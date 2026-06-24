Prima pagină » Z » Avertismentul lui Negoiță către Grindeanu: „Așteptările create au fost prea mari”

Avertismentul lui Negoiță către Grindeanu: „Așteptările create au fost prea mari”

Olga Borșcevschi
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Primarul Sectorului 3 și liderul PSD Sector 3, Robert Negoiță, a lansat, în emisiune Ai Aflat, un avertisment pentru liderul PSD, Sorin Grindeanu, care a fost votat miercuri drept propunearea partidului pentru funcția de premier. Negoiță spune că așteptările create au fost prea mari, iar viitorul premier nu va putea reduce taxele, crește salariile sau majora pensiile.

„S-au generat niște așteptări care, din punctul meu de vedere, nu sunt realiste, adică foarte probabil că nu poate să îndrepte nimic din ceea ce a făcut domnul Bolojan. Adică nu poate să scadă TVA-ul, nu poate să scoată taxe sau impozite, nu poate să crească pensiile și salariile, că eu nu cred că poate, că nu prea văd de unde să se întâmple treaba asta. Sper din suflet că o să avem o echipă guvernamentală competentă care să ajute, de exemplu, la o mai bună încasare la ANAF. Adică să fie un nivel de corectitudine mai ridicat și un nivel de performanță, de asemenea, astfel încât să fie tratată toată lumea la fel și toată lumea să plătească conform prevederilor legale”, a declarat Negoiță.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

APĂRARE MApN anunță că sistemul american anti-dronă Merops a fost integrat în dispozitivul de apărare al României
16:24
MApN anunță că sistemul american anti-dronă Merops a fost integrat în dispozitivul de apărare al României
EXCLUSIV Negoiță nu înțelege de ce PSD l-a dat jos pe Bolojan: „M-au întrebat rude, prieteni, nu am știut să le răspund”
16:04
Negoiță nu înțelege de ce PSD l-a dat jos pe Bolojan: „M-au întrebat rude, prieteni, nu am știut să le răspund”
REACȚIE De ce „exclușii” din PNL nu pot fi cu adevărat excluşi. Purtător de cuvânt: „Obiectivul nu este să îndepărtăm pe toată lumea din partid”
16:03
De ce „exclușii” din PNL nu pot fi cu adevărat excluşi. Purtător de cuvânt: „Obiectivul nu este să îndepărtăm pe toată lumea din partid”
FLASH NEWS Un lider UDMR anunță că formațiunea vrea să propună propriul premier, după ce PSD a decis să-și asume guvernarea
16:01
Un lider UDMR anunță că formațiunea vrea să propună propriul premier, după ce PSD a decis să-și asume guvernarea
FLASH NEWS Papa Leon al XIV-lea se întâlnește cu scriitorul român Mircea Cărtărescu, la centenarul Editurii Vaticanului
15:43
Papa Leon al XIV-lea se întâlnește cu scriitorul român Mircea Cărtărescu, la centenarul Editurii Vaticanului
REACȚIE Ponta îi ia la mișto pe foștii susținători ai lui Nicușor Dan, dezamăgiți acum. Ce poze a postat
15:39
Ponta îi ia la mișto pe foștii susținători ai lui Nicușor Dan, dezamăgiți acum. Ce poze a postat
Mediafax
Alegeri anticipate în România? „Parlamentul nu poate fi dizolvat legal”
Digi24
Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul 2026: Ce nu este bine să faci pe 24 iunie. Obiceiurile păstrate de români
Cancan.ro
BREAKING. Avem subiectele de la Matematică, la Evaluarea Națională 2026? Cum se rezolvau exercițiile
Prosport.ro
FOTO. Soțul milionar a înșelat-o cu cea mai bună prietenă a ei. Cum arată și ce a decis
Adevarul
„Anticipatele sunt cea mai bună soluție proastă”. Mutarea care i-ar fi fatală președintelui Nicușor Dan
Mediafax
Schimbare MAJORĂ pentru șoferi. Limita de 130 km/h începe să dispară
Click
Ce scrie în biletul de adio lăsat de Mihaela, românca din Italia care și-a omorât fiica, apoi s-a sinucis. Detalii cutremurătoare despre relația cu fostul soț
Digi24
Măsurile anunțate de Grecia împotriva peștelui-iepure, după ce 148 de oameni au fost mușcați. Recomandări pentru turiști
Cancan.ro
Adi Sînă, prima reacție după ce s-a aflat că ar divorța de Anca Serea. Ce mesaj subliminal a transmis
Ce se întâmplă doctore
Soția lui Mădălin Ionescu, imagini incendiare! Cum arată acum acum Cristina Șișcanu, după ce a slăbit enorm
Ciao.ro
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Promotor.ro
Bulgaria va începe asamblarea de mașini din China! Ce model vor produce bulgarii?
Descopera.ro
Mesaje de la extratereștri au ajuns deja pe Pământ?!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – O să-i zic nevestei tale că te culci cu secretara!
Descopera.ro
Oamenii de știință au descifrat modul în care animalele diferite comunică pentru a colabora
FLASH NEWS Moscova consideră poziția Europei privind soluționarea conflictului din Ucraina inadecvată și schizofrenică
16:06
Moscova consideră poziția Europei privind soluționarea conflictului din Ucraina inadecvată și schizofrenică
COMUNICAT Participă la realizarea măsurătorilor când echipa de cadastru începe lucrările! Poți evita erorile!
15:39
Participă la realizarea măsurătorilor când echipa de cadastru începe lucrările! Poți evita erorile!
FLASH NEWS Tanczos Barna salută decizia CCR în privința urșilor: „România are dreptul să ia măsuri active de gestionare a populației de urși”
15:37
Tanczos Barna salută decizia CCR în privința urșilor: „România are dreptul să ia măsuri active de gestionare a populației de urși”
EMISIUNI EXCLUSIV FCSB, azi de la 19:30. Ce se întâmplă cu transferurile lui Denis Drăguș și Florinel Coman. Un alt fotbalist este dorința lui Gigi Becali
15:22
EXCLUSIV FCSB, azi de la 19:30. Ce se întâmplă cu transferurile lui Denis Drăguș și Florinel Coman. Un alt fotbalist este dorința lui Gigi Becali
REACȚIE Petrișor Peiu spune că toate variantele de Executiv sunt niște „ficțiuni” de scurtă durată: „Așteptăm, să-i vedem cum se fac de râs”
15:12
Petrișor Peiu spune că toate variantele de Executiv sunt niște „ficțiuni” de scurtă durată: „Așteptăm, să-i vedem cum se fac de râs”
ALERTĂ Franța a înregistrat primul caz de infectare cu virusul Ebola
15:11
Franța a înregistrat primul caz de infectare cu virusul Ebola

Cele mai noi

Trimite acest link pe