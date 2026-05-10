Prima pagină » Actualitate » Doliu. Maria Văduva a murit. Când va fi înmormântată interpreta de muzică populară

Doliu. Maria Văduva a murit. Când va fi înmormântată interpreta de muzică populară

Doliu. Maria Văduva a murit. Când va fi înmormântată interpreta de muzică populară
Galerie Foto 3
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Este doliu în lumea muzicii populare românești, după ce Maria Văduva, interpretă originară din Prahova, a murit la vârsta de 80 de ani. Era considerată „vocea de aur a cântecului muntenesc”. Vestea tristă a fost anunțată de artista Maria Loga. Interpreta de muzică populară va fi condusă pe ultimul drum marți, 12 mai 2026.

Intrepreta de muzică populară Maria Văduva s-a stins din viață la vârsta de 80 de ani. Ea s-a numărat printre interpretele care au susținut și promovat muzica populară autentică, contribuind la păstrarea tradițiilor folclorice românești, arată CANCAN. De-a lungul carierei, artista a evoluat pe numeroase scene din țară, fiind apreciată pentru timbrul vocal cald și pentru interpretarea repertoriului popular.

Doliu. Maria Văduva a murit. Când va fi înmormântată interpreta de muzică populară

âMaria Văduva a murit

„S-a lăsat cortina! Drum lin spre stele, stimată și iubită doamnă! O mare artistă și un om cald, cu un suflet de aur! Odihnă veșnică!”, a scris artista, mesaj care a fost preluat rapid și distribuit de fani și colegi din industrie.

Cântece cunoscute interpretate de Maria Văduva

  • „La Crâșma Lui Nea Vasile”
  • „Omul De Inimă Rea”
  • „Au Pornit Olteni La Coasă”
  • „Cine N-Are Noroc, N-Are”
  • „A Plecat Neica De-O Lună”
  • „Fluieră Badea Pe-Afară”

Maria Văduva va fi înmormântată pe 12 mai 2026

Maria Văduva va fi înmormântară marți, 12 mai 2026, la Ploiești.

„S-a stins din viată Maria Văduva, vocea minunată a Prahovei, o artistă foarte valoroasă a noastră a românilor. Dumnezeu să o odihnească în pace! Am colaborat cu dumneaei încă de la începuturile mele în televiziune. Era un om vesel, optimist si bun. Avea o sensibilitate aparte. Si-a închinat întreaga viață muzicii populare si a trăit prin muzică.

Lasă acum generațiilor viitoare cântecele ei minunate, o adevărată comoară de cântec popular autentic. Înmormântarea va avea loc marti la ora 13:00 la Ploiesti, la Biserica Eroilor Tineri. Trupul neînsuflețit este depus astăzi la capela Bisericii Eroilor Tineri. Astazi puteti sa va luati rămas bun de la dumneaei pâna pe la orele 20:00-21:00, mâine toata ziua, iar marți este înmormântarea”, a transmis Silvana Rîciu.

Autorul recomandă:

