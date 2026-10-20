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Audierea lui Alexandru Rogobete, marcată de jigniri în Parlament, unde Emanuel Ungureanu și Clement Sava și-au adresat insulte: „Sunteți o slugă slabă”/”Sunteți o slugă grasă”

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Audierea lui Alexandru Rogobete, propus pentru funcția de ministru al Sănătății, a fost marcată de un schimb dur de replici între deputatul USR Emanuel Ungureanu și Clement Sava, reprezentant al grupului parlamentar PACE. Disputa a pornit de la achiziția vaccinurilor Pfizer din perioada pandemiei și a degenerat în atacuri personale, la care a intervenit și Rogobete.

Clement Sava a deschis discuția cu o întrebare despre costul vaccinurilor și investițiile care ar fi putut fi realizate cu acei bani.

„Câte spitale puteam face cu banii din vaccinul de la Pfizer risipiți de USR?”, a întrebat Sava.

Alexandru Rogobete a răspuns că realizarea unui spital, inclusiv dotările necesare, costă în medie 300 de milioane de euro.

Rogobete, replică pentru Emanuel Ungureanu: „Sunteți în sevraj?”

Deputatul USR Emanuel Ungureanu a intervenit și a criticat mesajele transmise în legătură cu vaccinarea din timpul pandemiei.

„Toate mesajele astea au omorât milioane de români în pandemie. Sunteți niște papagali ai PSD”, a afirmat Ungureanu.

Alexandru Rogobete i-a răspuns cu o întrebare referitoare la plângerile penale pe care deputatul le-ar fi făcut în trecut.

„Sunteți în sevraj că nu ați mai făcut nicio plângere penală?”, a spus Rogobete.

Ulterior, Ungureanu a susținut că dosarul instrumentat de DNA îl vizează pe fostul ministru al Sănătății Alexandru Rafila, pe care l-a acuzat că nu a negociat achizițiile.

„Slugă slabă” și „slugă grasă”, schimbul de insulte dintre parlamentari

Disputa dintre Emanuel Ungureanu și Clement Sava a continuat cu atacuri personale. Deputatul USR i-a adresat lui Sava o insultă, iar acesta a răspuns în aceeași notă.

„Sunteți o slugă slabă. Sunteți o slugă”, i-a spus Ungureanu.

„Dumneavoastră sunteți o slugă grasă”, a replicat Clement Sava.

Schimbul de replici a avut loc în timpul audierii parlamentare a lui Alexandru Rogobete, în cadrul căreia discuția despre cheltuielile pentru vaccinurile Pfizer s-a transformat într-o confruntare verbală între reprezentanții partidelor.

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