teribile, 300 de km/h!

Uraganul Melissa face ravagii în CARAIBE. Rafale teribile, 300 de km/h!

30 oct. 2025, 23:07, Actualitate
Uraganul Melissa face ravagii în CARAIBE. Rafale teribile, 300 de km/h!

Uraganul Melissa a devastat nordul Caraibelor şi şi-a accelerat viteza de deplasare în timp ce se îndrepta, joi, spre Bermude, lăsând în urma sa vânt puternic şi distrugeri pe scară largă, din Jamaica până în Cuba şi Haiti, relatează Reuters. Melissa a lovit Jamaica marţi, fiind cel mai puternic uragan care a lovit direct coastele sale, cu vânturi susţinute de aproape 300 de km/h, cu mult peste puterea minimă pentru categoria 5, cea mai puternică clasificare pentru uragane.

Locuitorii din Bahamas şi din insulele Turks şi Caicos din apropiere s-au adăpostit, în timp ce furtuna care trecea peste ei îi lovea cu rafale periculoase şi cantităţi mari de ploaie.Aflaţi la aproximativ 830 km nord-est de ultima poziţie a furtunii, locuitorii din Bermuda se pregăteau pentru sosirea acesteia, aşteptată în cursul serii.

Autorităţile din întreaga regiune, care se străduiesc să ţină evidenţa devastărilor, au confirmat cel puţin 25 de decese în Haiti – dintre care 10 copii – şi patru în Jamaica.

Imaginile din satelit au arătat zone întinse cu copaci şi case devastate în regiunile cele mai afectate din Jamaica, vegetaţia rămasă fiind lăsată fără frunze, iar majoritatea structurilor fiind distruse. Multe şcoli au rămas fără energie electrică sau apă, au declarat oficialii din capitala Kingston.

La ora 15:00 GMT (17:00, ora României), Melissa avea rafale de vânt de 165 km/h, potrivit Centrului Naţional pentru Uragane din SUA, uraganul fiind retrogradat de la categoria maximă la categoria 2. Se preconiza că va continua să accelereze spre nord-est şi „va trece la nord-vest de Bermuda” mai târziu joi, înainte de a slăbi probabil vineri.

Bermuda urma să-şi închidă podul joi seara şi toate şcolile şi feriboturile vineri, printre alte măsuri luate „din prudenţă”, a declarat ministrul securităţii naţionale, Michael Weeks, într-un comunicat. „Rog toţi locuitorii să rămână vigilenţi în timp ce facem faţă unei alte ameninţări naturale la adresa modului nostru de viaţă”, a spus el. Oamenii ar trebui să-şi verifice vecinii şi să nu circule pe drumuri până la noi dispoziţii, a adăugat ministrul

„DEVASTARE”, titra prima pagină a ziarului Jamaica Observer de joi.

Recomandarea autorului: Uraganul Melissa, de categorie 5, depășește Katrina ca intensitate și amenință Jamaica

