Fostul șef adjunct al Serviciului Român de Informații (SRI), Florian Coldea, ar fi fost văzut recent pe străzile din Tirana, capitala Albaniei, scrie, pe Facebook, un jurnalist albanez citat de inPolitics.ro. Informația a apărut la doar câteva zile după ce directoarea serviciului secret al statului albanez, Vlora Hyseni, a fost suspendată din funcție și plasată în arest la domiciliu, printr-o decizie a instanței speciale anticorupție. Hyseni este anchetată într-un dosar care implică divulgarea unor secrete de stat și favorizarea omului de afaceri Ergys Agis, acuzat că ar fi condus un grup infracțional organizat.

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„Florian Coldea a fost văzut prin Tirana. Oare l-a chemat narco-statul pentru reorganizarea SHISH după scandalul Agasi-Hyseni?”

Jurnalistul Basir Çollaku, de la postul albanez de televiziune Shijak Televizion, a publicat vineri, 25 septembrie, pe pagina personală de Facebook, o postare intitulată „Atracția fatală a narco-statului pentru spionii de elită concediați de țările lor”.

În textul postării, ziaristul amintește de episodul demiterii lui Florian Coldea din funcția de prim-adjunct al directorului SRI pentru „corupție, manipularea dosarelor din instanță, șantajarea prim-ministrului și petrecerea vacanței alături de o persoană urmărită penal”.

„În ianuarie 2017, directorul serviciului secret român, Eduard Hellvig, l-a demis pe adjunctul său, Florian Coldea (în fotografie), pentru corupție, manipularea dosarelor din instanță, șantajarea prim-ministrului și petrecerea vacanței alături de o persoană urmărită penal, pe cheltuiala acesteia din urmă.

În octombrie 2017, narco-justiția l-a numit pe oficialul român demis în funcția de consilier pe probleme de securitate națională – cu un salariu lunar de 7.000 de euro.

În mai 2024, narco-justiția l-a demis deoarece Coldea intrase în vizorul anchetatorilor din România pentru trafic de droguri și spălare de bani…”, scrie Basir Çollaku.

„În 2021, Hyseni — oficialul numărul doi din cadrul Agenției de Informații din Kosovo — a fost demisă din motive care nu au fost niciodată făcute publice”

„Pe 31 iunie 2021, Vlora Hyseni — oficialul numărul doi din cadrul Agenției de Informații din Kosovo (AKI) — a fost demisă din funcție din motive care nu au fost niciodată făcute publice. În septembrie 2021, „narco-premierul” a numit-o consilier pe probleme de securitate națională.

Ea a împărțit un birou cu Florian Coldea — care i-a oferit instruire operațională și alături de care a efectuat mai multe călătorii în străinătate — după cum a relatat postul românesc de televiziune Realitatea PLUS.

În aprilie 2023, Vlora Hyseni a fost numită la conducerea SHISH (Serviciul de Informații al Statului). Există zvonuri potrivit cărora Florian Coldea ar fi fost văzut recent la Tirana. Oare „narco-premierul” l-a chemat pentru a reorganiza SHISH în urma scandalului Agasi-Hyseni?”, mai menționează jurnalistul albanez în postarea publicată pe Facebook.

Ce legătură există între Florian Coldea și Vlora Hyseni / Cei doi ar fi împărțit un birou sub conducerea lui Edi Rama

În perioada august 2021 – martie 2023, Vlora Hyseni a fost consilieră pe probleme de securitate a premierului albanez, Edi Rama. Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, aceasta ar fi împărțit un birou cu Florian Coldea, în clădirea Guvernului de la Tirana.

După numirea Vlorei Hyseni la conducerea SHISH, în aprilie 2023, aceleași surse susțin că fostul oficial român ar fi contribuit la elaborarea regulamentului și a platformei de funcționare a serviciului albanez, după modelul aplicat de el la SRI.

Mai mult, în presă au apărut și informații potrivit cărora Vlora Hyseni ar fi avut deplasări și întâlniri în afara Albaniei cu Florian Coldea, inclusiv după preluarea conducerii SHISH.

Mandat de arestare pentru fosta șefă a serviciului secret albanez / Vlora Hyseni, acuzată că ar fi ajutat un suspect să fugă din țară

Cu aprobarea Tribunalului Special pentru Combaterea Corupției și a Crimei Organizate (GJKKO), procurorii SPAK – structura specială din Albania pentru combaterea corupției și a crimei organizate – au emis marți, 22 septembrie, un mandat de arestare pe numele Vlorei Hyseni, acuzată de divulgarea secretelor de stat și favorizarea unui presupus membru al crimei organizate. Mai multe informații sunt disponibile AICI.

La acel moment, Hyseni se află în Baku, capitala Azerbaidjanului, unde participă la un forum internațional dedicat combaterii terorismului. O zi mai târziu, presa albaneză scria că fosta șefă a serviciului secret albanez s-a predat poliției din Kosovo și a fost escortată în Albania, unde ar fi fost plasată în arest la domiciliu, scrie inPolitics.ro.