Prima pagină » Actualitate » Nicolae Furdui Iancu, în doliu. „Ceea ce a avut mai scump în viața ei a fost familia”

Familia celebrului interpret de muzică populară Nicolae Furdui Iancu este în doliu.

Mama artistului, Viorica Furdui, a murit.

Anunțul a fost făcut de fiul artistului, Tudor Furdui Iancu. Slujba de înmormântare va avea loc duminică, 24 mai, în orașul Abrud din județul Alba.

„Cu mare tristețe în suflet, familiile Furdui-Iancu și Gal vă anunțăm că Viorica Furdui a trecut la viața veșnică

Pentru noi a fost mamă, bunică și străbunică, a fost femeia de la munte care a avut o viață pământească frumoasă și curată, însă nu ușoară, obișnuită cu munca multă, cu încercări și greutăți, ca fiecare om, dar a știut să le poarte pe toate, pe umeri, cu nădejdea la Dumnezeu, până aproape de frumoasa vârstă de 90 de ani.

Ceea ce a avut mai scump în viața ei a fost familia, care era bucuria ei, și pentru care a luptat și a reușit să o țină unită și la bine, dar și la greu, și întotdeauna avea pentru fiecare dintre noi o vorbă bună, un sfat creștinesc și o rugăciune, care va continua de-acum, neîncetat, de-acolo de sus din Ceruri.

O lumânare aprinsă și o rugăciune pentru un suflet bun, pe care nu îl vom uita niciodată.

Dumnezeu să o primească în Împărăția Lui și să o odihnească în pace, liniște și Lumină.

Slujbele religioase de priveghi vor avea loc în zilele de 22 și 23 mai, de la ora 19:00, la capela Bisericii Adormirea Maicii Domnului din parohia Abrud-Sat, str. Crișan, oraș Abrud, jud. Alba, iar slujba de înmormântare se va desfășura duminică – 24 mai, începând cu ora 13:30, în aceeași locație”, se arată în anunțul făcut vineri de Tudor Furdui Iancu.