Sursă foto: Facebook/capturi video

Recomandarea video

Citește și

EMISIUNI EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16:45. “Europa, venim!”. Adevărul despre schimbarea emblemei pe care fanii nu o vor
13:06
EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16:45. “Europa, venim!”. Adevărul despre schimbarea emblemei pe care fanii nu o vor
INFRASTRUCTURĂ Lucrările de refacere a Planşeului Unirii au depășit pragul de 60%. Primul tronson a fost finalizat
12:42
Lucrările de refacere a Planşeului Unirii au depășit pragul de 60%. Primul tronson a fost finalizat
SĂNĂTATE Ce măsuri preventive împotriva hantavirusului ia România. Adrian Marinescu: „Nu există un risc real, dar este bine să avem o reacție rapidă”
12:40
Ce măsuri preventive împotriva hantavirusului ia România. Adrian Marinescu: „Nu există un risc real, dar este bine să avem o reacție rapidă”
REACȚIE PNL somează PSD să spună ce „soluție” are după moțiune: „Criza politică menținută artificial costă România”
12:35
PNL somează PSD să spună ce „soluție” are după moțiune: „Criza politică menținută artificial costă România”
EMISIUNI Mama jandarmului împușcat mortal de către un superior: „Am înțeles că nu avea un comportament adecvat, dar cineva l-ar fi facilitat în structură”
12:30
Mama jandarmului împușcat mortal de către un superior: „Am înțeles că nu avea un comportament adecvat, dar cineva l-ar fi facilitat în structură”
EVENIMENT Concert Metallica pe Arena Națională, miercuri seara. Care sunt regulile de acces și programul
12:28
Concert Metallica pe Arena Națională, miercuri seara. Care sunt regulile de acces și programul
Mediafax
Haos meteo în România! Grindină, vijelii și ploi torențiale până joi
Digi24
„L-am forțat puțin”. Zelenski anunță că Putin e dispus să înceapă negocierile reale cu Ucraina pentru a termina războiul
Cancan.ro
Săndel Bălan, prima reacție după ce NU a fost invitat la nunta Andreei cu Victor Cornea. De unde a pornit TOT scandalul cu fiica lui, de fapt
Prosport.ro
GALERIE FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață. Cum a venit la filmări soția lui Victor Cornea
Adevarul
Ce aduce pentru buzunarul cetățeanului de rând aderarea României la OCDE. „Sunt multe nuanțe cu mai multe culori”
Mediafax
Schimbare istorică la Fed, summit exploziv la Beijing: o săptămână de foc pentru piețe
Click
Așa nu ai mai văzut-o pe Andreea Tonciu! Ținuta purtată în mall a atras privirile celor din jur: „Noua modă pe 2027”
Digi24
PNL somează PSD să pună capăt crizei politice. Reacția lui Sorin Grindeanu
Cancan.ro
Rezultatele necropsiei lui Alice, eleva de 18 ani ucisă la ferma unde făcea practică. Detalii CUTREMURĂTOARE
Ce se întâmplă doctore
Gestul neașteptat făcut de Andreea Ibacka după ce s-a zvonit că a divorțat de Cabral! A confirmat indirect
Ciao.ro
E oficial! Andreea Ibacka, despre divorț: 'Available pentru nunți, botezuri, cumetrii, divorțuri, orice'
Promotor.ro
Prins de radar cu 81 km/h în localitate? Acest indicator rutier te poate scăpa de amendă sau te lasă 3 luni fără permis
Descopera.ro
Telescopul Spațial James Webb a descoperit o galaxie bizară!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un canibal vede multe tipe aproape goale pe o plajă din Mamaia
Descopera.ro
10 lucruri despre corpul uman pe care știința nu le poate explica
CONTROVERSĂ Declarație surprinzătoare a lui Benjamin Netanyahu: „În Iran numesc străzi după mine. Mă numesc „Bibi joon”, iubitul Bibi“
13:13
Declarație surprinzătoare a lui Benjamin Netanyahu: „În Iran numesc străzi după mine. Mă numesc „Bibi joon”, iubitul Bibi“
SĂNĂTATE Zeci de cazuri de hantavirus, raportate anual în Ucraina. Autoritățile sanitare avertizează asupra riscurilor de infectare
12:33
Zeci de cazuri de hantavirus, raportate anual în Ucraina. Autoritățile sanitare avertizează asupra riscurilor de infectare
REACȚIE Șefa diplomației UE respinge oficial propunerea lui Putin: Fostul cancelar, Gerhard Schröder, nu poate fi negociatorul UE în războiul din Ucraina
12:25
Șefa diplomației UE respinge oficial propunerea lui Putin: Fostul cancelar, Gerhard Schröder, nu poate fi negociatorul UE în războiul din Ucraina
VIDEO Ion Cristoiu: Dedesubturile atacului lansat de Codruța Kovesi împotriva lui Nicușor Dan
12:14
Ion Cristoiu: Dedesubturile atacului lansat de Codruța Kovesi împotriva lui Nicușor Dan
ACTUALITATE Mama jandarmului ucis în poligon cere dreptate înaintea procesului: „Copilul meu putea fi copilul lor”
12:00
Mama jandarmului ucis în poligon cere dreptate înaintea procesului: „Copilul meu putea fi copilul lor”
ULTIMA ORĂ Sorin Grindeanu: „Există viață și fără Ilie Bolojan, chiar dacă există un cor mare de lăudători”/”Nu am avut nicio înțelegere cu AUR”/„Mi-aș dori mai degrabă un guvern stabil decât unul rapid”
11:57
Sorin Grindeanu: „Există viață și fără Ilie Bolojan, chiar dacă există un cor mare de lăudători”/”Nu am avut nicio înțelegere cu AUR”/„Mi-aș dori mai degrabă un guvern stabil decât unul rapid”

Cele mai noi

Trimite acest link pe