Doliu. Maria Văduva a murit. Când va fi înmormântată interpreta de muzică populară

Este doliu în lumea muzicii populare românești, după ce Maria Văduva, interpretă originară din Prahova, a murit la vârsta de 80 de ani. Era considerată „vocea de aur a cântecului muntenesc”. Vestea tristă a fost anunțată de artista Maria Loga. Interpreta de muzică populară va fi condusă pe ultimul drum marți, 12 mai 2026.
Intrepreta de muzică populară Maria Văduva s-a stins din viață la vârsta de 80 de ani. Ea s-a numărat printre interpretele care au susținut și promovat muzica populară autentică, contribuind la păstrarea tradițiilor folclorice românești, arată CANCAN. De-a lungul carierei, artista a evoluat pe numeroase scene din țară, fiind apreciată pentru timbrul vocal cald și pentru interpretarea repertoriului popular.
„S-a lăsat cortina! Drum lin spre stele, stimată și iubită doamnă! O mare artistă și un om cald, cu un suflet de aur! Odihnă veșnică!”, a scris artista, mesaj care a fost preluat rapid și distribuit de fani și colegi din industrie.
Maria Văduva va fi înmormântară marți, 12 mai 2026, la Ploiești.
„S-a stins din viată Maria Văduva, vocea minunată a Prahovei, o artistă foarte valoroasă a noastră a românilor. Dumnezeu să o odihnească în pace! Am colaborat cu dumneaei încă de la începuturile mele în televiziune. Era un om vesel, optimist si bun. Avea o sensibilitate aparte. Si-a închinat întreaga viață muzicii populare si a trăit prin muzică.
Lasă acum generațiilor viitoare cântecele ei minunate, o adevărată comoară de cântec popular autentic. Înmormântarea va avea loc marti la ora 13:00 la Ploiesti, la Biserica Eroilor Tineri. Trupul neînsuflețit este depus astăzi la capela Bisericii Eroilor Tineri. Astazi puteti sa va luati rămas bun de la dumneaei pâna pe la orele 20:00-21:00, mâine toata ziua, iar marți este înmormântarea”, a transmis Silvana Rîciu.
Sursă foto: Facebook/capturi video