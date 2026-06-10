10 Iunie, calendarul zilei: Alexandra Stan împlinește 37 de ani, Loredana Groza 56. Este împușcată Christina Grimmie

Gândul vă prezintă calendarul zilei de miercuri, 10 iunie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Alexandra Stan este o cântăreață și compozitoare română, cunoscută pentru succesul său internațional în muzica dance și pop. Născută pe 10 iunie 1989 în Constanța, ea și-a început cariera muzicală la sfârșitul anilor 2000. A devenit celebră la nivel mondial în 2011 odată cu lansarea piesei Mr. Saxobeat, care a ocupat poziții de top în clasamentele din numeroase țări și a devenit unul dintre cele mai de succes hituri românești de export. Succesul său a continuat cu melodii precum Get Back (ASAP), Lemonade și Dance. De-a lungul carierei, a lansat mai multe albume și a susținut concerte în Europa, Asia și America Latină, câștigând aprecierea publicului internațional. Stilul său muzical combină influențe dance, pop, house și latino, iar prezența sa scenică energică a contribuit la popularitatea sa. Artista a fost implicată şi în diverse proiecte media și de televiziune. Prin perseverență și talent, Alexandra Stan a devenit una dintre cele mai cunoscute artiste române pe plan internațional și un nume important al muzicii pop din România.

Născută pe 10 iunie 1970 în Onești, Loredana Groza este una dintre cele mai apreciate artiste din România, remarcându-se ca interpretă, compozitoare, actriță și personalitate de televiziune. A devenit cunoscută la nivel național după câștigarea Festivalului de Muzică Ușoară de la Mamaia în 1986. În anii care au urmat, artista a lansat numeroase albume și cântece de succes. Repertoriul său cuprinde o varietate de genuri muzicale, de la pop și rock la dance, jazz, muzică lăutărească și folclor reinterpretat. Printre cele mai cunoscute piese ale sale se numără Bună seara, iubite, Apa, Zig-Zagga și Lele. Loredana Groza a avut o prezență constantă în cinematografie, teatru și televiziune. A jucat în mai multe producții artistice și a fost implicată în numeroase proiecte de divertisment. De asemenea, a avut rolul de jurat și mentor în emisiuni de talente, contribuind la promovarea noilor generații de artiști. De-a lungul timpului, a colaborat cu numeroși artiști români și internaționali, menținându-se în atenția publicului prin proiecte inovatoare și spectacole complexe.

Christina Grimmie a fost o cântăreață, compozitoare și personalitate online americană, apreciată pentru vocea sa puternică și pentru relația apropiată pe care a construit-o cu fanii prin intermediul platformelor digitale. Născută pe 12 martie 1994 în Marlton, New Jersey, și-a început cariera publicând interpretări ale unor melodii celebre pe internet. Popularitatea sa a crescut semnificativ datorită canalului său de YouTube, unde a atras milioane de vizualizări prin talentul și autenticitatea sa. În 2014, a participat la emisiunea The Voice, unde a impresionat atât publicul, cât și juriul, clasându-se pe locul al treilea. Mentorul său în competiție a fost Adam Levine. Christina Grimmie a lansat mai multe proiecte muzicale, inclusiv albumul With Love și EP-ul Side A, fiind apreciată pentru stilul său pop și pentru talentul interpretativ. Viața și cariera sa au fost întrerupte tragic pe 10 iunie 2016, când a fost ucisă la vârsta de 22 de ani după un concert în Orlando. Moartea sa a provocat un val de emoție în întreaga lume, iar fanii și colegii din industria muzicală au continuat să îi onoreze memoria.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1672: Petru I cel Mare 🇷🇺♛

🎂1819: Gustave Courbet 🇫🇷🎨 a condus mișcarea artistică a realismului în pictura franceză din secolul al XIX-lea. Viața lui coincide cu o perioadă deosebit de furtunoasă din istoria Franței: întoarcerea pe tron a Bourbonilor după căderea lui Napoleon, Revoluția din iulie 1830, Revoluția din 1848, a II-a Republică, al II-lea Imperiu, Comuna din Paris și cea de-a III-a Republică

