7 Iunie, calendarul zilei: Tom Jones împlinește 86 de ani. Gemenele Indiggo împlinesc 43 de ani. Ziua Mondială a Salariului Minim pe Economie

Gândul vă prezintă calendarul zilei de duminică, 7 iunie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Tom Jones este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați cântăreți britanici, remarcându-se prin vocea sa puternică și carisma scenică deosebită. Născut pe 7 iunie 1940 în Treforest, artistul galez a devenit celebru în anii 1960 și și-a construit o carieră care se întinde pe mai bine de șase decenii. Succesul internațional a venit odată cu hituri precum It’s Not Unusual, Delilah, Green, Green Grass of Home și She’s a Lady. Stilul său muzical îmbină pop, rock, soul și country, ceea ce i-a permis să atragă generații diferite de fani. De-a lungul carierei, a vândut milioane de discuri în întreaga lume și a primit numeroase distincții pentru contribuția sa la muzică. În 2006, a fost înnobilat de Regina Elisabeta a II-a și a primit titlul de “Sir Tom Jones”. Chiar și la o vârstă înaintată, artistul continuă să susțină concerte și să înregistreze muzică nouă, fiind apreciat pentru energia sa și pentru una dintre cele mai distinctive voci din industrie. Tom Jones rămâne o figură emblematică a muzicii internaționale și unul dintre cei mai longevivi artiști de succes ai epocii moderne.

Mihaela Modorcea și Gabriela Modorcea sunt cunoscute publicului sub numele de Indiggo Twins, un duo artistic româno-american format din surori gemene născute la Brașov, pe 7 iunie 1985. Cântărețe, actrițe, compozitoare și scriitoare, ele au devenit cunoscute în România la începutul anilor 2000 prin aparițiile lor muzicale și stilul artistic neconvențional. Absolvente ale Universităţii Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică “I.L. Caragiale” din București, surorile au desfășurat o activitate artistică diversă, atât în muzică, cât și în teatru și film. După stabilirea în Statele Unite, au continuat să activeze în industria divertismentului, participând la emisiuni de televiziune și dezvoltând proiecte proprii. Printre realizările lor se numără proiectul teatral și muzical Wicked Clone The Cinema Musical, creat și prezentat în New York, precum și numeroase compoziții muzicale și publicații literare. De-a lungul carierei, gemenele Indiggo au rămas o prezență distinctă în peisajul artistic românesc și internațional, remarcându-se prin versatilitate și spirit creativ.

Ziua Mondială a Salariului Minim pe Economie este marcată anual pe 7 iunie și are rolul de a atrage atenția asupra importanței unui venit minim care să asigure condiții decente de trai pentru angajați. Evenimentul promovează dezbateri privind drepturile lucrătorilor, echitatea salarială și reducerea sărăciei în rândul persoanelor care muncesc. Salariul minim reprezintă nivelul minim de remunerare pe care un angajator îl poate plăti legal unui salariat pentru munca prestată. În multe țări, acesta este stabilit de guvern sau prin negocieri între partenerii sociali și este actualizat periodic pentru a ține cont de evoluția costului vieții și a economiei. Marcarea acestei zile oferă ocazia analizării impactului salariului minim asupra nivelului de trai, productivității și dezvoltării economice. Totodată, ea evidențiază necesitatea găsirii unui echilibru între protecția angajaților și competitivitatea mediului de afaceri, contribuind la promovarea unor condiții de muncă mai echitabile la nivel global.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1848: Paul Gauguin 🇫🇷🎨 unul din cei trei mari pictori moderni neimpresionisti ai secolului XX, alături de Paul Cezanne și Vincent van Gogh

🎂1886: Henri Coandă 🇷🇴🛩️ pionier al aviației, fizician, specialist în aerodinamică și mecanica fluidelor, inovator, inventator și descoperitor al efectului care îi poartă numele

🎂1909: Virginia Apgar 🇺🇸🩺 specialistă în anestezie și pediatrie. A elaborat așa-numitul „index Apgar” pentru nou-născuți

🎂1909: Jessica Tandy 🇺🇸🎬 laureată Oscar, în 1990, pentru rolul Daisy Werthan din „Șoferul doamnei Daisy”

🎂1917: Dean Martin 🇺🇸🎤🎬 A format grupul Martin și Lewis împreună cu Jerry Lewis

🎂1940: Tom Jones 🇬🇧🎤 devenit faimos la mijlocul anilor ’60 prin interpretarea exuberantă, purtând pantaloni strâmți și bluze cu gulere largi, în stilul modern de haine la modă în vremea aceea