Citește și

ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Anularea alegerilor din România poate fi folosită în CAMPANIA împotriva lui Biden”
23:00
Ion Cristoiu: „Anularea alegerilor din România poate fi folosită în CAMPANIA împotriva lui Biden”
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Mi s-a părut mai GRAV ce a declarat Trump despre retragerea trupelor”
22:35
Ion Cristoiu: „Mi s-a părut mai GRAV ce a declarat Trump despre retragerea trupelor”
INEDIT Zaveră TikTok beton pentru influenceri de carton. Nia reclamă că livratorii i-au ciugulit din cutia de bunăți
22:18
Zaveră TikTok beton pentru influenceri de carton. Nia reclamă că livratorii i-au ciugulit din cutia de bunăți
RESTRICȚII Motivul pentru care Administrația Prezidențială SUSPENDĂ vizitarea spațiilor exterioare de la Palatul Cotroceni, începând cu 1 noiembrie 2025
21:07
Motivul pentru care Administrația Prezidențială SUSPENDĂ vizitarea spațiilor exterioare de la Palatul Cotroceni, începând cu 1 noiembrie 2025
EXTERNE Marie polițista, SPAIMA PEDOFILILOR din UK, investeşte din şantaj în PĂCĂNELE
20:58
Marie polițista, SPAIMA PEDOFILILOR din UK, investeşte din şantaj în PĂCĂNELE
Nicuşor Dan, un NOU moment de derută. De data asta, la ceremonia de învestire a Oanei Gheorghiu. Președintele nu a ştiut unde să se așeze la final. Îi indică şefa protocolului ce are de făcut şi unde să meargă
20:00
Nicuşor Dan, un NOU moment de derută. De data asta, la ceremonia de învestire a Oanei Gheorghiu. Președintele nu a ştiut unde să se așeze la final. Îi indică şefa protocolului ce are de făcut şi unde să meargă
Mediafax
Născut în 2007? Comisia Europeană oferă 40.000 de bilete gratuite de tren pentru tinerii de 18 ani
Digi24
Schimbare de ton la Kremlin: Lansările Poseidon și Burevestnik nu au fost „teste nucleare”
Cancan.ro
Primele rezultate ale necropsiei Ștefaniei Szabo. Ce au descoperit medicii legiști
Prosport.ro
FOTO. Alex Dobre și soția s-au oprit la bancomat: au scos un teanc de bani!
Adevarul
Marius Lulea prevestește finalul Guvernului Bolojan în ianuarie: „Va fi aruncat la coșul de gunoi. PSD va depune moțiune”
Mediafax
Primul oraș din România care interzice trotinetele electrice aproape peste tot
Click
Alimentul de care Fuego nu se atinge: „Cel mai nociv pentru ființa umană”. Îi îndeamnă pe toți să-l evite
Digi24
Un cunoscut actor va fi candidatul POT la Primăria Capitalei. „Schimbarea reală începe de la generația tânără”
Cancan.ro
Fratele Ștefaniei Szabo rupe TĂCEREA după moartea doctoriței din Buzău. Mărturia care dă peste cap ancheta
Ce se întâmplă doctore
Un celebru actor, diagnosticat cu o boală în stadiu terminal, la doar 28 de ani. Medicii i-au dat doar câțiva ani de trăit
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Rușii se joacă din nou cu mințile fanilor Dacia! Așa ar putea arăta noul Sandero
Descopera.ro
O cometă a început să trimită semnale radio Pământului
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Medicul către Bulă: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția. Și 80 de lei, dacă faceți cu amanta
Descopera.ro
Oamenii de știință au reușit să îmbunătățească memoria în creierul îmbătrânit
ULTIMA ORĂ Regele Charles i-a RETRAS titlul Prințului Andrew, care va trebui să părăsească și Royal Lodge
22:14
Regele Charles i-a RETRAS titlul Prințului Andrew, care va trebui să părăsească și Royal Lodge
MARIUS TUCĂ SHOW Gândul prezintă BEST OF „Marius Tucă Show” – vineri, 31 octombrie, de la ora 20.00
22:00
Gândul prezintă BEST OF „Marius Tucă Show” – vineri, 31 octombrie, de la ora 20.00
POLITICĂ Vicepremierul Tánczos Barna: România a negociat cu Bruxelles-ul amânarea reformei pensiilor magistraților din PNRR, dar nu mai e timp
21:58
Vicepremierul Tánczos Barna: România a negociat cu Bruxelles-ul amânarea reformei pensiilor magistraților din PNRR, dar nu mai e timp
EXTERNE Billl Gates, lovitură pentru activiștii de mediu. Se dezice de schimbările climatice și îi îndeamnă pe bogătași să investească în alte domenii
21:20
Billl Gates, lovitură pentru activiștii de mediu. Se dezice de schimbările climatice și îi îndeamnă pe bogătași să investească în alte domenii
VIDEO Sorin Grindeanu anunță revenirea lui Adrian Năstase la Congresul PSD. Pe listă se mai află un fost candidat la prezidențiale
21:07
Sorin Grindeanu anunță revenirea lui Adrian Năstase la Congresul PSD. Pe listă se mai află un fost candidat la prezidențiale
POLITICĂ Oana Gheorghiu scoate la înaintare statutul „apolitic”, ca replică la criticile lui Sorin Grindeanu: „E o poziție independentă”
20:34
Oana Gheorghiu scoate la înaintare statutul „apolitic”, ca replică la criticile lui Sorin Grindeanu: „E o poziție independentă”