🎂1832: Nikolaus August Otto 🇩🇪⚙️ inventatorul primului motor cu ardere internă care ardea în mod eficient combustibilul direct într-o cameră cilindrică cu piston mobil, mișcarea efectuându-se de-a lungul generatoarei cilindrului. Conceptul de patru timpi este posibil să fi fost deja discutat la data invenției sale, dar el a fost primul care l-a pus în practică

🎂1860: Hariclea Darclée 🇷🇴🎼 cântăreață română de operă cu voce de soprană, fiind prima interpretă a rolului Floria Tosca din opera Tosca de Giacomo Puccini, premiera operei având loc la data de 14 ianuarie 1900 la Teatrul Costanzi din Roma

🎂1880: André Derain 🇫🇷🎨 unul din reprezentanții principali, alături de Henri Matisse, Maurice de Vlaminck și Raoul Dufy, ai fauvismului, mișcare artistică din 1904-1908, care punea accentul pe intensitatea și puritatea culorilor

🎂1918: Barry Morse 🇬🇧🎬 devenit mai cunoscut în România prin serialele The Saint (Sfântul) 1963-1969 și The Fugitive (Evadatul) 1963-1966

🎂1921: Prințul Philip 🇬🇧♛ Duce de Edinburgh, soțul reginei Elisabeta a II-a a Regatului Unit

🎂1922: Judy Garland 🇺🇸🎬 Cu o carieră de peste 45 de ani, a atins statutul de star internațional atât datorită musicalurilor cât și rolurilor sale dramatice, fiind recunoscută și ca solistă

🎂1931: João Gilberto 🇧🇷🪕 creatorul principal al stilului muzical Bossa-nova

🎂1959: Carlo Ancelotti 🇮🇹⚽️ primul antrenor care a câștigat titlul în primele cinci ligi ale Europei

🎂1962: Gina Gershon 🇺🇸🎬 Red Heat (1988), Showgirls (1995), Bound (1996), Face/Off (1997)

🎂1965: Elizabeth Hurley 🇬🇧🎬

🎂1967: Pavel Badea 🇷🇴⚽️ și-a petrecut o mare parte din cariera sa de fotbalist la Universitatea Craiova, echipă al cărei antrenor a fost în sezonul 2003-2004 al Diviziei A pentru 7 etape

🎂1968: Bill Burr 🇺🇸🎬

🎂1969: Cosmin Olăroiu 🇷🇴⚽️ ca antrenor a câștigat campionatul și Supercupa României cu Steaua București, ambele în 2006, și a calificat echipa în semifinalele Cupei UEFA

🎂1970: Loredana Groza 🇷🇴🎤

🎂1973: Faith Evans 🇺🇸🎤 Pe lângă cariera sa muzicală, este cunoscută și ca fiind văduva rapper-ului Cristopher „The Notorious B.I.G.” Wallace

🎂1976: Martin Tudor 🇷🇴⚽️ 184 de meciuri în prima ligă și două titluri de campion, ambele cucerite cu Steaua București în 2001 și 2005

🎂1989: Alexandra Stan 🇷🇴🎤 „Mr. Saxobeat” s-a bucurat de un succes internațional major, devenind un hit. S-a vândut în aproape 1.000.000 de exemplare în mai puțin de un an, ajungând în top 5 în peste 20 de țări

🎂1992: Kate Upton 🇺🇸👙 cunoscută pentru aparițiile sale în Sports Illustrated Swimsuit

