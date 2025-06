14 IUNIE, calendarul zilei: Donald Trump împlinește 79 de ani, Daniela Crudu face 36/ 10.000 de mineri din Valea Jiului descind în București

Gândul vă prezintă calendarul zilei de sâmbătă, 14 iunie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Donald Trump este un om de afaceri, personalitate media și politician american, născut pe 14 iunie 1946 în Queens, New York. A devenit cunoscut în anii ‘80 ca dezvoltator imobiliar, conducând compania fondată de tatăl său, The Trump Organization, și construind clădiri emblematice precum Trump Tower. Ulterior, a devenit o figură populară în televiziune prin emisiunea “The Apprentice”. Trump a fost ales al 45-lea președinte al Statelor Unite în 2016, iar mandatul său a fost marcat de politici economice naționaliste, reforme fiscale și o abordare controversată a imigrației și relațiilor internaționale. A fost primul președinte american pus sub acuzare de două ori, dar a fost achitat de Senat în ambele cazuri. După înfrângerea în alegerile din 2020, Trump a contestat rezultatul, ceea ce a dus la asaltul asupra Capitoliului în 2021. Cu toate acestea, a revenit în funcția de președinte în ianuarie 2025, după ce a câștigat alegerile din noiembrie 2024, devenind astfel al 47-lea președinte al SUA.

Daniela Crudu, cunoscută și sub numele de “Cruduța”, este o personalitate din showbiz-ul românesc, născută pe 14 iunie 1989 în București. A devenit cunoscută publicului larg în urma apariției sale ca asistentă TV în cadrul matinalului “Neatza cu Răzvan și Dani” de la Antena 1, unde a activat timp de trei ani. Ulterior, a fost parte din echipa emisiunii “Un Show Păcătos” și a participat la diverse reality show-uri, precum “Burlăcița” și “Asia Express”. Daniela Crudu a fost model Playboy și a apărut în diverse campanii publicitare. În 2022, a ales să se retragă din lumina reflectoarelor și să se concentreze pe viața de familie, devenind mamă a doi copii: Daiana, născută în mai 2023, și Dominic, născut în mai 2024.

Mineriada din iunie 1990 reprezintă unul dintre cele mai controversate și violente evenimente din istoria postdecembristă a României. În perioada 13-15 iunie 1990, peste 10.000 de mineri din Valea Jiului au fost aduși în București pentru a înăbuși protestele din Piața Universității. Aceste proteste erau îndreptate împotriva guvernului condus de Frontul Salvării Naționale și a președintelui Ion Iliescu. Minerii au fost mobilizați de autorități și au intervenit violent împotriva manifestanților, provocând numeroase victime și distrugeri materiale. Ion Iliescu le-a mulțumit minerilor pentru „restabilirea ordinii” în Capitală, o declarație care a stârnit numeroase controverse.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1736: Charles Augustin Coulomb 🇫🇷➕➖ cunoscut pentru descoperirea legii lui Coulomb: definiția forței electrostatice de atracție sau respingere. Unitatea din Sistemul Internațional pentru sarcină, Coulombul, a fost numită în cinstea lui

🎂1832: Nikolaus August Otto 🇩🇪💥 inventatorul primului motor cu ardere internă care ardea în mod eficient combustibilul direct într-o cameră cilindrică cu piston mobil, mișcarea efectuându-se de-a lungul generatoarei cilindrului. Deși fuseseră inventate și alte motoare cu ardere internă, acestea nu s-au bazat pe patru timpi separați

🎂1864: Alois Alzheimer 🇩🇪🧠 A descris pentru prima dată o formă de demență degenerativă, cunoscută până azi după numele său ca Boala Alzheimer

🎂1868: Karl Landsteiner 🇦🇹🩸 Laureat Nobel pentru Medicină în 1930 pentru descoperirea și clasificarea grupelor sanguine după sistemul ABO. A descris factorul rhesus (1937) reducând la minimum pericolul transfuziilor sanguine, care au devenit una dintre cele mai des folosite practici medicale salvatoare de vieți

🎂1928: Che Guevara 🇦🇷💬 revoluționar argentinian de stânga, medic, autor, diplomat, teoretician militar, lider al regimului comunist cubanez și insurgent sud-american

🎂1931: Eugen Trofin 🇷🇴🤾🏻‍♂️ Ca antrenor, principal sau secund, al echipei naționale masculine de handbal a României a câștigat două titluri mondiale: în 1964 și 1970; două medalii olimpice: una de argint, 1976 și una de bronz, 1972

🎂1933: Dumitru Pârvulescu 🇷🇴🥇 luptător, laureat cu aur la Jocurile Olimpice din 1960 și cu bronz la cele din 1964

🎂1946: Donald Trump 🇺🇸🗣 al 45-lea președinte al SUA

🎂1949: Alan White 🇬🇧🥁(Yes)

🎂1953: Puiu Hașotti 🇷🇴🗣

🎂1958: Olaf Scholz 🇩🇪🗣 cancelar

🎂1961: Boy George 🇬🇧🎤

🎂1969: Steffi Graf 🇩🇪🥎 În 1988, a devenit prima jucătoare de tenis care a realizat Golden Slam-ul, câștigând toate cele patru titluri majore de simplu și medalia de aur olimpică în același an calendaristic. Este singura jucătoare de tenis, bărbat sau femeie, care a câștigat fiecare turneu major de simplu de cel puțin patru ori (22 turnee de Grand Slam la total)

