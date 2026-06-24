Avertismentul lui Negoiță către Grindeanu: „Așteptările create au fost prea mari”

Primarul Sectorului 3 și liderul PSD Sector 3, Robert Negoiță, a lansat, în emisiune Ai Aflat, un avertisment pentru liderul PSD, Sorin Grindeanu, care a fost votat miercuri drept propunearea partidului pentru funcția de premier. Negoiță spune că așteptările create au fost prea mari, iar viitorul premier nu va putea reduce taxele, crește salariile sau majora pensiile.

„S-au generat niște așteptări care, din punctul meu de vedere, nu sunt realiste, adică foarte probabil că nu poate să îndrepte nimic din ceea ce a făcut domnul Bolojan. Adică nu poate să scadă TVA-ul, nu poate să scoată taxe sau impozite, nu poate să crească pensiile și salariile, că eu nu cred că poate, că nu prea văd de unde să se întâmple treaba asta. Sper din suflet că o să avem o echipă guvernamentală competentă care să ajute, de exemplu, la o mai bună încasare la ANAF. Adică să fie un nivel de corectitudine mai ridicat și un nivel de performanță, de asemenea, astfel încât să fie tratată toată lumea la fel și toată lumea să plătească conform prevederilor legale”, a declarat Negoiță.