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A expirat ultimatumul dat celor cinci lideri PNL pentru a-și depune demisiile. Ce se va întâmpla cu ei

A expirat ultimatumul dat celor cinci lideri PNL pentru a-și depune demisiile. Ce se va întâmpla cu ei
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Ultimatumul dat de conducerea PNL celor cinci membri ai partidului, Lucian Bode, Rareș Bogdan, Adrian Veștea, Hubert Thuma, Alina Gorghiu, de a părăsi formațiunea liberală a expirat la ora 12:00. Aceștia urmează să fie excluși din rândul liberalilor.

Cinci liberali își așteaptă sentința

Potrivit unei rezoluții adoptate ieri de Congreul Extraordinar al partidului, participarea membrilor PNL la construcția unui Guvern cu PSD va genera excluderea lor. A doua decizie se referă la solicitarea privind demisia din PNL a lui Adrian Veștea, Lucian Bode, Rareș Bogdan, Hubert Thuma și Alinei Gorghiu.

‘Congresul Partidului Național Liberal constată că: Lucian Bode, Rareș Bogdan, Adrian Veștea, Hubert Thuma, Alina Gorghiu au încălcat în mod repetat obligația de a apăra opțiunile politice și deciziile adoptate de Partidul Național Liberal, participând la acțiuni și demersuri contrare interesului partidului. Totodată, Congresul reține responsabilitatea politică a lui Lucian Bode pentru situația financiară gravă în care se află Partidul Național Liberal la finalul mandatului său de secretar general. În consecință, Congresul întrunit astăzi le solicită demisia din calitatea de membri ai Partidului Național Liberal. În situația în care persoanele menționate nu își vor prezenta demisia până mâine, 22 iunie, ora 12:00, Congresul mandatează Biroul Permanent Național și Consiliul Național să dispună măsurile statutare necesare, respectiv declanșarea procedurilor de excludere, în conformitate cu prevederile statutului Partidului Național Liberal’, se arată în rezoluția adoptată duminică.

Deciziile Congresului Extraordinar PNL, contestate

Lucian Bode a declarat pentru Agerpres că un partid care își exclude vocile critice nu se reformează, ci ”își pregătește eșecul în surdină”. Iar Alina Gorghiu a susținut că aceste decizii ,,adâncesc o ruptură” pe care ea o refuză.

,,Sunt din 2001 în partid și am trecut prin mulți președinți, inclusiv eu am avut un mandat de doi ani. Nu suntem niciunul dintre noi de acord cu abuzurile actualei conduceri și nu mai impresionează pe nimeni aceste amenințări cu excluderi sau solicitări de demisii care, din păcate, și asta o spun cu toată responsabilitatea, nu rezolvă nici problema Partidului Național Liberal, nu rezolvă nici problema țării. Sunt niște decizii pe care, așa cum am anunțat public, le vom contesta, dar cu părere de rău pentru fiecare membru al acestui Partid Național Liberal, aceste decizii abuzive adâncesc o ruptură pe care eu o refuz”, a spus Alina Gorghiu.

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