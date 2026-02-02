Ce se întâmplă cu ancheta înțelegerilor între bănci pentru creșterea ratelor. Chirițoiu, Consiliul Concurenței: Dacă băncile din sistemul ROBOR sunt găsite vinovate amenzile sunt semnificative

Consiliul Concurenței vrea să finalizeze investigația cu privire la posibile înțelegeri între bănci pentru fixarea ratei dobâznii ROBOR, în primul semestru din acest an, a anunțat Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței. Acesta a transmis că autoritatea vrea să finalizeze această investigație în prima jumătate din acest an.

Bogdan Chirițoiu a anunțat că ancheta înțelegerilor între bănci pentru creșterea ratelor este cel mai important caz al anului deoarece sunt implicate companii foarte mari. Consiliul Concurenței investighează posibile înțelegeri între 10 bănci pentru fixarea dobânzii ROBOR, la un nivel cât mai ridicat, în cadrul procedurii de „fixing”. Procedura se referă la stabilirea ratelor de referință pentru ROBOR și ROBID.

„Este potențial cel mai important caz al anului deoarece amenzile sunt proporționale cu cifra de afaceri, iar băncile din sistemul ROBOR sunt companii foarte mari, și dacă sunt găsite vinovate amenzile sunt semnificative”, a transmis președintele autorității.

Președintele a subliniat că autoritatea își dorește să finalizeze investigația în prima jumătate a acestui an deoarece mandatele acestora se vor termina la mijlocul anului. Chirițoiu a anunțat că dacă nu va fi finalizată în acest interval, decizia se va lua anul viitor.

„Vrem să finalizăm această investigație în primul semestru din acest an pentru că mandatele noastre se termină la mijlocul acestui an și pentru a nu avea probleme procedurale nu dorim sa depășim acest termen”, a spus Chirițoiu.

Potrivit datelor Asociației Piețelor Financiare (ACI), cele 10 bănci care îndeplinesc rolul de participant la calculul ROBOR sunt: Banca Comercială Intesa Sanpaolo România, Banca Comercială Română, BRD ‐ Groupe Societe Generale, Banca Transilvania, CEC Bank, Eximbank, ING Bank NV Amsterdam – Sucursala Bucureşti, OTP Bank România, Raiffeisen Bank și Unicredit Bank.

RECOMANDAREA AUTORULUI: