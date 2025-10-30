Uraganul Melissa face ravagii în CARAIBE. Rafale teribile, 300 de km/h!

Uraganul Melissa a devastat nordul Caraibelor şi şi-a accelerat viteza de deplasare în timp ce se îndrepta, joi, spre Bermude, lăsând în urma sa vânt puternic şi distrugeri pe scară largă, din Jamaica până în Cuba şi Haiti, relatează Reuters. Melissa a lovit Jamaica marţi, fiind cel mai puternic uragan care a lovit direct coastele sale, cu vânturi susţinute de aproape 300 de km/h, cu mult peste puterea minimă pentru categoria 5, cea mai puternică clasificare pentru uragane.

Locuitorii din Bahamas şi din insulele Turks şi Caicos din apropiere s-au adăpostit, în timp ce furtuna care trecea peste ei îi lovea cu rafale periculoase şi cantităţi mari de ploaie.Aflaţi la aproximativ 830 km nord-est de ultima poziţie a furtunii, locuitorii din Bermuda se pregăteau pentru sosirea acesteia, aşteptată în cursul serii.

Autorităţile din întreaga regiune, care se străduiesc să ţină evidenţa devastărilor, au confirmat cel puţin 25 de decese în Haiti – dintre care 10 copii – şi patru în Jamaica.

Imaginile din satelit au arătat zone întinse cu copaci şi case devastate în regiunile cele mai afectate din Jamaica, vegetaţia rămasă fiind lăsată fără frunze, iar majoritatea structurilor fiind distruse. Multe şcoli au rămas fără energie electrică sau apă, au declarat oficialii din capitala Kingston.

La ora 15:00 GMT (17:00, ora României), Melissa avea rafale de vânt de 165 km/h, potrivit Centrului Naţional pentru Uragane din SUA, uraganul fiind retrogradat de la categoria maximă la categoria 2. Se preconiza că va continua să accelereze spre nord-est şi „va trece la nord-vest de Bermuda” mai târziu joi, înainte de a slăbi probabil vineri.

Bermuda urma să-şi închidă podul joi seara şi toate şcolile şi feriboturile vineri, printre alte măsuri luate „din prudenţă”, a declarat ministrul securităţii naţionale, Michael Weeks, într-un comunicat. „Rog toţi locuitorii să rămână vigilenţi în timp ce facem faţă unei alte ameninţări naturale la adresa modului nostru de viaţă”, a spus el. Oamenii ar trebui să-şi verifice vecinii şi să nu circule pe drumuri până la noi dispoziţii, a adăugat ministrul

„DEVASTARE”, titra prima pagină a ziarului Jamaica Observer de joi.

