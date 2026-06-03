A murit unul dintre cei mai mari dirijori ai României. Doliu în lumea muzicii

Este doliu în lumea muzicii românești. Dirijorul Adrian Luca, fost membru al Ansamblului Profesionist „Maria Lătărețu”, a murit la vârsta de 68 de ani. Vestea tragică a fost făcută de fiul acestuia într-un mesaj postat pe rețelele sociale.

Adrian Luca a fost unul dintre cei mai apreciați instrumentiști și dirijori din Gorj. A fost violonist și dirijor al Ansamblului Profesionist „Maria Lătărețu” din Gorj, loc în care și-a desfășurat aproape toată activitatea. De-a lungul timpului a format o mulțime de muzicieni tineri și a contribuit la promovarea muzicii populare autentice.

Artistul a fost găsit de fiul său în propria casă

Fiul artistului a fost cel care l-a găsit fără suflare pe tatăl său în locuința sa. Potrivit apropiaților, artistul se confrunta de mai multă vreme cu probleme de sănătate, inclusiv de natură cardiacă. Acesta a postat un mesaj pe pagina de Facebook a artistului în care a transmis vestea, iar reacțiile nu au întârziat să apară. Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj a transmis un mesaj de condoleanțe.

„Un suflet minunat s-a ridicat la cer. Vei rămâne veșnic în sufletul nostru. Zbor lin! Drum lin către stele, Tata! Îți voi simți mereu lipsa, dar amintirea ta trăiește în mine”, a scris fiul lui Adrian Luca.

Când va fi înmormântat Adrian Luca

În același mesaj, familia a anunțat că trupul neînsuflețit al artistului a fost depus la Capela Cimitirului Municipal din Târgu Jiu. Ceremonia de înmormântare este programată pentru ziua de vineri, 5 iunie, de la ora 12:00.

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