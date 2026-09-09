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Proiectul care îi despăgubește pe debitorii prejudiciați de bănci prin manipularea ROBOR, amânat de Comisia Economică din Senat

Luiza Dobrescu
Proiectul care îi despăgubește pe debitorii prejudiciați de bănci prin manipularea ROBOR, amânat de Comisia Economică din Senat
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Proiectul de lege iniţiat de senatorul social democrat Daniel Zamfir prin care se reglementează mecanismul de compensare a consumatorilor de credit, în situaţia în care, urmare a implementării unor practici anticoncurenţiale ori a unor erori de calcul a dobânzilor aplicate, în derularea contractului de credit, consumatorul de credit a fost prejudiciat este dezbătut în Comisia Economică, Industrii, Servicii, Turism şi Antreprenoriat.

Proiectul L447/2026, nu este susţinut de BNR, din mai multe considerente, spune reprezentantul Băncii Naţionale, Diana Neguţ.

BNR nu susţine această propunere legislativă, pe motiv că, printre alte considerente,  suprapune regimuri juridice distincte şi poate afecta mecanismul dobânzii variabile.

„Când devine definitivă şi irevocabilă o decizie a  instanţei, băncile trebuie să dea banii înapoi celor păgubiţi”, spune senatorul Zamfir, ca o concluzie referitoare la scopul acestui text legislativ.

Unul dintre aspectele reproşate proiectului ar fi că nu clarifică ce implementează, iar  raportul Consiliului Concurenţei a fost catalogat drept „îngrijorător” de senatorul  Ştefan Radu Oprea, care a propus amânarea dezbaterii cu 2 săptămâni, timp în care are să se clarifice textul de lege, iar senatorii să revină cu un text mai bun şi cu amendamentele depuse incluse.

În iunie 2026, Consiliul Concurenței a amendat 10 bănci mari din România cu suma record de 3,73 miliarde de lei (aproximativ 710 milioane de euro).

Autoritatea a stabilit că instituțiile bancare au coordonat artificial stabilirea indicelui ROBOR, crescând ilegal costul ratelor pentru milioane de români şi instituţii cu credite în lei.

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