8 Iunie, calendarul zilei: Bonnie Tyler împlinește 75 de ani, Pantelis Kapetanos 43. Moare Costin Mărculescu

Gândul vă prezintă calendarul zilei de luni, 8 iunie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Bonnie Tyler, pe numele său real Gaynor Sullivan, s-a născut pe 8 iunie 1951 în Skewen, Ţara Galilor. Este una dintre cele mai cunoscute cântărețe britanice, remarcându-se prin vocea sa puternică și răgușită. Succesul internațional a venit în 1977 cu piesa Lost in France, urmată de balada It’s a Heartache, care a ajuns în topurile din Europa, Statele Unite și Australia. În 1983, artista a colaborat cu producătorul şi compozitorul Jim Steinman. Rezultatul a fost albumul “Faster Than the Speed of Night” și celebrul single Total Eclipse of the Heart. Melodia a devenit un fenomen mondial, ocupând primul loc în clasamente din numeroase țări și fiind considerată una dintre cele mai bune balade rock din toate timpurile. În anul următor, a lansat Holding Out for a Hero, piesă inclusă pe coloana sonoră a filmului Footloose. Melodia s-a bucurat de un succes uriaș și continuă să fie folosită frecvent în filme, seriale și reclame. Cu o carieră care se întinde pe mai bine de cinci decenii, milioane de albume vândute și hituri care au rămas în memoria mai multor generații, Bonnie Tyler continuă să fie apreciată pentru energia sa scenică și pentru vocea unică ce a făcut-o celebră în întreaga lume.

Pantelis Kapetanos este un fost fotbalist grec, născut pe 8 iunie 1983 în Ptolemaida. A evoluat pe postul de atacant și este cunoscut în special pentru perioada petrecută la Steaua București, unde a devenit unul dintre cei mai apreciați jucători străini din campionatul României. Şi-a început cariera în Grecia, evoluând pentru cluburi precum Iraklis Salonic și AEK Atena. În 2008 s-a transferat la Steaua București, unde s-a remarcat prin forța fizică, jocul aerian și eficiența în fața porții. În sezonul 2010-2011 a devenit golgheterul echipei și unul dintre cei mai buni marcatori din Liga I. Ulterior, a jucat pentru cluburi importante, printre care CFR Cluj și Veria FC. Cu CFR Cluj a câștigat trofee interne și a participat în competițiile europene. De-a lungul carierei, Pantelis Kapetanos a fost apreciat pentru profesionalismul său, spiritul de luptă și capacitatea de a marca în momente importante. După retragerea din activitate, a rămas o figură respectată atât în fotbalul grec, cât și în cel românesc, fiind amintit de suporteri pentru contribuția sa la succesul echipelor la care a evoluat.

Costin Mărculescu a fost un actor român cunoscut în special pentru rolul său din filmul Liceenii, una dintre cele mai populare producții cinematografice românești din anii ‘80. Născut pe 29 iunie 1969 la Craiova, și-a început cariera artistică încă din adolescență, debutând în televiziune la vârsta de 15 ani. A avut o activitate bogată în teatru, film și televiziune. De-a lungul carierei, a jucat în numeroase spectacole și a colaborat cu actori importanți ai scenei românești. De asemenea, a fost implicat în proiecte de modelling și divertisment. S-a stins din viață pe 8 iunie 2020, la vârsta de 50 de ani, vestea dispariției sale provocând numeroase reacții în lumea artistică și în rândul publicului. El a fost găsit decedat în cada locuinței sale din București, după ce vecinii au alertat autoritățile deoarece nu îl mai văzuseră de câteva zile. Cauza decesului a fost un infarct cardio-respirator acut. Prin rolurile sale și prin activitatea desfășurată timp de peste trei decenii, Costin Mărculescu a rămas în memoria publicului român ca unul dintre actorii reprezentativi ai generației lansate de filmul Liceenii.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1625: Giovanni Domenico Cassini 🇮🇹🇫🇷☄️ matematician, astronom, inginer și astrolog italo-francez. A studiat cometele care au apărut în anii 1577, 1665 și 1680 și a presupus că este vorba de una și aceeași, adică ceea ce ulterior va fi denumită cometa Halley

🎂1810: Robert Schumann 🇩🇪🎼 compozitor și pianist, unul dintre cei mai celebri compozitori romantici ai primei jumătăți a secolului XIX

🎂1895: Santiago Bernabéu Yeste 🇪🇸⚽️ unul dintre cei mai importanți oameni din istoria Real Madrid, putând fi creditat cu meritul de fi transformat Real Madrid din al doilea cel mai bun club din Madrid în cel mai de succes club din Spania și Europa. Stadionul Santiago Bernabéu al clubului Real Madrid și-a luat numele în memoria sa

🎂1916: Francis Crick 🇬🇧🧬 laureat Nobel, unul din cei patru co-descoperitori (alături de James D. Watson, Maurice Wilkins și Rosalind Franklin) a structurii ADN-ului în 1953

🎂1925: Barbara Bush 🇺🇸 soția președintelui american George H. W. Bush

🎂1927: Jerry Stiller 🇺🇸🎬 a petrecut mulți ani ca parte a duo-ului de comedie Stiller și Meara alături de soția sa, Anne Meara, cu care a fost căsătorit timp de peste 60 de ani, până la moartea ei în 2015

