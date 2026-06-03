Prima pagină » Actualitate » A murit unul dintre cei mai mari dirijori ai României. Doliu în lumea muzicii

A murit unul dintre cei mai mari dirijori ai României. Doliu în lumea muzicii

A murit unul dintre cei mai mari dirijori ai României. Doliu în lumea muzicii Galerie Foto 1
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Este doliu în lumea muzicii românești. Dirijorul Adrian Luca, fost membru al Ansamblului Profesionist „Maria Lătărețu”, a murit la vârsta de 68 de ani. Vestea tragică a fost făcută de fiul acestuia într-un mesaj postat pe rețelele sociale. 

Adrian Luca a fost unul dintre cei mai apreciați instrumentiști și dirijori din Gorj. A fost violonist și dirijor al Ansamblului Profesionist „Maria Lătărețu” din Gorj, loc în care și-a desfășurat aproape toată activitatea. De-a lungul timpului a format o mulțime de muzicieni tineri și a contribuit la promovarea muzicii populare autentice.

Artistul a fost găsit de fiul său în propria casă

Fiul artistului a fost cel care l-a găsit fără suflare pe tatăl său în locuința sa. Potrivit apropiaților, artistul se confrunta de mai multă vreme cu probleme de sănătate, inclusiv de natură cardiacă. Acesta a postat un mesaj pe pagina de Facebook a artistului în care a transmis vestea, iar reacțiile nu au întârziat să apară. Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj a transmis un mesaj de condoleanțe.

„Un suflet minunat s-a ridicat la cer. Vei rămâne veșnic în sufletul nostru. Zbor lin! Drum lin către stele, Tata! Îți voi simți mereu lipsa, dar amintirea ta trăiește în mine”, a scris fiul lui Adrian Luca.

Când va fi înmormântat Adrian Luca

În același mesaj, familia a anunțat că trupul neînsuflețit al artistului a fost depus la Capela Cimitirului Municipal din Târgu Jiu. Ceremonia de înmormântare este programată pentru ziua de vineri, 5 iunie, de la ora 12:00.

RECOMANDAREA AUTORULUI: 

Recomandarea video

Citește și

MARIUS TUCĂ SHOW Neacșu atrage atenția asupra contractului de consultanță cu americanii: „Suma din contractul de lobby cu firma americană depășește cu mult bugetul pentru consultanță al Administrației Prezidențiale”
22:00
Neacșu atrage atenția asupra contractului de consultanță cu americanii: „Suma din contractul de lobby cu firma americană depășește cu mult bugetul pentru consultanță al Administrației Prezidențiale”
ACTUALITATE Toni Neacșu spune că Șeful Armatei, suspect la DNA, ar trebui să demisioneze
21:30
Toni Neacșu spune că Șeful Armatei, suspect la DNA, ar trebui să demisioneze
MARIUS TUCĂ SHOW Toni Neacșu răspunde celei mai importante întrebări – ce atribuții mai are Guvernul Bolojan
21:00
Toni Neacșu răspunde celei mai importante întrebări – ce atribuții mai are Guvernul Bolojan
MUNCĂ Dragoș Pîslaru: Criticile la adresa legii salarizării sunt parțial rezultatul unor „manipulări cinice folosite în scop politic”
20:49
Dragoș Pîslaru: Criticile la adresa legii salarizării sunt parțial rezultatul unor „manipulări cinice folosite în scop politic”
POLITICĂ Vicepreședintele Parlamentului European: România are nevoie „urgent” de un Guvern. Ce spune despre varianta Eugen Tomac
20:17
Vicepreședintele Parlamentului European: România are nevoie „urgent” de un Guvern. Ce spune despre varianta Eugen Tomac
Criza politică dă peste cap Constituția. La o lună după ce a fost demis, Ilie Bolojan rămâne la Palatul Victoria, dar miniștrii interimari trebuie să plece. Experții avertizează: „Ce se întâmplă n-are nicio legătură cu Constituția, cu democrația, cu nimic”
19:51
Criza politică dă peste cap Constituția. La o lună după ce a fost demis, Ilie Bolojan rămâne la Palatul Victoria, dar miniștrii interimari trebuie să plece. Experții avertizează: „Ce se întâmplă n-are nicio legătură cu Constituția, cu democrația, cu nimic”
Mediafax
Fritz, reacție după numirile de la ICR: O colaboratoare a lui Adrian Năstase și un colaborator al lui Călin Georgescu
Digi24
Verdict final în cazul dublei crime din Iași: Studentul marocan a scăpat de pedeapsa inițială. Cum a încercat să își acopere urmele
Cancan.ro
Motivul ULUITOR pentru care Vlad Verdeș și-a ucis tatăl. Ce se află în spatele crimei din Piatra Neamț
Prosport.ro
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Adevarul
SURSE Tensiuni la negocierile pentru Guvern. Ilie Bolojan respinge propunerea de premier a lui Nicușor Dan
Mediafax
Imagini AI cu bătrâni în lacrimi și polițiști care le confiscă fructele, distribuite masiv pe Facebook
Click
Ospăț princiar! Cine l-a răsfățat pe Irinel Columbeanu cu tort, caracatiță și cârnăciori oltenești, de ziua lui. A fost invitată și asistenta medicală: „Nu l-a scăpat din ochi!”
Digi24
Prima reacție a Kremlinului după ce Ucraina a atacat Sankt Petersburg chiar în timpul Forumului la care trebuie să participe și Putin
Cancan.ro
Ce arată analizele toxicologice în cazul lui Vlad Verdeș, tânărul care și-a înjunghiat mortal tatăl polițist. Martorii spuneau că e posedat!
Ce se întâmplă doctore
Horoscop chinezesc iunie 2026. Zodiile care atrag ghinionul și trec printr-o perioadă complicată
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
YUGO, readus la viață de un sârb care a studiat în România. Primul model: un hibrid mai ieftin decât Dacia
Descopera.ro
Baiae, Las Vegas-ul scufundat al Romei. Orașul unde elitele își ascundeau viciile
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă cel timid își ia inima în dinți: – Bubulino, pot să ies cu băieții la o bere?
Descopera.ro
Smaraldele din mormintele conducătorilor din Panama au venit din Columbia

Cele mai noi

Trimite acest link pe