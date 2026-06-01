Cum să îți păstrezi locuința răcoroasă pe timp de caniculă: 6 sfaturi utile.

Atunci când temperaturile cresc foarte mult, există câteva măsuri simple pe care le poți lua pentru a-ți menține locuința cât mai răcoroasă. Iată mai jos câteva trucuri pe care le poți pune în practică pentru a trece cu bine peste zilele caniculare, conform BBC.

1. Lasă aerul rece să intre și încurajează circulația aerului

Deschide ferestrele aflate pe părți opuse ale casei pentru a crea curenți de aer. Astfel, aerul cald acumulat în interior este eliminat, iar aerul mai rece de afară poate pătrunde în locuință. Acest lucru este recomandat atunci când temperatura exterioară este mai scăzută decât cea din interior, de regulă pe timpul nopții sau în primele ore ale dimineții.

În apartamentele care au ferestre doar pe o singură latură, deschiderea ușilor și folosirea unui ventilator pot ajuta la îmbunătățirea circulației aerului. Aerul cald se ridică în interiorul locuințelor, astfel că, dacă ai ferestre de mansardă sau sisteme de ventilație în pod, deschiderea acestora poate ajuta la eliminarea unei părți din căldură.

În caz contrar, aerul fierbinte se poate acumula la etajul superior, exact în zona unde încerci să dormi. De asemenea, o izolație suplimentară poate contribui la menținerea căldurii în exterior pe timpul verii, reducând totodată consumul și costurile cu energia în sezonul rece.

2. Ține aerul fierbinte afară în timpul zilei

În cele mai călduroase ore ale zilei este recomandat să ții ferestrele închise și jaluzelele sau perdelele trase, în special pe partea casei expusă direct la soare.

3. Folosește un ventilator pentru a amplifica circulația aerului

Ventilatoarele reprezintă o soluție relativ ieftină și eficientă din punct de vedere energetic pentru a menține aerul în mișcare și pentru a crea o senzație de răcoare. Poziționarea ventilatorului în fața unei ferestre deschise poate ajuta la distribuirea aerului proaspăt în întreaga încăpere, cu condiția ca afară să fie mai răcoare decât în interior.

Poți amplasa cuburi de gheață în fața ventilatorului pentru a răci aerul suflat în direcția ta. De asemenea, folosirea mai multor ventilatoare poate crea curenți de aer mai puternici. Aerul condiționat reprezintă o alternativă mult mai eficientă, dar și mai costisitoare.

4. Limitează activitățile care generează căldură

Cuptoarele și aragazele degajă cantități importante de căldură în timpul utilizării și chiar după oprire. Consumul de alimente reci, precum salatele, mai ales în cele mai călduroase momente ale zilei, poate reduce producerea inutilă de căldură în locuință.

Alte aparate electrocasnice, cum ar fi mașina de spălat sau mașina de spălat vase, generează de asemenea căldură, așa că este recomandat să eviți folosirea lor în perioadele cu temperaturi maxime.

Epuizarea termică poate fi favorizată și de umiditatea ridicată din aer. Pentru a reduce nivelul de umiditate din locuință, poți:

să faci dușuri mai scurte și cu apă mai rece;

să ștergi excesul de apă de pe suprafețe;

să muți plantele de interior în exterior.

Epuizarea termică nu este de obicei gravă dacă reușești să te răcorești rapid. În schimb, insolația este o urgență medicală care necesită intervenție imediată.

Ce rol joacă hainele

5. Răcorește-ți corpul

Dușurile călduțe spre reci pot contribui la scăderea temperaturii corpului și pot economisi energie.

Totuși, profesorul Mike Tipton, de la Universitatea din Portsmouth, avertizează că apa nu trebuie să fie foarte rece:

„Secretul este să răcești pielea cât mai mult posibil, menținând în același timp un flux sanguin ridicat către aceasta. Dacă apa este prea rece, organismul va reduce circulația sângelui la nivelul pielii și va păstra căldura în interior, făcând eliminarea ei mai dificilă.”

Aplicarea unei pungi cu gheață sau a unei sticle cu apă rece pe corp poate oferi o senzație imediată de ușurare. Este recomandat să le învelești într-un prosop pentru a evita contactul direct cu pielea.

Și hainele joacă un rol important în reglarea temperaturii corporale. Fibrele naturale, precum bumbacul și inul, ajută la menținerea unei temperaturi confortabile, iar hainele largi permit circulația aerului pe lângă corp. Din același motiv, lenjeria de pat din bumbac poate contribui la un somn mai odihnitor în nopțile călduroase.

6. Caută un spațiu alternativ mai răcoros

Dacă locuința ta devine prea fierbinte, poți găsi refugiu în clădiri publice dotate cu aer condiționat, precum biblioteci, centre de agrement sau centre comerciale.