🎂1940: Nancy Sinatra 🇺🇸🎤🎬 fiica cea mare a lui Frank Sinatra și Nancy Sinatra, și este cunoscută mai ales pentru melodia ei din 1966 „These Boots Are Made for Walkin’”

🎂1951: Bonnie Tyler 🇬🇧🎤 cunoscută pe plan mondial datorită hiturilor sale din ’70 și ’80: „It’s a Heartache”, „Holding Out for a Hero” și „Total Eclipse of the Heart”

🎂1955: Tim Berners-Lee 🇬🇧🌐 inventator al World Wide Web-ului. Este actualmente director al World Wide Web Consortium (W3C), organizația ce tutelează standardele Web-ului

🎂1955: José Antonio Camacho 🇪🇸⚽️ a jucat 15 sezoane la Real Madrid, apărând în peste 500 de meciuri oficiale și ajutând echipa să câștige 19 titluri majore, inclusiv 9 campionate La Liga. Ulterior, a avut o lungă carieră de antrenor, care a inclus două perioade foarte scurte, cu clubul său principal

🎂1964: Rob Pilatus 🇩🇪🎤 Milli Vanilli a decedat la doar 33 de ani, supradoză

🎂1971: Radu Muntean 🇷🇴🎥 a regizat peste 400 de spoturi publicitare și a câștigat peste 40 de premii naționale și internaționale la festivaluri de publicitate

🎂1972: Adrian Igrișan 🇷🇴🎸 solistul trupei Cargo

🎂1974: Lindsay Davenport 🇺🇸🥎 fost nr. 1 mondial WTA, 3 turnee de Grand Slam

🎂1978: Maria Menounos 🇺🇸📺

🎂1983: Kim Clijsters 🇧🇪🥎 fost nr. 1 mondial WTA, 4 turnee de Grand Slam

🎂1983: Pantelis Kapetanos 🇬🇷⚽️ A jucat pentru Steaua București, AEK Atena și CFR Cluj

🎂1989: Timea Bacsinszky 🇨🇭🥎

🎂1993: Micah Davis (Masego) 🇯🇲🎷🎹

🎂1997: Jeļena Ostapenko 🇱🇻🥎 prima jucătoare din Letonia care a câștigat un turneu de simplu de Grand Slam și prima jucătoare care a câștigat Openul Francez (2017, contra Simonei Halep) fără să fie cap de serie din 1933

Decese 🕯

🕯️632: Muhammad (Mahomed) محمد 🇸🇦🕌 este întemeietorul religiei islamice și este considerat, de către musulmani, a fi un mesager și un profet al lui Dumnezeu, ultimul profet într-o serie de profeți islamici, așa cum se spune în Coran. În limba arabă numele Muhammad înseamnă „cel demn de laudă” (hammada „a lăuda”, „a slăvi”)

🕯️1862: Barbu Catargiu 🇷🇴🗣️ primul prim-ministru al României din 15/27 februarie 1862, până în ziua asasinării sale, pe data de 8/20 iunie a aceluiași an

🕯️1905: Prințul Leopold de Hohenzollern-Sigmaringen 🇩🇪♛ tatăl Regelui Ferdinand I al României

🕯️1967: Otilia Cazimir 🇷🇴✒️ supranumită poeta sufletelor simple, fiind cunoscută ca autoare de versuri pentru copii

🕯️1970: Abraham Maslow 🇺🇸✒️ psiholog umanist, cunoscut astăzi pentru propunerea sa privind bazele teoriei ierarhiei nevoilor umane

🕯️2007: Adrian Pintea 🇷🇴🎬 a încetat din viață la vârsta de 52 de ani, la Spitalul Fundeni, suferind de ciroză. Văduva artistului, Lavinia, a afirmat că actorul a murit de septicemie, în urma unui implant dentar, fiind slăbit deja o îndelungată perioadă în care a suferit de ciroză hepatică

🕯️2018: Anthony Bourdain 🇺🇸🍽️ bucătar renumit. S-a sinucis la 61 de ani

🕯️2020: Costin Mărculescu 🇷🇴🎬 a fost găsit mort în baia apartamentului în care locuia, fiind în stare de degradare și mort de 3 zile. Cauza decesului a fost insuficiență cardio-respiratorie acută. Avea 51 de ani

Evenimente📋

📋🌊 Ziua Mondială a Oceanelor

Calendar 🗒️

🗒️1838: La Colegiul Sf. Sava a fost deschisă prima bibliotecă publică din București

🗒️1897: Cinematograful „Lumière” a prezentat primele trei subiecte de actualități românești, filmate la 10 mai 1897, de către operatorul Paul Menu, din inițiativa ziarului L’Indépendance Roumaine

🗒️1922: Belgrad: are loc nunta principelui Alexandru al Iugoslaviei cu principesa Maria a României. Totodată se desfășoară primul meci din istoria echipei naționale de fotbal a României. Partida Iugoslavia-România 1-2

🗒️1930: Parlamentul îl proclamă pe Prințul Carol de Hohenzollern-Sigmaringen ca rege al României sub numele de Carol al II-lea

🗒️1995: A fost lansată naveta „Discovery”, această misiune marcând al 100-lea zbor spațial american cu personal uman la bord

🗒️2004: Pentru prima dată după 1882, s-a produs un fenomen astronomic deosebit: Venus a trecut prin fața Soarelui

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