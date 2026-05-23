1000 de vizitatori în prima oră a Nopții Muzeelor la Muzeul Național de Istorie a României. Până când este permis accesul.

Numeroase muzee și clădiri reprezentative din București vor fi deschise publicului larg sâmbătă, 23 mai, cu ocazia celei de-a 22-a ediții a Nopții Muzeelor. Printre cele mai cunoscute obiective care pot fi vizitate gratuit se numără Muzeul Antipa, Palatul Cotroceni, Arcul de Triumf, Muzeul Militar Național și sediul Primăriei Capitalei.

Unul dintre principalele obiective preferate de vizitatori este Muzeul Național de Istorie a României. Numai în prima oră, pragul muzeului a fost trecut de 1000 de persoane. Accesul este permis până la ora 22, iar la ora 23 muzeul se închide.

„1000 de vizitatori în prima oră a Nopții Muzeelor la MNIR. Vă așteptăm și pe voi! Accesul este permis până la ora 22:00. La 23:00 muzeul se va închide”, se arată într-o postare de pe pagina de Facebook a Muzeului Național de Istorie a României.

Lansat în 2005 sub patronajul Consiliului Europei și organizat la nivel european de Rețeaua Europeană a Organizațiilor Muzeale (NEMO), evenimentul „Noaptea Muzeelor” marchează în acest an a 22-a ediție în România.

Noaptea Muzeelor este un eveniment cultural organizat anual, în cadrul căruia muzeele, galeriile și alte instituții culturale își deschid porțile până târziu în noapte, oferind acces gratuit sau redus vizitatorilor.

