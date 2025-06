16 IUNIE, calendarul zilei: Are loc „Atacul de noapte” al lui Vlad Țepeș asupra otomanilor/ Tupac ar fi împlinit 54 de ani, Zina Dumitrescu 89

Gândul vă prezintă calendarul zilei de luni, 16 iunie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

În anul 1462, Vlad Țepeș, domnitorul Țării Românești, a condus un atac surpriză de noapte împotriva taberei otomane a sultanului Mehmed al II-lea. Această acțiune a avut loc în contextul unui război intens între Țara Românească și Imperiul Otoman. Vlad a folosit tactici neconvenționale, precum asaltul nocturn și folosirea focului pentru a crea panică și confuzie în rândul oștirii otomane. Atacul a fost un succes strategic, reușind să slăbească moralul și forțele otomane, deși nu a pus capăt definitiv amenințării otomane în regiune. Această bătălie a rămas celebră în istorie ca un exemplu al curajului și abilitații militare ale lui Vlad Țepeș.

Tupac Amaru Shakur, născut pe 16 iunie 1971 în East Harlem, New York, a fost un rapper, actor și activist american, recunoscut ca una dintre cele mai influente și complexe figuri ale culturii hip-hop. Cunoscut sub numele de Tupac sau 2Pac, el a abordat în versurile sale teme sociale, cum ar fi sărăcia, violența și nedreptatea rasială. Albumele sale, precum All Eyez on Me și Me Against the World, au avut un impact major asupra culturii muzicale din anii ‘90. Tupac a avut o carieră și în actorie, jucând în filme precum Juice, Poetic Justice și Above the Rim, unde a demonstrat un talent remarcabil și o prezență carismatică. Viața lui Tupac a fost marcată de controverse, inclusiv conflicte cu alte figuri din lumea hip-hop, probleme legale și violență. În 1996, în Las Vegas, a fost împușcat într-un atac armat și a murit la doar 25 de ani, lăsând în urmă un impact cultural uriaș și o mulțime de mistere și teorii legate de moartea sa.

Zina Dumitrescu, cunoscută drept “Mama modei românești”, a fost una dintre cele mai influente creatoare de modă din România. Născută Zenobia Bogoș pe 16 iunie 1936 în Ismail (astăzi în Ucraina), Zina s-a mutat împreună cu familia în România după al Doilea Război Mondial. În paralel cu studiile, Zina a început să lucreze ca manechin la Casa de Modă Venus, iar la vârsta de 30 de ani a devenit directorul executiv al acestei instituții. A fost una dintre primele care a introdus profesia de prezentator de modă în România. A lansat numeroase manechine și designeri care au devenit celebri, printre care Romanița Iovan, Dana Săvuică, Bianca Brad și Cătălin Botezatu. A creat zeci de colecții de modă și a participat la festivaluri de profil atât în țară, cât și în străinătate. Ultimii ani din viață i-a petrecut într-un azil de bătrâni din apropierea Bucureștiului, unde a fost internată de fiul ei pentru a fi îngrijită. Zina Dumitrescu s-a stins din viață la vârsta de 82 de ani.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1313: Giovanni Boccaccio 🇮🇹✒️ Cu povestirile sale reunite în Il Decamerone (Decameronul) a influențat nu numai dezvoltarea literaturii italiene, dar a și creat modelul genului de nuvelă, reluat în creația multor scriitori europeni

🎂1829: Geronimo 🪶 lider și vraci din triburile apașe Chiricahua. S-a remarcat în luptele care au durat câteva decenii împotriva Mexicului și SUA și a expansiunii acestora în zonele locuite de apași

🎂1884: Nicolae Dăscălescu 🇷🇴✯ general Judecat și achitat în 1945 pentru presupuse crime de război, a fost arestat în 1951 pentru sabotaj agricol și, după achitare, a fost deținut abuziv în închisoare timp de patru ani sub aceeași acuzație de crime de război, fără a mai fi judecat

🎂1890: Arthur Stanley Jefferson 🇬🇧🎬 (Stan Laurel) actor și regizor american de origine britanică, devenit celebru îndeosebi prin filmele cu Stan și Bran

🎂1936: Zina Dumitrescu 🇷🇴💃🏻 creatoare de modă, „mama modei din România”

