15 IUNIE, calendarul zilei: Courteney Cox împlinește 61 de ani/ Încetează din viață Mihai Eminescu și Cristian Vasile

Gândul vă prezintă calendarul zilei de duminică, 15 iunie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Courteney Cox, născută pe 15 iunie 1964 în Birmingham, Alabama, este o actriță, producătoare și regizoare americană, cunoscută mai ales pentru rolul Monicăi Geller în serialul de succes Friends, difuzat între 1994 și 2004. Courteney a început ca model și a făcut primii pași în actorie în anii ‘80, având apariții în videoclipuri muzicale și reclame. Primul său rol important a fost în serialul Family Ties. Este cunoscută şi pentru rolul Gale Weathers din franciza de filme horror Scream. În 2009, Courteney a fost protagonista și producătoarea serialului Cougar Town, unde a interpretat rolul unei femei care încearcă să-și regăsească viața după divorț. În viața personală, Courteney a fost căsătorită cu actorul David Arquette, cu care are o fiică. Cu o carieră care se întinde pe mai multe decenii, ea este apreciată pentru eleganța și stilul aparte, fiind o prezență constantă la evenimente de divertisment și modă.

Mihai Eminescu, născut la 15 ianuarie 1850 în satul Ipotești, Botoșani, este considerat cel mai important poet național al României și o figură emblematică a literaturii românești. Eminescu a fost poet, prozator, jurnalist și filozof, fiind un reprezentant de seamă al romantismului românesc. A studiat la Viena și Berlin, unde s-a familiarizat cu filozofia, literatura și științele vremii. Printre cele mai cunoscute poezii ale sale se numără Luceafărul, o capodoperă a literaturii universale, Floare albastră, Scrisoarea III, Doina și Glossă. Temele abordate în operele sale variază de la iubire și natură, la istorie și condiția socială a românilor. Pe lângă activitatea literară, Eminescu a lucrat și ca jurnalist la ziarul “Timpul”. Viața sa a fost marcată de dificultăți, inclusiv probleme de sănătate mintală, care i-au afectat cariera și viața personală. A murit la 15 iunie 1889, la doar 39 de ani, în urma unei boli grave. Opera sa continuă să inspire generații întregi de cititori și artiști.

Cristian Vasile a fost un celebru cântăreț român de muzică ușoară interbelică, cunoscut pentru vocea sa de tenor și pentru interpretarea tangourilor și romanțelor. Născut în 1908 la Brăila, a studiat la Conservatorul din București, dar a abandonat cariera de violonist pentru a deveni cântăreț în restaurantele bucureștene, unde a cucerit publicul cu stilul său elegant și cu interpretările pline de pasiune. Cel mai mare succes al său a fost melodia Zaraza, un tango adaptat după o compunere uruguayană, care a devenit un șlagăr al vremii. Alte piese celebre din repertoriul său includ Aprinde o țigară, Iubesc femeia și Pentru tine am făcut nebunii. În jurul lui Cristian Vasile s-a născut o legendă urbană despre o rivalitate cu lăutarul Zavaidoc și despre o iubire tragică cu o femeie pe nume Zaraza, care ar fi fost ucisă de un asasin plătit de Zavaidoc. În perioada regimului comunist a fost marginalizat din cauza refuzului său de a se conforma noilor politici culturale. A murit în 1974, trăind în anonimat și lăsând în urmă o moștenire muzicală valoroasă.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1479: Lisa del Giocondo 🇮🇹🙎🏻‍♀️ membră a familiei Gherardini din orașul italian Florența, a dat numele tabloului Mona Lisa (La Gioconda). Portretul ei comandat de către soț, Francesco di Bartolomeo di Zanobi del Giocondo, și pictat de Leonardo da Vinci, a devenit cea mai celebră operă de artă a Renașterii italiene

🎂1841: Dimitrie Grecescu 🇷🇴🍃🍂 Adunând plante din toate zonele țării, a alcătuit cel mai complet ierbar de la noi, „Ierbarul florei României”, iar, ulterior, relațiile cu botaniștii de peste hotare i-au prilejuit alcătuirea unui „Ierbar european”

🎂1881: Paul Cornu 🇫🇷🚁 inginer francez a cărui familie a fost de origine română, inventator și aviator, unul din pionierii mondiali ai aviației. Este primul om din lume care a zburat în aer cu elicopterul, propria sa invenție, la 13 noiembrie 1907

🎂1902: Erik Erikson 🇩🇪🇺🇸✒️ psiholog și psihanalist cunoscut ca autor al teoriei dezvoltării sociale a ființelor umane. Este faimos ca creator al sintagmei „criză de identitate”

🎂1943: Johnny Hallyday 🇫🇷🎤🎬 cântăreț de rock and roll și pop, precum și actor, creditat cu popularizarea rock’n’roll-ului în Franța

🎂1946: Demis Roussos 🇬🇷🎤 a vândut peste 60 de milioane de albume în lumea întreagă, lansând cântece precum „Forever And Ever”, „Goodbye, My Love, Goodbye” și „My Friend the Wind”

