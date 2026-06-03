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Furtună electrică în România. Meteorologii Accuweather anunță 3 zile de haos atmosferic în București. Pe ce dată începe

Furtună electrică în România. Meteorologii Accuweather anunță 3 zile de haos atmosferic în București. Pe ce dată începe
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Furtună electrică în România. Meteorologii Accuweather anunță 3 zile de haos atmosferic în București. Pe ce dată începe.

Furtună electrică în România

Zilele în care Bucureștiul va fi lovit de o furtună electrică sunt 4,5 și 6 iunie 2026. În acest interval, chiar dacă temperaturile sunt ridicate, ne vom confrunta cu un fenomen extrem.

Potrivit meteorologilor Accuweather, în data de 4 iunie va debuta „haosul atmosferic”, cu precipitații, vânt și ploaie, dar și cu furtuni cu descărcări electrice (probabilitate 41%).

Weekend-ul cu ploi și furtuni electrice va fi doar avanpremiera unei săptămâni mohorâte. Astfel, în zilele de 8,9,10,11 iunie va ploua, deși temperaturile vor ajunge chiar și la 26 de grade.

Vremea se va îndrepta, însă, după data de 12 iunie, iar spre sfârșitul lunii vom avea chiar și 30 de grade Celsius, prognozează meteorologii Accuweather.

O istorie de 64 de ani

AccuWeather Inc. este o companie media americană din sectorul privat care furnizează servicii comerciale de prognoză meteo în întreaga lume.

AccuWeather a fost fondată în 1962 de Joel N. Myers, pe atunci un student absolvent al Universității de Stat din Pennsylvania, care lucra la un master în meteorologie. Primul său client a fost o companie de gaze din Pennsylvania. În timp ce își conducea compania, Myers a lucrat și ca membru al facultății de meteorologie din Penn State. Compania a adoptat numele „AccuWeather” în 1971.

AccuWeather are sediul în Ferguson Township, chiar în afara State College, Pennsylvania, cu birouri la 80 Pine Street din districtul financiar din Manhattan, pe lângă Wichita, Kansas și Oklahoma City, Oklahoma. La nivel internațional, AccuWeather are birouri în Montreal, Tokyo, Beijing, Seul și Mumbai.

Sursa foto: Accuweather

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