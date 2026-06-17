Prima pagină » Actualitate » AP: Interogatoriile Securității din 1989, expuse la București. Înregistrările video care arată represiunea comunistă

AP: Interogatoriile Securității din 1989, expuse la București. Înregistrările video care arată represiunea comunistă

AP: Interogatoriile Securității din 1989, expuse la București. Înregistrările video care arată represiunea comunistă
Galerie Foto 12
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

La Muzeul Național de Istorie a României din București este prezentată expoziția „A.REST 1989. Arhiva Video a Securității”, care aduce în fața publicului materiale filmate în 1989 de Direcția de Investigații Criminale a Securității, relatează AP.

Expoziția care reunește înregistrări video originale din interogatoriile a patru deținuți, afișate pe monitoare montate pe pereți, în spațiul central al muzeului, este deschisă până pe data de 20 septembrie 2026 și poate fi vizitată de miercuri până duminică în intervalul orar 10:00 – 18:00 (ultimul acces la 17:15). Materialele documentează modul de operare al poliției secrete din perioada comunistă.

„A.REST 1989”: Interogatoriile Securității din 1989, expuse la București

Înregistrările prezentate surprind interogatorii coercitive și situații de presiune psihologică asupra celor reținuți. Unele schimburi de replici ilustrează confuzia și degradarea la care erau supuși deținuții. În centrul expoziției a fost amenajată o celulă reconstituită, cu un pat simplu, un bol metalic gol și o cană.

A.REST 1989 – Arhiva video a Securității. Sursă Foto: Muzeul Național de Istorie a României

Spațiul sugerează izolarea și condițiile în care erau ținuți deținuții. Sunt expuse și obiecte care reflectă metodele de control folosite de Securitate, inclusiv ochelari utilizați pentru a împiedica deținuții să „vadă unde se îndreptau sau să identifice” alte persoane.

Organizatorii expoziției descriu proiectul ca pe o formă de memorie colectivă pentru victimele regimului.

„În lumea «justiției» Securității, deținuții sau cei arestați erau doar prizonieri, captivi în labirintul operațional al vinovăției fabricate”, spun organizatorii, adăugând că expoziția poate servi drept o „placă memorială” întârziată pentru victime. „Victimele, astfel, câștigă o voce și un loc.”

Expoziția este realizată în colaborare între Muzeul Național de Istorie a României, Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS) și Ministerul Culturii.

Arhiva din 1989 și valoarea documentară

Cele 26 de înregistrări video păstrate de CNSAS sunt descrise de organizatori drept fragmente rămase accidental din finalul regimului comunist.

„A.REST 1989. Arhiva Video a Securității”

A.REST 1989 – Arhiva video a Securității. Sursă Foto: Muzeul Național de Istorie a României

„În lumea «justiției» Securității, deținuții sau cei arestați erau doar prizonieri, captivi în labirintul operațional al vinovăției fabricate”, spun organizatorii, adăugând că expoziția poate servi drept o „placă memorială” întârziată pentru victime. „Victimele, astfel, câștigă o voce și un loc.”

Oana Demetriade, istoric la CNSAS și curator al expoziției, a explicat că proiectul a pornit inițial ca o posibilă resursă educațională, dar a evoluat într-o expoziție.

„Proiectul a crescut organic prin discuțiile pe care le-am avut cu arhitecții și designerii. Încă de la început, primele discuții pe care le-am avut cu soțul meu, care lucrează la CNSAS, și tot ce am găsit în aceste înregistrări m-au făcut să spun «uau!»… Erau supravegheați în celule non-stop.

Asta aduce nou toată această arhivă. Cum ajunge aici și cum oamenii, cei arestați, în final, sunt amenințați în mod repetat, țipați la ei, amenințați cu bătăi, amenințați cu suferința familiei și așa mai departe.”

„A.REST 1989. Arhiva Video a Securității”

A.REST 1989 – Arhiva video a Securității. Sursă Foto: Muzeul Național de Istorie a României

Puterea cuvintelor și a presei interzise

Expoziția include și artefacte istorice, printre care o tiparniță confiscată de la jurnalistul Petre Mihai Băcanu, folosită pentru publicarea unui ziar anti-regim.

