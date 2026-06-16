912 lei mai puțin la pensie: Greșeala care îi poate lăsa pe pensionarii din România fără o parte considerabilă din bani.

O greșeală simplă îi poate costa pe pensionari o sumă deloc mică de bani. Mai exact, după recalcularea pensiilor, mulți pensionari s-au trezit cu valori mai mici decât cele aflate deja în plată. Totuși, legea prevede că nicio pensie nu poate scădea după recalculare. Astfel, statul menține cuantumul anterior printr-o sumă compensatorie, scrie Newsweek.

Un exemplu este cazul unui pensionar care încasa 7.481 de lei înainte de recalculare. Aplicarea noii formule bazate în principal pe contributivitate a dus la o pensie de doar 6.569 de lei. În acest caz, pensionarul primește cu 912 lei mai puțin. Diferența a apărut deoarece, deși pensionarul are peste 51 de ani stagiu total, doar aproximativ 35 de ani reprezintă perioade efectiv contributive. Restul sunt stagii necontributive sau asimilate.

912 lei mai puțin la pensie

Potrivit noii legi, pensia se calculează în funcție de punctele acumulate din contribuțiile plătite la sistemul public. Aici se adaugă puncte de stabilitate pentru anii munciți peste anumite praguri. În exemplul dat, rezultatul final a fost de 81 de puncte. Înmulțite cu valoarea punctului de referință, au generat o pensie de circa 6.569 de lei.

Deși pensionarul continuă să primească 7.481 de lei, apare o altă problemă: blocarea indexărilor. Atâta timp cât pensia recalculată rămâne sub pensia aflată în plată, majorările anuale nu se adaugă efectiv la suma încasată. Ele sunt folosite mai întâi pentru a acoperi diferența de 912 lei dintre pensia recalculată și cea menținută de stat.

Chiar dacă vor exista indexări în anii următori, pensionarul nu va primi imediat bani în plus. Abia după ce majorările cumulate vor depăși diferența de 912 lei, creșterile se vor reflecta efectiv în pensia încasată. Din acest motiv, sute de mii de pensionari aflați în situații similare pot rămâne fără sume considerabile de bani.