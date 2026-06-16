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Adrian Veștea anunță că Alexandru Nazare vrea să facă parte din viitorul Guvern

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Adrian Veștea a declarat că Alexandru Nazare își dorește un portofoliu în viitorul Executiv. Acesta a confirmat o întâlnire directă cu fostul ministru și a anunțat că miercuri trimite lista miniștrilor și programul de guvernare în Parlament.

Alexandru Nazare

„Chiar m-am întâlnit cu el. Am avut și sunt o persoană care am executat foarte multe bugete din poziția de ordonator de credite, iar bugetul României trebuie să fie proces. Alexandru Nazare și-a manifestat intenția de a face parte din guvernul Veștea,” a precizat Veștea la România TV. 

Veștea transmite că nu își va depune mandatul, deși PNL nu-l susține.

„Depunem lista la Parlament, depunem programul de guvernare în cursul zilei de mâine și ne dorim ca și lista, absolut tot, ne vom mobiliza tocmai pentru a da dovadă de eficiență și pentru a nu mai pierde timp.”

Adrian Veștea: „Este o decizie fermă”

Adrian Veștea a confirmat că noua echipă guvernamentală nu include membri UDMR.

„Nu va cuprinde membri ai Uniunii Democrate a Maghiarilor din România, fiindcă ținem cont de rezoluția care a fost dată în cadrul ședinței care a avut loc astăzi și în urma ieșirilor publice pe care le-au avut. Am avut și eu o întâlnire față în față cu reprezentanții, cu președintele UDMR și cu reprezentanții UDMR și mi-au spus ceea ce au decis. Este o decizie fermă. Ne supunem acestei decizii, dar cred că nu mai putem să ne invităm unii pe alții la guvernare și decizia pe care am luat-o este de a forma un guvern politic, exact cum am spus: un guvern din care să facă parte Partidul Național Liberal, Partidul Social Democrat și reprezentanți din zona tehnocrată, din zona tehnică.”

„Domnul președinte m-a sunat și m-a invitat la București”

Premierul desemnat a vorbit și despre cum i s-a propus noua funcție.

„Domnul președinte m-a sunat și m-a invitat la București. Am avut numărul domnului președinte în agendă, fiindcă de-a lungul timpului am ocupat diverse funcții publice și cred că am numere în agendă de la marea majoritate, inclusiv pe ale dumneavoastră.”

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