„Cum am putea noi, după 45 de ani de socialism, să ne fie frică de opiniile oamenilor, chiar și de gândurile lor?”, spune Bacanu în timpul unui interogatoriu din februarie 1989.

Un alt obiect expus este o pereche de ochelari folosiți pentru a limita complet orientarea deținuților și contactul vizual cu alte persoane.

Mihai Demetriade, istoric la CNSAS și co-curator al expoziției, explică existența a două tipuri de detenție în sistemul comunist.

„A.REST 1989. Arhiva Video a Securității”

A.REST 1989 – Arhiva video a Securității. Sursă Foto: Muzeul Național de Istorie a României

În timp ce „detenția preventivă” era folosită în dosarele politice, „detenția operațională” era utilizată pentru izolarea și neutralizarea persoanelor considerate incomode în momente sensibile.

„Nu vorbim despre mărturiile victimelor după căderea comunismului, nici despre documente, nici despre cărți, nici despre manuscrise. Avem ceva care nu poate fi manipulat… o înregistrare live a evenimentelor care au loc în camerele de interogatoriu sau în celule.

Este greu să lupți împotriva așa ceva în calitate de negalist. Acest spațiu este important pentru că demonstrează cât de rapiță, dură, agresivă a rămas dictatura comunistă chiar și în ultimele momente ale sistemului comunist”, a adăugat el.

Nostalgia comunismului

În ultimii ani, discursul public din România a fost influențat de creșterea naționalismului și de o anumită nostalgie față de perioada comunistă, mai ales în rândul generațiilor care nu au trăit direct acea epocă.

Managerul Muzeului Național de Istorie a României, Cornel Constantin Ilie, spune că expoziția are rolul de a readuce în discuție realitatea acelei perioade.

„Este o expoziție care te pune în fața unor fapte care nu pot fi ignorate. Este foarte important pentru că nu trebuie să uităm și nu trebuie să repetăm… Ceea ce vedem în această expoziție este o față urâtă a istoriei, este o poveste în care libertatea umană, demnitatea umană au fost suprimate.”