Decese 🕯

🕯️323 î.Hr.: Alexandru cel Mare 🇬🇷⚔️♕ (în greacă Μέγας Αλέξανδρος, Megas Alexandros, n. 20 iulie 356 î.Hr., Pella, Macedonia Antică) Misterul morții celui mai mare cuceritor al antichității nu a fost nici acum dezlegat, la vârsta de 32 de ani, din cauza malariei (conform opiniei unora) sau a fost otrăvit (conform altora). Se spune că a murit la puțin timp de la pierderea prietenului său drag din copilărie, Hefaiston (care a murit de febră tifoidă)

🕯️1580: Luís de Camões 🇵🇹✒️ poetul național al Portugaliei și unul dintre clasicii literaturii universale. Măiestria versurilor sale a fost comparată cu cea a lui Homer, Vergilius și Dante

🕯️1836: André-Marie Ampère 🇫🇷🔌 Introduce noțiunea de curent electric și tensiune electrică. Contribuțiile sale în domeniul electromagnetismului au constituit un punct de plecare pentru cercetările lui Maxwell, Ohm, Joule

🕯️1926: Antonio Gaudí 🇪🇸🧱 arhitect catalan faimos atât pentru stilul său unic cât și pentru proiectele sale puternic individualizate. În 1883 a început construcția unei catedrale dedicate Sfintei Familii, „Sagrada Família”, finanțată din fonduri publice. A continuat să lucreze la acest proiect până la moartea sa, survenită la 10 iunie 1926, în urma unui accident (fusese lovit de un tramvai)

🕯️1931: Traian Băcilă 🇷🇴🇦🇹✯ general român în armata austro-ungară, care a avansat până la gradul de general de brigadă

🕯️1967: Spencer Tracy 🇺🇸🎬 2 Oscaruri, a apărut în 74 de filme între 1930 și 1967

🕯️1983: Geo Barton 🇷🇴🎬 Artist Emerit

🕯️2002: John Gotti 🇺🇸🔫 cel mai puternic șef mafiot al perioadei sale. Era cunoscut presei ca „the teflon don”, deoarece acuzațiile pentru care era judecat păreau să „nu se lipească de el”, după ce a fost achitat de trei ori la rând

🕯️2004: Ray Charles 🇺🇸🎤 Frank Sinatra l-a numit pe Ray Charles „singurul geniu adevărat în show business”. A contribuit la integrarea stilurilor country, rhythm and blues, și pop în anii ’60

🕯️2016: Christina Grimmie 🇺🇸🎤 cunoscută pentru coverurile unor hituri interpretate de artiști precum Demi Lovato, Selena Gomez, Christina Aguilera, Miley Cyrus, Justin Bieber, Lady Gaga, Adele etc. În data de 10 iunie 2016, a fost împușcată de Kevin James Loibl, după un concert al formației Before you Exit din Orlando. Avea doar 22 de ani

Evenimente📋

📋🇷🇴🪂 Ziua parașutiștilor

📋🇵🇹 Ziua națională a Portugaliei; data morţii poetului naţional Luiz Vaz de Camöes – 1580

Calendar 🗒️

🗒️1415: Prima mențiune documentară a funcției de „spătar” în Țara Românească (atribuțiile acestuia erau comanda armatei și prezentarea însemnelor autorității domnești la ceremonii)

🗒️1912: Mitingul aviatic de la Aspern, Austria, la care Aurel Vlaicu a obținut un mare succes; aflat în competiție cu piloți celebri ai timpului, a obținut premiul I pentru aruncarea unui proiectil la țintă, de la o înalțime de 300 metri și premiul al II-lea, pentru aterizarea la punct fix

🗒️1940: Italia declară război Franței și Marii Britanii

🗒️1940: Canada declară război Italiei

🗒️1940: Norvegia se predă forțelor germane

🗒️1948: Are loc în Grecia căsătoria dintre regele Mihai I și principesa Ana de Burbon-Parma

🗒️1967: A încetat Războiul de Șase Zile dintre Israel, Siria, Egipt și Iordania

🗒️1983: Pantera lansează Metal Magic, albumul de debut

🗒️2012: În România au avut loc alegeri locale

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