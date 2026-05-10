Doliu. Maria Văduva a murit. Când va fi înmormântată interpreta de muzică populară

Este doliu în lumea muzicii populare românești, după ce Maria Văduva, interpretă originară din Prahova, a murit la vârsta de 80 de ani. Era considerată „vocea de aur a cântecului muntenesc”. Vestea tristă a fost anunțată de artista Maria Loga. Interpreta de muzică populară va fi condusă pe ultimul drum marți, 12 mai 2026.

Intrepreta de muzică populară Maria Văduva s-a stins din viață la vârsta de 80 de ani. Ea s-a numărat printre interpretele care au susținut și promovat muzica populară autentică, contribuind la păstrarea tradițiilor folclorice românești, arată CANCAN. De-a lungul carierei, artista a evoluat pe numeroase scene din țară, fiind apreciată pentru timbrul vocal cald și pentru interpretarea repertoriului popular.

„S-a lăsat cortina! Drum lin spre stele, stimată și iubită doamnă! O mare artistă și un om cald, cu un suflet de aur! Odihnă veșnică!”, a scris artista, mesaj care a fost preluat rapid și distribuit de fani și colegi din industrie.

Cântece cunoscute interpretate de Maria Văduva

„La Crâșma Lui Nea Vasile”

„Omul De Inimă Rea”

„Au Pornit Olteni La Coasă”

„Cine N-Are Noroc, N-Are”

„A Plecat Neica De-O Lună”

„Fluieră Badea Pe-Afară”

Maria Văduva va fi înmormântată pe 12 mai 2026

Maria Văduva va fi înmormântară marți, 12 mai 2026, la Ploiești.

„S-a stins din viată Maria Văduva, vocea minunată a Prahovei, o artistă foarte valoroasă a noastră a românilor. Dumnezeu să o odihnească în pace! Am colaborat cu dumneaei încă de la începuturile mele în televiziune. Era un om vesel, optimist si bun. Avea o sensibilitate aparte. Si-a închinat întreaga viață muzicii populare si a trăit prin muzică.

Lasă acum generațiilor viitoare cântecele ei minunate, o adevărată comoară de cântec popular autentic. Înmormântarea va avea loc marti la ora 13:00 la Ploiesti, la Biserica Eroilor Tineri. Trupul neînsuflețit este depus astăzi la capela Bisericii Eroilor Tineri. Astazi puteti sa va luati rămas bun de la dumneaei pâna pe la orele 20:00-21:00, mâine toata ziua, iar marți este înmormântarea”, a transmis Silvana Rîciu.

Autorul recomandă:

Sursă foto: Facebook/capturi video