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

PROTEST Haos pe Aeroportul din Timișoara. Călătorii sosiți din Londra au forțat ieșirea din terminal în timpul unei greve a vameșilor
17:15
Haos pe Aeroportul din Timișoara. Călătorii sosiți din Londra au forțat ieșirea din terminal în timpul unei greve a vameșilor
JUSTIȚIE Un bărbat condamnat pentru că instiga românii să spânzure magistrați a încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției. Ce a obținut 
16:45
Un bărbat condamnat pentru că instiga românii să spânzure magistrați a încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției. Ce a obținut 
CONTROVERSĂ Motivul pentru care UDMR nu votează Guvernul Veștea ar fi o înțelegere între Ilie Bolojan și Peter Magyar privind gazele de la Neptun Deep și OMV
16:27
Motivul pentru care UDMR nu votează Guvernul Veștea ar fi o înțelegere între Ilie Bolojan și Peter Magyar privind gazele de la Neptun Deep și OMV
BREAKING NEWS Cătălin Predoiu a demisionat din funcția de prim-vicepreședinte al PNL
16:19
Cătălin Predoiu a demisionat din funcția de prim-vicepreședinte al PNL
LIVE 🚨 Ședință la liberali cu cuțitele pe masă. Tabăra Bolojan scoate artileria grea. Predoiu și-a dat demisia din funcția de prim-vicepreședinte al PNL
15:31
🚨 Ședință la liberali cu cuțitele pe masă. Tabăra Bolojan scoate artileria grea. Predoiu și-a dat demisia din funcția de prim-vicepreședinte al PNL
CONTROVERSĂ Cine este Siegfried Mureșan, europarlamentarul bănuit că a sunat la Budapesta ca UMDR să nu voteze guvernul Veștea. Acuzații de legături cu serviciile secrete și finanțări din zone obscure
15:12
Cine este Siegfried Mureșan, europarlamentarul bănuit că a sunat la Budapesta ca UMDR să nu voteze guvernul Veștea. Acuzații de legături cu serviciile secrete și finanțări din zone obscure
Mediafax
Avem IMAGINILE momentului! Apropiații lui Bolojan fac strategii într-un restaurant discret din București, în toiul crizei politice
Digi24
Ce se va întâmpla cu Volodimir Zelenski după război. Răspunsul dat de majoritatea ucrainenilor
Cancan.ro
Raluca, fetița de 12 ani spulberată pe trotuar, s-a stins la spital. Medicii nu au mai putut face nimic
Prosport.ro
Cristi Chivu și Adelina Chivu, iubire pe plaja din Mykonos! Imaginile anului: se sărută pe șezlong!
Adevarul
Ce urmează pentru PNL după mișcarea lui Nicușor Dan. Andrei Ţăranu: „Dar în capul domnului Bolojan ce scenariu este?”
Mediafax
8 TRUCURI care îți pot dubla recolta de fructe. Recomandările experților
Click
Astăzi se împlinesc 101 ani de la moartea lui Anghel Saligny, unul dintre cei mai mari ingineri pe care i-a avut România. El a proiectat și podul de la Cernavodă
Digi24
„Eu sunt șeful”, le-a transmis Donald Trump liderilor adunați la summitul G7. Cum au reacționat cei din sală
Cancan.ro
488 lei în plus la pensii pentru acești pensionari din România. Cine se încadrează și care este condiția
Ce se întâmplă doctore
Șoc în lumea mondenă! Prezentatorul tv, diagnosticat cu o formă GRAVĂ de cancer. A anunțat totul cu ochii în lacrimi
Ciao.ro
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Promotor.ro
Este polițistul de vină? Două tramvaie s-au izbit după ce agentul a făcut semn vatmanului să treacă
Descopera.ro
Ce s-a aflat despre lemnul viorilor lui Stradivari?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. MARIA: – Bă Ioane, dacă îți bag un piranha în chiloți, știi ce face?
Descopera.ro
De ce majoritatea oamenilor sunt dreptaci. Ce legătură au mersul biped și dezvoltarea creierului cu una dintre cele mai ciudate trăsături umane
FLASH NEWS Kovesi, în conflict cu Justiția din Grecia, în privința a trei procurori europeni. Șefa EPPO a făcut apel la Curtea Supremă
17:38
Kovesi, în conflict cu Justiția din Grecia, în privința a trei procurori europeni. Șefa EPPO a făcut apel la Curtea Supremă
INEDIT China a dezvoltat o micro-dronă de mărimea unui țânțar pentru misiuni de recunoaștere militară
17:35
China a dezvoltat o micro-dronă de mărimea unui țânțar pentru misiuni de recunoaștere militară
FLASH NEWS George Simion anunță că parlamentarii AUR sunt gata să semneze și să voteze orice moțiune și suspendare: ”Oricând, fără trădători”
17:08
George Simion anunță că parlamentarii AUR sunt gata să semneze și să voteze orice moțiune și suspendare: ”Oricând, fără trădători”
MUNCĂ Primești 1.500 de lei dacă te angajezi. Oferta unei fabrici din România
17:04
Primești 1.500 de lei dacă te angajezi. Oferta unei fabrici din România
EXCLUSIV Ponta îl atacă pe CTP: Ca să citez din el, această năpârcă fără ochelari/Ne spune de fiecare dată cum să ne ducem în prăpastie
16:57
Ponta îl atacă pe CTP: Ca să citez din el, această năpârcă fără ochelari/Ne spune de fiecare dată cum să ne ducem în prăpastie
FLASH NEWS Cum vor fi acoperite „golurile“ militare lăsate de SUA în Europa. Șeful NATO: „Imaginea de ansamblu arată bine. SUA nu se îndepărtează de aliați“
16:52
Cum vor fi acoperite „golurile“ militare lăsate de SUA în Europa. Șeful NATO: „Imaginea de ansamblu arată bine. SUA nu se îndepărtează de aliați“

Cele mai noi

Trimite acest link pe