🎂1942: Muammar al-Gaddafi 🇱🇾✯

🎂1952: Orhan Pamuk 🇹🇷✒️ laureat Nobel pentru Literatură, 2006

🎂1952: Liam Neeson 🇮🇪🎬

🎂1953: Colleen Camp 🇺🇸🎬 Clue (1985), Die Hard with a Vengeance (1995)

🎂1958: Prince (Prince Rogers Nelson) 🇺🇸🎤 renumit ca inovator, și a fost foarte cunoscut pentru creațiile sale eclectice, prezențele sale viu colorate pe scenă și pentru tonalitatea diversă. A abordat diverse stiluri muzicale: funk, rock, R&B, soul, rock psihedelic și pop

🎂1960: Radu, Principe al României 🇷🇴♛

🎂1962: Lance Reddick 🇺🇸🎬 The Wire, John Wick franchise

🎂1970: Cafu 🇧🇷⚽️

🎂1972: Karl Urban 🇳🇿🎬

🎂1974: Bear Grylls 🇬🇧📺

🎂1981: Anna Kurnikova 🇷🇺🥎

🎂1983: Mihaela și Gabriela Modorcea 🇷🇴🎤 gemene identice și componente ale duo-ului muzical Indiggo Twins

🎂1988: Michael Cera 🇨🇦🎬

🎂1988: Ekaterina Makarova 🇷🇺🥎

🎂1990: Iggy Azalea 🇦🇺🎤

🎂1991: Emily Ratajkowski 🇬🇧🇺🇸💃🏻 a apărut în videoclipul viral din 2013 al lui Robin Thicke’s „Blurred Lines”, devenind faimoasă peste noapte

Decese 🕯

🕯️1716: Stolnicul Constantin Cantacuzino 🇷🇴✒️ reprezentant de seamă al umanismului în spațiul cultural român, cu aplecare spre domenii precum istoria și geografia. Stolnicul și familia Cantacuzino au contribuit la mazilirea și uciderea lui Brâncoveanu în 1714. Succesor la domnie a fost Ștefan Cantacuzino, fiul stolnicului, însă pentru scurt timp, întrucât amândoi au fost executați în 1716 de otomani

🕯️1893: Edwin Booth 🇺🇸🎭 considerat cel mai mare actor american al sec. XIX

🕯️1937: Jean Harlow 🇺🇸🎬 sex simbol al anilor ’30

🕯️1954: Alan Turing 🇬🇧🧮 personalitate deosebit de influentă în dezvoltarea informaticii, aducând o formalizare a conceptelor de „algoritm” și „computație” cu mașina Turing, care poate fi considerată un model de calculator generic. Turing este considerat a fi părintele informaticii și inteligenței artificiale teoretice

🕯️1980: Henry Miller 🇺🇸✒️ cunoscut pentru ruperea de genurile literare existente, scriind un fel mix între povestire, autobiografie, critică socială, reflexie filozofică, ascensiune suprarealistă și misticism. Cele mai semnificative opere de acest fel ale sale sunt Tropicul Cancerului, Tropicul Capricornului și Primăvara Neagră

🕯️2015: Christopher Lee 🇬🇧🎬

Evenimente📋

📋💶 Ziua Mondială a Salariului Minim pe Economie

Calendar 🗒️

🗒️1340: A fost fondat Rotterdam

🗒️1494: Spania și Portugalia au semnat Tratatul de la Tordesillas, prin care Lumea Nouă (America) era împărțită între cele două țări

🗒️1654: Ludovic al XIV-lea (Regele Soare) este încoronat rege al Franței

🗒️1775: „Coloniile Unite” își schimbă denumirea în Statele Unite ale Americii

🗒️1929: Vaticanul devine stat suveran

🗒️1942: Se încheie bătălia aeronavală de la Midway, în care Marina SUA a învins decisiv Marina Imperială Japoneză

🗒️1947: A luat ființă, prin ordinul Ministrului Armatei, Mihail Lascăr, clubul sportiv ASA București, din 1961 Steaua București

🗒️1958: București: Iolanda Balaș a stabilit recordul mondial la săritura în înălțime – 1,78 m

🗒️2004: Franța: Actorului român Ion Lucian i-a fost decernat titlul de Ofițer al Ordinului Național al Legiunii de Onoare, ca o recunoaștere a meritelor excepționale în domeniul teatrului

🗒️2021: Cascada Bigăr, parte din Izvorul Bigăr din Parcul Național Cheile Nerei – Beușnița, s-a prăbușit din cauze naturale

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