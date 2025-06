17 IUNIE, calendarul zilei: Este înmormântat Mihai Eminescu, la Bellu/ Are loc primul zbor al lui Aurel Vlaicu/ Începe construcția uzinei Oltcit

Gândul vă prezintă calendarul zilei de marți, 17 iunie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Mihai Eminescu, cel mai mare poet al literaturii române, s-a stins din viață pe 15 iunie 1889, la vârsta de doar 39 de ani, în sanatoriul doctorului Șuțu din București. Înmormântarea a avut loc pe 17 iunie 1889, la cimitirul Bellu din Capitală. La ceremonie au participat numeroși prieteni, scriitori, ziariști, oameni de cultură, dar și simpli admiratori ai poetului. Sicriul a fost purtat de colegi de breaslă și însoțit de coruri care au intonat cântece religioase și versuri ale poetului. Printre cei prezenți s-au aflat Titu Maiorescu, Alexandru Vlahuță și alți membri ai societății literare “Junimea”. Discursurile rostite au subliniat contribuția esențială a lui Eminescu la dezvoltarea limbii române și profunzimea operei sale. Mormântul său de la Bellu, aflat într-o zonă dedicată marilor personalități, a devenit în timp loc de pelerinaj pentru toți cei care îi prețuiesc creația.

La 17 iunie 1910, Aurel Vlaicu, unul dintre pionierii aviației românești și mondiale, a realizat primul său zbor cu un aparat de construcție proprie, avionul Vlaicu I, pe Dealul Cotrocenilor din București. Acest moment istoric a marcat începutul aviației române și a demonstrat potențialul tehnicii autohtone. Construit integral în România, cu sprijinul Armatei și al Ministerului de Război, Vlaicu I era un monoplan original, proiectat și realizat de Vlaicu în atelierele Arsenalului Armatei. Zborul, deși scurt, a fost un succes: aparatul s-a ridicat de la sol și a planat stabil, spre uimirea numeroșilor martori, printre care oficiali și reprezentanți ai presei. Reușita l-a consacrat pe Aurel Vlaicu ca inventator și aviator, iar evenimentul de pe Dealul Cotrocenilor a fost considerat un pas esențial în dezvoltarea aeronauticii românești.

La 17 iunie 1977 a fost inaugurat oficial șantierul pentru construcția uzinei de autoturisme de mic litraj “Oltcit” la Craiova, un proiect ambițios rezultat din parteneriatul dintre statul român și compania franceză Citroën. Inițiativa avea scopul de a moderniza industria auto românească și de a produce autoturisme accesibile, atât pentru piața internă, cât și pentru export. Numele Oltcit derivă din “Olt”, zona geografică în care se construia fabrica, și “Cit” de la Citroën. Uzina urma să producă modele moderne de mic litraj, echipate cu tehnologie franceză și asamblate în România. Începutul lucrărilor la Oltcit a reprezentat un pas major în industrializarea regiunii Oltenia și o dovadă a deschiderii economice a României comuniste către colaborări internaționale.

Nașteri 🎂

🎂1825: Elena Cuza 🇷🇴 soția domnitorului Alexandru Ioan Cuza

🎂1900: Martin Bormann 🇩🇪 judecat în absență la procesele de la Nürnberg și condamnat la moarte în contumacie pentru crime de război și crime împotriva umanității. Cadavrul lui Bormann a fost descoperit la Berlin în 1972

🎂1932: Sabin Bălașa 🇷🇴🎨 pictor, autor și regizor de filme de pictură animată, dar și scriitor. Obsesia declarată a vieții și a artei lui Sabin Bălașa a fost să inițieze o mare renaștere artistică și culturală

🎂1947: Paul Young 🇬🇧🎤 „Everytime You Go Away”, 1985

🎂1952: Mihai Coadă 🇷🇴📺 cunoscut pentru interpretarea rolului lui Nelu Curcă în La bloc

🎂1969: Mircea Stănescu 🇷🇴🗣 politician fiul jurnalistului Sorin Roșca Stănescu. S-a sinucis prin împușcare pe 5 ianuarie 2009. Fusese pus sub acuzare în urma unui accident rutier în care se presupune că ar fi ucis, pe trecerea de pietoni, un bărbat

🎂1976: Scott Adkins 🇬🇧🎬

🎂1981: Sorin Paraschiv 🇷🇴⚽️

Decese 🕯

🕯️1925: Anghel Saligny 🇷🇴🌉 unul dintre pionierii tehnicii mondiale în proiectarea și construcția podurilor și silozurilor cu structură metalică, respectiv de beton armat, unul dintre întemeietorii ingineriei românești

Evenimente📋

📋🆘 Ziua mondială pentru combaterea deşertificării şi a secetei

📋🇮🇸 Ziua națională a Islandei; 1944: Islanda anunţă separarea sa definitivă de Danemarca şi se proclamă republică

Calendar 🗒

🗒1473: Călugărul Nicodim de la mânăstirea Neamț a terminat „Tetraevangheliarul”, lucrare vestită pentru miniaturile sale și pentru că în el se află portretul lui Ștefan cel Mare, dăruit de către domnitor mănăstirii Humor

🗒1944: Islanda anunță separarea sa definitivă de Danemarca și se proclamă republică

🗒1950: Medicul american Richard Lawler efectuează primul transplant de rinichi la Spitalul „Mary” din Chicago

