Noi nume vehiculate în Cabinetul Veștea. Ce miniștri s-ar putea reîntoarce la vechile funcții și ce pretenții ar avea UDMR – SURSE

După ce Gândul a publicat lista cu primele propuneri de miniștri pentru Guvernul Veștea, au apărut noi nume vehiculate pentru funcții-cheie din viitorul Executiv. Din primele informații, pare că PNL și PSD ar urma să împartă în mod egal cele mai importante portofolii, în timp ce UDMR ar solicita trei ministere.

UDMR vrea 3 ministere

Potrivit surselor, UDMR ar dori să preia conducerea a trei ministere importante: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

De asemenea, un alt nume vehiculat pentru noul guvern este cel al lui Rareș Bogdan. Liberalul ar urma să preia conducerea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene.

Foști miniștri s-ar putea reîntoarce la vechile portofolii

Pe listă există și numele foștilor miniștri din Guvernul Bolojan, care s-ar putea reîntoarce la funcțiile pe care le-au pierdut odată cu votarea moțiunii de cenzură. Aceștia sunt: Cătălin Predoiu, Alexandru Nazare, Florin Manole, Ciprian Șerban, Alexandru Rogobete.

De altfel, se discută și despre alți oameni cunoscuți din politică, precum Alina Gorghiu, Bogdan Matei sau Lucian Bode, care și-ar căuta și ei un loc în viitorul Guvern.

Lista completă cu miniștrii vehiculați pentru Guvernul Veștea

Ministerul Finanțelor – Alexandru Nazare

Ministerul Justiției – Radu Marinescu

Ministerul Agriculturii – Florin Barbu

Ministerul Sănătății – Alexandru Rogobete

Ministerul Afacerilor Interne/Ministerul Apărării Naționale – Nicoleta Pauliuc

Ministerul Afacerilor Externe – Luca Niculescu

Ministerul Muncii – Florin Manole

Ministerul Transporturilor – Ciprian Șerban

Pe de altă parte, pentru Președinția Senatului, este menționat Cătălin Predoiu

Din prima schiță a Guvernului Veștea reiese un echilibru între PNL și PSD. Liberalii ar urma să dețină Finanțele, șefia Senatului și unul dintre ministerele de forță, în timp ce social-democrații ar păstra Justiția, Agricultura și Sănătatea.

Adrian Veștea are nevoie de cel puțin 233 de voturi în Parlament.