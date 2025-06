Ce a pățit un tânăr IT-ist din Cluj după ce a aplicat la peste 700 de joburi în ultimele 12 luni. „A fost un șoc psihic”

Un tânăr IT-ist din Cluj și-a dorit cu ardoare să se angajeze, după absolvirea facultății în domeniu. Chiar dacă a investit în formarea continuă, cu greu a reușit să își găsească un loc de muncă. A aplicat la peste 700 de joburi din industria IT în ultimele 12 luni. A expus situațiile pe care le-a întâlnit pe drumul angajării.

Calea angajării nu a fost ușoară pentru un tânăr IT-ist din Cluj. După ce a absolvit Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației (ETTI), a dorit să intre pe piața muncii din România. Cu greu, însă, a reușit să găsească un loc de muncă, mărturisește el.

Tânărul a povestit că a aplicat la peste 700 de joburi din industria IT, în ultimele 12 luni. În tot acest timp, tânărul absolvent al ETTI a continuat să investească în formarea sa și a ascultat de sfaturilor experților HR. Pe drumul angajării, tânărul a participat chiar și la conferințe de profil. Chiar și-așa, s-a lovit de un refuz din partea angajatorilor.

Un tânăr IT-ist din Cluj a aplicat la peste 700 de joburi în ultimul an

Între timp, tânărul a realizat și 2 internshipuri, în timpul facultății și după absolvirea ei. Era convins că va avea un viitor în această industrie, având o pasiune aparte față de IT. Totuși, s-a confruntat cu refuzuri constante din partea posibililor angajatori, precum și cu situațiia de „ghosting”.

(*) „Ghosting” reprezintă o modalitate prin care o persoană alege să pună capăt unei relații / unei legături prin evitarea de a oferi explicații sau de a lua parte la o confruntare. Practic, o persoană „taie” brusc legătura cu celălalt, fără explicații.

„Când am terminat facultatea, vara trecută, eram convins că o să am un viitor în IT. Sunt extrem de pasionat de domeniu și credeam sincer că asta va conta. Am avut două internshipuri – unul de 6 luni și altul de 3 luni – am primit chiar și scrisoare de recomandare. Mi s-a spus că nu sunt poziții disponibile și… la revedere. Cel mai tare m-a durut momentul în care, după interviu, mi-au spus că urmează să primesc contractul pe mail. L-am așteptat zile în șir. N-a mai venit niciodată. A fost un șoc psihic”, a spus tânărul, arată Știri de Cluj.

„Am încercat să transform și acest job în ceva ce sună bine în CV. Am scris că am făcut automatizări, dar știu în sinea mea că fabulez. Îmi mint părinții și prietenii că lucrez în IT, că am carieră. Ei chiar sunt impresionați. Adevărul e că am «impostor syndrome» cât casa și mă simt terminat.

Am aplicat recent din nou la niște companii unde aplicasem și anul trecut. Nu am mai primit nici măcar acel mail automat de confirmare. Simt că am ajuns pe un fel de «blacklist»”, a mai spus el.

Vezi și:

Meseria feminină la mare căutare pe vremea comunismului, care a dispărut definitiv din România. De ce nu mai practică femeile acest job

Tot mai mulți români RENUNȚĂ la locurile de muncă din străinătate. Domeniul care este mai bine plătit în țara noastră

Anunț de angajare viral în Cluj: „Angajez urgent cioban. Ofer salariu de 6.000 de lei, 3 mese pe zi, țigări și..”

1 din 3 români intenționează să-și dea demisia în 2025, arată un studiu despre angajații români. Cum s-a schimbat comportamentul lor în ultimii ani

Sursă foto: Shutterstock (caracter ilustrativ)