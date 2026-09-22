Directoarea Serviciului Informativ de Stat al Albaniei (SHISH), Vlora Hyseni, a fost suspendată din funcție, iar pe numele ei a fost emis un mandat de arestare într-un dosar privind divulgarea unor secrete de stat și favorizarea unui presupus membru al crimei organizate.

Potrivit informațiilor publicate de presa albaneză și citate de Inpolitics, Hyseni a avut legături profesionale cu fostul șef adjunct al SRI, Florian Coldea, în perioada în care acesta a fost consilierul premierului albanez Edi Rama.

Mandat de arestare pentru șefa SHISH, Vlora Hyseni

Potrivit informațiilor publicate de presa albaneză, ancheta este derulată de SPAK, structura specială din Albania pentru combaterea corupției și a crimei organizate. Cu aprobarea Tribunalului Special pentru Combaterea Corupției și a Crimei Organizate (GJKKO), procurorii au emis un mandat de arestare pe numele Vlorei Hyseni, acuzată de divulgarea secretelor de stat și favorizarea unui presupus membru al crimei organizate.

Hyseni se află în prezent la Baku, în Azerbaidjan, unde participă la un forum internațional dedicat combaterii terorismului. Potrivit presei albaneze, există posibilitatea ca aceasta să nu se întoarcă în țară. Hyseni este cetățeană a Kosovo.

În același dosar, a fost arestat și un oficial din Poliția Științifică. De asemenea, au avut loc percheziții la locuința fostului șef al Poliției, Ilir Proda, și la baza „Visit të Pojës”, din Durrës.

Hyseni, acuzată că ar fi ajutat un suspect să fugă din țară

SPAK o acuză pe șefa SHISH de „divulgarea secretului de stat” și „favorizarea infractorului”. Potrivit anchetatorilor, Hyseni ar fi folosit informații secrete pentru a-l ajuta pe Ergys Agasi să fugă din țară. Agasi a fost arestat în august și este acuzat că ar fi condus un grup infracțional organizat implicat în afacerea AKSHI.

În comunicatul SPAK, acuzațiile sunt raportate la alineatul al doilea al articolului 302, care se referă la acordarea de sprijin activității crimei organizate.

În momentul în care agenții Biroului Național de Investigații (BKH) s-au deplasat la locuința Vlorei Hyseni pentru a pune în aplicare măsura arestului la domiciliu, aceasta se afla la mii de kilometri distanță, în Azerbaidjan. În aceeași zi, GJKKO a dispus și „suspendarea sa din funcție”.

Forțele BKH, ale poliției și ale unității speciale RENEA au efectuat, de asemenea, mai multe percheziții în Durrës. Potrivit SPAK, verificările au vizat complexul de vile cunoscut sub numele de „Visit të Pojës”, considerat unul dintre locurile asociate crimei organizate din oraș.

Ce legătură este relatată între Florian Coldea și Vlora Hyseni

Florian Coldea și Vlora Hyseni au generat scandaluri politice mari în Albania la momentul numirii lor drept consilier pe probleme de securitate al premierului Edi Rama, respectivă șefă a SRI albanez, potrivit informațiilor publicate anterior de presa albaneză și română.

Potrivit acestor relatări, între august 2021 și martie 2023, când Hyseni era consilieră pe probleme de securitate a premierului albanez, aceasta ar fi împărțit un birou cu Florian Coldea în clădirea Guvernului de la Tirana.

După numirea Vlorei Hyseni la conducerea SHISH, în aprilie 2023, aceleași surse susțin că fostul oficial român ar fi contribuit la elaborarea regulamentului și a platformei de funcționare a serviciului albanez, după modelul aplicat de el la SRI.

Jurnalistul albanez Gjergj Zefi a afirmat că Florian Coldea ar fi „pregătit-o operativ” pe Hyseni în ceea ce privește construirea rețelelor de informatori, interceptările și alte metode de lucru specifice serviciilor de informații.

În presă au apărut, de asemenea, informații potrivit cărora Hyseni ar fi avut deplasări și întâlniri în afara Albaniei cu Coldea, inclusiv după preluarea conducerii SHISH.