Cum s-a îmbogățit Serghei Mizil în COMUNISM. Fostul nomenclaturist a vorbit la Asia Expres despre „combinațiile” pe care le făcea

05 oct. 2025, 22:20, Media
Despre Serghei Mizil se cunosc multe aspecte, fiind un personaj transparent, spumos în discurs, fără menajamente și cu un debit care a făcut deliciul publicului de peste două decenii. De asemenea, el nu s-a ferit să vorbească despre „combinațiile” pe care le-a avut în timpul regimului comunist. Află, în articol, cum s-a îmbogățit concurentul de la Asia Express!

În perioada comunismului, Serghei Mizil s-a învârtit prin cercuri înalte, reușind să facă o mulțime de bani. Concurentul de la Asia Express a avut o relație apropiată cu Nicu Ceaușescu, fiul liderului comunist Nicolae Ceaușescu. Mai mult decât atât, se spune că sora sa, Donca Mizil, ar fi fost marea iubire a lui Nicu.

Din ce făcea bani Serghei Mizil în comunism

Serghei Mizil este recunoscut pentru poveștile sale savuroase, atât din tinerețe, cât și din perioada post-comunistă, istorisiri ce reliefează spiritul libertin al primului băiat de oraș din istoria României. Fiul fostului demnitar Paul Niculescu Mizil a cochetat cu mai multe îndeletniciri, printre care pictura și afacerile.

Concurentul de la Asia Express nu s-a ferit să vorbească despre „combinațiile” care i-au adus sume frumușele de bani în timpul comunismului. Mai exact, Serghei Mizil s-a îmbogățit făcând bișniță. Acesta aducea de peste hotare produse care nu se găseau la noi în țară și le vindea românilor.

„În magazinele gospodăriei de partid nu mai găseai aproape orice, dar noi ne descurcam. Aveam în anturaj shopiști, care se învârteau la magazinele pentru străini, mai eram prieten cu sportivi și piloți care ieșeau din tară.Tata lucra la cooperație, unde aveau, pentru inițiați, băuturi străine, de exemplu whisky cu etichetă neagră. Făceam chefuri la Snagov și la munte care țineau trei-patru zile”, declara Serghei Mizil, în urmă cu mai mult timp, la Jurnalul Național.

Blugi, casete și aparate video

Serghei Mizil a mărturisit că ieșea din țară de două ori pe an și se întorcea cu o mulțime de produse, fără să aibă probleme la vamă. Pe lângă poziția înaltă pe care o ocupa tatăl său, acesta avea și o prietenie strânsă cu fiul lui Nicolae Ceaușescu.

„Pe mine şi pe alţi amici, ne lăsau să ieşim din ţară. La fiecare ieşire aduceam şi vindeam 20 de aparate video, 300 de casete, 400 de geci de blugi, blugi. Mă lăsau să ies de vreo două ori pe an şi nu aveam probleme la vamă. Doar din imprimări de casete puteam să scot cam la o lună și jumătate 80.000 de lei, echivalentul unei Dacii. Practic nu aveam probleme cu banii”, a mai spus concurentul de la Asia Express, potrivit CANCAN.

Autorul recomandă: S-a aflat! Câte clase are Serghei Mizil, de fapt. Studiile celui mai bătrân concurent de la Asia Express 2025