🎂1937: Erich Segal 🇬🇧✒️ A scris printre altele romanul de succes Love Story, o dramă romantică adaptată după scenariul filmului omonim, scris tot de el

🎂1946: Cornel Penu 🇷🇴🤾🏻‍♂️🥇 dublu campion mondial în 1970 și 1974. A făcut parte din lotul echipei naționale de handbal a României, care a fost medaliată cu argint olimpic la Montreal 1976 și cu bronz olimpic la München 1972. Este considerat cel mai mare portar al României

🎂1971: Tupac Amaru Shakur 🇺🇸🎤 Este inclus în Guinness Book of World Records ca fiind rapperul cu cele mai multe vânzări de albume din lume, peste 120 de milioane, 65 de milioane doar în SUA. Decedat la doar 25 de ani (omor)

🎂2000: Bianca Andreescu 🇨🇦🥎

Decese 🕯

🕯️1671: Stenka Razin 🇷🇺⚔️ lider insurgent cazac, executat de autoritățile ruse

🕯️1873: Andrei Șaguna 🇷🇴✝️ mitropolit ortodox al Transilvaniei, lider al luptei de eliberare națională a românilor din Transilvania

🕯️1918: Bazil G. Assan 🇷🇴🌍 primul român care a efectuat o călătorie în jurul Pământului. A fost și deținătorul automobilului cu nr. 1 din București

🕯️1958: Imre Nagy 🇭🇺🗣 prim-ministru al Ungariei între 1953-1954 și în octombrie 1956, ocazie cu care a devenit în mod neașteptat unul din eroii revoluției anticomuniste din Ungaria din 1956 (executat)

🕯️1977: Wernher von Braun 🇩🇪🇺🇸🚀 pionier și vizionar al dezvoltării tehnologiei și zborurilor rachetelor. Este unanim considerat „părintele” programului spațial al Statelor Unite, fiind de asemenea amintit ca liderul științific al echipei de specialiști din Germania Nazistă care a proiectat și realizat racheta V-2, care a ucis peste 7.000 de oameni în Marea Britanie în 1944 și 1945

🕯️2017: Helmut Kohl 🇩🇪🗣 cancelar al Republicii Federale Germania

Evenimente📋

📋👶🏾 Ziua copilului african; din anul 1991, la iniţiativa Organizaţiei Unităţii Africane şi a UNICEF

Calendar 🗒

🗒1462: Vlad Țepeș a condus un atac surpriză, de noapte, asupra taberei otomane (nu se cunoaște numele localității unde s-a petrecut lupta), provocând mari pierderi inamicului și o mare debandadă

🗒1599: Mihai Viteazul încheie, la Târgoviște, un tratat cu trimișii lui Andrei Bathory, acceptând să fie inclus în pacea cu otomanii, pentru a câștiga timpul necesar în vederea finalizării pregătirilor pentru a neutraliza ostilitățile Porții

🗒1671: Rebelul cazac Stenka Razin este executat la Moscova

🗒1815: Armata franceză a obținut victoria asupra armatei prusace în Bătălia de la Ligny

🗒1864: Prin protocolul de la Constantinopol, puterile garante recunosc dreptul statului român de a-și modifica legiuirile interne fără o prealabilă aprobare din partea lor

🗒1903: Fondarea, la Detroit, a Companiei „Ford Motor Company”, de către Henry Ford

🗒1913: A fost declanșat cel de-Al Doilea Război Balcanic, între foștii aliați (Bulgaria împotriva Greciei, Serbiei și Muntenegrului), cărora li se va alătura România și Turcia

🗒1963: A fost lansată nava cosmică Vostok-6, pilotată de Valentina Terescova, prima femeie cosmonaut.

🗒1977: Leonid Brejnev devine președinte al URSS

🗒1983: Iuri Andropov devine președinte al URSS

🗒1990: În cadrul unei ședințe de guvern au fost analizate Manifestațiile din Piața Universității. Președintele și Guvernul cer intervenția armată și sprijinul populației

🗒1991: A fost inaugurat al doilea Pod de Flori

🗒2005: Prima dată când România și Bulgaria participă, în calitate de observator, la lucrările Consiliului European