🎂1970: Ștefan-Radu Oprea 🇷🇴🗣 ministrul economiei, antreprenoriatului și turismului

🎂1989: Daniela Crudu 🇷🇴💃🏻

Decese 🕯

🕯️1837: Giacomo Leopardi 🇮🇹✒️ considerat, alături de Dante, cel mai mare poet italian

🕯️1920: Max Weber 🇩🇪✒️ este adesea citat, împreună cu Émile Durkheim și Karl Marx, ca unul dintre cei trei fondatori ai sociologiei

🕯️1927: Jerome K. Jerome 🇬🇧✒️ cel mai bine cunoscut pentru romanul satiric Trei într-o barcă (Three Men in a Boat – to Say Nothing of the Dog). Alte titluri cunoscute sunt: colecția de eseuri „Gândurile trândave ale unui pierde-vară” și „Trei pe două biciclete”, o continuare a romanului „Trei într-o barcă”. S-a născut și a crescut în sărăcie la Londra, într-o casă, care este astăzi un muzeu dedicat lui

🕯️1968: Salvadore Quasimodo 🇮🇹✒️ Considerat unul dintre cei mai notabili poeți italieni ermetici, a devenit laureat al Premiului Nobel pentru Literatură în 1959, stârnind multiple controverse, mai ales în Italia

🕯️1986: Jorges Luis Borges 🇦🇷✒️ A lăsat o moștenire importantă în toate domeniile culturii moderne, până și în cea pop, și numeroși scriitori s-au inspirat din creația sa. Umberto Eco, în romanul Numele trandafirului, numește pe unul dintre protagoniștii care a aspirat la funcția de bibliotecar, fără a reuși, Jorge da Burgos, explicând la sfârșit că s-a referit chiar la Borges

🕯️1995: Rory Gallagher 🇮🇪🎸🪕🎷 multi-instrumentalist de blues, skiffle și rock, compozitor și producător muzical, foarte influent în genurile muzicale pe care le-a practicat. A murit la doar 47 de ani

🕯️2016: Anatol Dumitraș 🇲🇩🎤 a fost un interpret moldovean de muzică ușoară. S-a stins din viață în dimineața la București, la 60 de ani, răpus de cancer. A fost înmormântat la Cimitirul Central din Chișinău cu ropote de aplauze

Evenimente📋

📋📯🎭 New York: Ediţia a 78-a A Galei premiilor Tony, acordate producțiilor teatrale

📋🇺🇸 Ziua drapelului național La 14 Iunie 1777, prin rezoluția celui de-al doilea Congres Continental, era adoptat Drapelul Statelor Unite ale Americii

📋🩸 Ziua Internațională a Donatorilor de Sânge; marcată în ziua de naştere a medicului austriac Karl Landsteiner (14.06.1868); stabilit în SUA, a descoperit, în 1900, grupele sangvine, punând bazele ştiinţifice ale tratamentului prin transfuzii; Premiul Nobel pentru medicină pe 1930

Calendar 🗒

🗒1574: Ioan Vodă cel Viteaz este înfrânt și apoi ucis de turci la Roșcani

🗒1800: Bătălia de la Marengo: Armata austriacă a fost înfrântă de armata franceză comandată de Napoleon

🗒1848: Unirea guvernelor constituite la Islaz și București și formarea Guvernului provizoriu al Revoluției de la 1848

🗒1848: Guvernul revoluționar de la București a adoptat prin decret drapelul național tricolor, care a fost sfințit la 15 iunie; drapelul avea culorile albastru, galben, roșu și avea înscrisă deviza „Dreptate, Frăție”

🗒1848: Vasile Alecsandri a publicat, în revista brașoveană „Foaie pentru minte, inimă și literatură”, poezia „Hora Ardealului”

🗒1880: România și Statele Unite ale Americii au stabilit relații diplomatice, la nivel de agenție diplomatică

🗒1900: Hawaii devine teritoriu al Statelor Unite

🗒1934: Are loc prima întâlnire dintre Adolf Hitler și Benito Mussolini, la Veneția

🗒1935: În portul Constanța sosește vasul „Prințesa Maria” cu rămășițele pământești ale lui Dimitrie Cantemir și cu câteva arhive din Tezaurul României care a fost trimis la Moscova în timpul Primului Război Mondial. Arhivele au constat în registrele contabile ale unor bănci, ștate de servicii ale funcționarilor Ministerului Agriculturii, bancnote românești tipărite în 1917 la Moscova și nici un document istoric

🗒1940: Armata germană intră în orașul Paris, declarat „oraș deschis”

🗒1941: A patra deportare majoră a polonezilor către Siberia: 300.000

🗒1962: Înființarea Agenției Spațiale Vest Europene

🗒1967: China testează prima sa bombă cu hidrogen

🗒1982: Forțele militare argentiniene s-au predat unităților britanice din Insulele Falkland

🗒1985: Semnarea Tratatului de la Schengen

🗒1990: Urmare a evenimentelor din 13 iunie, circa 10.000 de mineri din Valea Jiului au descins în București pentru a „restabili ordinea”. Au fost atacate sediile partidelor din opoziție, lideri ai acestora, facultăți, studenți (14-15 iunie 1990)

🗒1991: La intrarea în Parcul Libertății din București a fost ridicată o cruce în memoria victimelor din 13-15 iunie 1990

