Serghei Mizil a comentat căderea Guvernului Bolojan în emisiunea lui Dan Capatos, unde a cerut eliminarea USR de la putere. Acesta a afirmat că Bolojan este principalul vinovat pentru criza actuală din cauza orgoliului său.

Acuzații la adresa USR și a miniștrilor

Mizil a declarat că prezența celor de la USR la guvernare a adus mereu rezultate proaste pentru țară. Singura soluție pe care acesta o vede este ca partidul să nu mai facă parte din nicio alianță viitoare.

„Singura chestie pe care o vreau e să nu mai fie USR, restul nu mă interesează. De câte ori au venit, au făcut nenorocire,” a declarat acesta în cadrul emisiunii.

Conform lui Serghei Mizil, plecarea lui Bolojan de la Palatul Victoria va provoca un cutremur în PNL.

„O să-l debarce pe Bolojan și o parte va pleca cu Bolojan și o parte cu USR. La noi așa a fost cu toate partidele. Și la PSD și la PNL s-a întâmplat așa. În orice țară ar fi fost, erau arestați toți. Bolojan pleacă și de la conducerea PNL. Va lua cu el o parte din partid și va încerca o alianță cu USR.”

Orgoliul lui Bolojan și blocajul politic

Mizil consideră că întreaga țară a intrat în blocaj din cauză că Bolojan a refuzat să plece la timp de la conducere. Acesta e convins că premierul demis nu va accepta să rămână la șefia PNL fără să dețină puterea deplină.

„Un singur om a băgat țara în criză pentru că nu a vrut să plece, adică Bolojan. Toți spun despre el că e extrem de încăpățânat și orgolios. Îți dai seama că nu va accepta să mai rămână președinte de partid.”

