Albania, în pragul războiului civil. Premierul Edi Rama, care l-a angajat consilier pe Florian Coldea, acuză că „forțe străine” sunt implicate în protestele violente de la Tirana

De câteva zile, capitala Albaniei este scena unor unor confruntări violente între manifestanți și forțele de ordine. Protestele studenților s-au întețit, lor alăturându-li se alte mișcări antiguvernamentale. Premierul Edi Rama, cel care l-a angajat consilier pe Florian Coldea, fost director-adjunct al SRI, anchetat în România pentru mai multe capete de acuzare, acuză că „forțe străine” sunt implicate în protestele violente de la Tirana.

Într-o ieșire publică fără precedent, Rama a acuzat implicarea unor „forțe străine” în escaladarea protestelor din capitala Albaniei. Printre altele, el a precizat că se urmărește blocarea aderării țării sale la Uniunea Europeană.

Tirana, paralizată de proteste violente

Începând de marți, 13 octombrie, zeci de mii de manifestanți au inundat străzile Tiranei, cerându-i premierrului Edi Rama să demisioneze. Tinerii sunt nemulțumiți de condițiile din universități și taxele de școlarizare ridicate. AFP a relatat despre incidentele din Albania: vineri, protestatarii au încercat să pătrundă cu forța în sediile mai multor instituții guvernamentale amplasate pe principalul bulevard al Capitalei.

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„Rama, demisia!”, a scandat mulțimea adunată la Tirana în fața Ministerului Educației. „Nu suntem infractori. Vrem pur și simplu o viață mai bună pentru părinții noștri și pentru noi. Nu vrem să plecăm din Albania. Indiferența și aroganța guvernului încă de la începutul mișcării noastre au fost de nesuportat și au agravat situația”, a declarat Ledia (18 ani) pentru AFP.

Dar nu numai la Tirana au avut loc proteste violente. Și în alte orașe din țară, unde au fost înregistrate incidente și boicotări ale cursurilor universitare de către studenți.

În timpul incidentelor, vitrinele mai multor magazine au fost sparte, iar mai multe clădiri guvernamentale au fost atacate. Printre ținte, inclusiv sediul Ministerului Finanțelor.

Edi Rama: „Toate sunt opera uneia și aceleiași mâini”

Cât timp oamenii își strigă nemulțumirea în stradă, premierul Edi Rama repetă obsesiv o singură idee. El insistă că protestele „nu au absolut nicio legătură cu dificultățile, problemele sau aspirațiile legitime ale celor care își doresc o viață mai bună”. „Toate acestea sunt opera uneia și aceleiași mâini, mâna care a strâns de gât opoziția albaneză, mâna care a incendiat și distrus Albania de mai multe ori. Sunt forțe străine care nu își doresc ca Albania să fie în pace”, a continuat Rama.

Premierul socialist a respins nemulțumirile protestatarilor, pe care i-a acuzat că sunt manipulați de interese străine. În opinia sa, se încearcă blocarea aderării Albaniei la Uniunea Europeană.

Poliția albaneză a anunțat că numai în cursul zilei de joi au fost reținute 160 de persoane, acuzate de comiterea unor acte de violență. AFP a relatat cum grupuri de persoane mascate spărgeau vitrine și jefuiau magazine.

Florian Coldea, consilierul lui Edi Rama

Anchetat la București pentru fapte de corupție, Florian Coldea este un personaj apropiat de conducerea Albaniei. Mai precis, el a fost angajat consilier pe probleme de securitate de premierul Edi Rama, potrivit mai multor dezvăluiri de presă.

Nu mai departe de luna septembrie publicațiile de la Tirana scriau că fostul director-adjunct al SRI fusese zărit pe străzile capitalei Albaniei. Apariția sa în Tirana a fost una surprinzătoare și s-a petrecut la scurt timp după ce șefa „intelligence-ului” albanez, Vlora Hyseni, a fost suspendată din funcție și plasată în arest la domiciliu, printr-o decizie a instanței speciale anticorupție. Hyseni este anchetată într-un dosar care implică divulgarea unor secrete de stat și favorizarea omului de afaceri Ergys Agis. Agis este acuzat că ar fi condus un grup infracțional organizat.

Jurnalistul Basir Çollaku, de la televiziunea Shijak Televizion, a publicat la, 25 septembrie, pe pagina personală de Facebook, o postare intitulată „Atracția fatală a narco-statului pentru spionii de elită concediați de țările lor”. În text, el amintește de episodul demiterii lui Florian Coldea din funcția de prim-adjunct al directorului SRI. „Pentru corupție, manipularea dosarelor din instanță, șantajarea prim-ministrului și petrecerea vacanței alături de o persoană urmărită penal”, scrie Çollaku.

Generalul (r) Florian Coldea este anchetat, la București, într-un dosar împreună cu Dumitru Dumbravă (fost general SRI), Doru Trăilă (avocat) și Dan Tocaci (om de afaceri). Sunt incriminate fapte precum constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de influență (perioada 2018-2024), exercitarea fără drept a unei profesii și spălarea banilor (cazul Cătălin Hideg – Sanimed International).

În vară, Curtea de Apel București a constatat legalitatea rechizitoriului întocmit de DNA. Astfel, s-a undă verde începerii judecății acestui mega-dosar de corupție care îl are în prim-plan pe Florian Coldea.