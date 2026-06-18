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A murit unul dintre principalii „tovarăși de pahar” ai lui Serghei Mizil. Mesajul influencerului: „Arde-i pe fraieri la chiftele”

A murit unul dintre principalii „tovarăși de pahar” ai lui Serghei Mizil. Mesajul influencerului: „Arde-i pe fraieri la chiftele”
A murit unul dintre principalii „tovarăși de pahar” ai lui Serghei Mizil
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Serghei Mizil este în doliu. Unul dintre cei mai buni „tovarăși de pahar” pe care i-a avut s-a stins din viață. „Arde-i pe fraieri la chiftele”, a transmis fiul fostului demnitar comunist Paul Niculescu Mizil într-un mesaj postat pe Facebook.

Raul Stevapoi era cunoscut drept „nea Raul” și mulți îl știau ca fratele de suflet al lui Serghei Mizil.

„S-a dus al nostru. Drum bun, cumetre!”

Avea 65 de ani, iar în ultima parte a vieții s-a confruntat cu o boală teribilă. De altfel, după ce a fost diagnosticat cu o formă de cancer, medicii i-au dat de trăit numai câteva luni, însă bărbatul a învins prognosticul și i-a mai bucurat pe cei din jur cu prezența sa pentru câțiva ani.

Din păcate, Raul Stevapoi s-a stins din viață după ce problemele de sănătate au devenit tot mai mari.

Serghei Mizil și-a luat la revedere de la prietenul său printr-o postare pe Facebook în stilul care îl caracterizează:

„S-a dus al nostru. Drum bun, cumetre, pune de-un șpriț și arde-i pe fraieri la chiftele”

Ani la rând, cei doi au fost nedespărțiți, iar prietenia lor a învins toate greutățile, dăinuind peste vremuri și evenimente. La petrecerile organizate la Snagov, Raul și Serghei erau nedespărțiți, dădeau tonul la voie bună și povesteau cu umor întâmplările din tinerețea lor. Apropiații știu că „nea Raul” era mai mult decât un prieten bun, făcea parte, practic, din familia lui Serghei.

„Toată viața mea a fost o petrecere”

De curând, chiar Raul Stevapoi a vorbit despre viața sa și problemele de sănătate cu care s-a confruntat. El a admis că banii n-au însemnat niciodată prea mult și a pus preț pe momentele trăite alături de cei dragi.

„Banii n-au nicio valoare. Toată viața mea a fost o petrecere. Am avut 15 ani restaurant în București. Nici nu apucam să dorm, că trebuia să mă trezesc să mă pregătesc pentru barul de noapte.

Omul cât trăiește în viață nu pune bani, nu se gândește la sănătate. Toată viața mea a fost o perioadă frumoasă și acum am două cancere, beau, mănânc, mă simt bine, asta e! Fac tratamentul. Regret că acum, la 65 de ani, m-a luat boala, dar uite că mi-au dat doctorii două luni și au trecut 6 ani și jumătate. Am vrut să mă sinucid din cauza cancerului. Toți prietenii mei de le-am dat bani împrumut, unul nu mai am. Dacă vrei să scapi de un prieten, îi dai bani împrumut (…) Nevasta mea cu acte în regulă a fost o balerină. Dansa la Melody”, spunea Raul Stevapoi.

Despre moarte, el afirma că nu se teme: „Nu mi-e frică de moarte. Cum să-mi fie frică dacă am două cancere și petrec non-stop?!”.

Serghei, fiul intelectualului Paul Niculescu-Mizil

Serghei Mizil este fiul lui Paul Niculescu-Mizil, fost ministru al Învățământului și unul dintre marii intelectuali comuniști de dinainte de Revoluție.

Nu de puține ori Serghei a vorbit despre privilegiile de care s-a bucurat în perioada aceea, recunoscând faptul că relațiile familiei l-au ajutat în viață. A fost printre prietenii apropiați ai lui Nicu Ceaușescu.

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