🎂1954: Jim Belushi 🇺🇸🎬 cunoscut pentru rolul în serialul According to Jim

🎂1959: Alexandru Darie 🇷🇴🎭 a fost un regizor de teatru. Este fiul cunoscutului actor Iurie Darie și al actriței Consuela Roșu

🎂1963: Helen Hunt 🇺🇸🎬 Oscar pentru rol principal, As Good as It Gets (1997)

🎂1964: Courteney Cox 🇺🇸🎬 Este cel mai bine cunoscută pentru rolul lui Monica Geller din Friends

🎂1964: Michael Laudrup 🇩🇰⚽️ a câștigat patru titluri la rând la FC Barcelona, după care s-a transferat la rivala Real Madrid, echipă alături de care a câștigat cel de-al cincilea titlu

🎂1969: Ice Cube 🇺🇸🎤🎬 și-a început cariera ca membru fondator al N.W.A. și mai târziu a avut o carieră solo de succes în muzică și cinematografie

🎂1969: Oliver Kahn 🇩🇪⚽️ a câștigat de patru ori la rând premiul de Cel mai bun Portar European, trei premii Cel mai bun portar al anului IFFHS, Balonul de Aur la Campionatul Mondial din 2002 și două trofee Fotbalistul german al anului

🎂1970: Leah Remini 🇺🇸🎬

🎂1973: Tore André Flo 🇳🇴⚽️ 23 de goluri, 76 prezențe pentru Norvegia

🎂1973: Neil Patrick Harris 🇺🇸🎬 cel mai bine cunoscut pentru rolul titular din Doogie Howser, M.D., afemeiatul Barney Stinson din How I Met Your Mother, și o versiune fictivă a lui însuși din seria Harold & Kumar

🎂1986: Feli 🇷🇴🎤

Decese 🕯

🕯️1889: Mihai Eminescu 🇷🇴✒️ Manuscrisele sale, în 46 de volume și aproximativ 14.000 de file, au fost dăruite Academiei Române de Titu Maiorescu în 1902. A fost ales membru al Academiei Române post-mortem în 1948

🕯️1974: Cristian Vasile 🇷🇴🎤 A interpretat celebra piesă „Zaraza”, înregistrată la Berlin, în 1931

🕯️1996: Ella Fitzgerald 🇺🇸🎤 A primit de 13 ori „Grammy Award”

🕯️2015: Janna Friske 🇷🇺🎤 cântăreață, actriță și prezentatoare TV din Rusia;

🕯️2019: Franco Zeffirelli 🇮🇹🎥 regizor, scenarist, producător și actor

Evenimente📋

📋⚽️🏆 SUA: Campionatul Mondial de Fotbal al Cluburilor 2025 (15.06 – 13.07)

Calendar 🗒

🗒1167: A fost întemeiat orașul Copenhaga

🗒1389: Bătălia de la Kosovo Polje (Câmpia Mierlei). Înfrângerea de către armata turcă a armatei sârbe, condusă de cneazul Lazăr, aliat cu bosniecii și cu macedonenii. Vestul și sud-vestul Serbiei au fost supuse Imperiului otoman

🗒1520: Papa îl excomunică pe Martin Luther din Biserica Catolică

🗒1839: Charles Goodyear a descoperit vulcanizarea cauciucului, procedeu prin care acesta devine insensibil la variațiile de temperatură și are proprietăți mecanice și de rezistență chimică superioare

🗒1848: A fost sfințit drapelul național tricolor, adoptat prin decret la 14 iunie

🗒1848: Marea Adunare de pe Câmpia Filaretului, numită apoi Câmpia Libertății

🗒1848: A doua Adunare populară de la Lugoj a românilor din Banat, a hotărât: înființarea unei armate populare române în frunte cu Eftimie Murgu, introducerea limbii române, recunoașterea naționalității române

🗒1940: A fost fondat lagărul de exterminare de la Auschwitz, destinat inițial oamenilor politici din Polonia

🗒1977: A fost inaugurat la Paris atelierul lui Constantin Brâncuși, reconstituit pe esplanada Beaubourg, într-o clădire separată de clădirea Muzeului de Artă Modernă

🗒1985: La spectacolul organizat de Cenaclul Flacăra la Ploiești a avut loc o busculadă soldată cu cinci morți și mai mulți răniți, fapt care a dus la interzicerea cenaclului inițiat și condus vreme de 12 ani de Adrian Păunescu

🗒2002: Lansarea MTV România; invitat de onoare la spectacolul inaugural a fost Enrique Iglesias. Postul a funcționat până la 1 martie 2019

🗒2005: Londra: Casa Bloomsbury scoate la licitație prima ediție a romanului autobiografic „Mein Kampf”

🗒2005: Microsoft începe comercializarea pentru producătorii de computere a sistemului de operare Windows fără Media Player, conform exigențelor Comisiei Europene

