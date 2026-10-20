Audierea lui Alexandru Rogobete, propus pentru funcția de ministru al Sănătății, a fost marcată de un schimb dur de replici între deputatul USR Emanuel Ungureanu și Clement Sava, reprezentant al grupului parlamentar PACE. Disputa a pornit de la achiziția vaccinurilor Pfizer din perioada pandemiei și a degenerat în atacuri personale, la care a intervenit și Rogobete.
Clement Sava a deschis discuția cu o întrebare despre costul vaccinurilor și investițiile care ar fi putut fi realizate cu acei bani.
„Câte spitale puteam face cu banii din vaccinul de la Pfizer risipiți de USR?”, a întrebat Sava.
Alexandru Rogobete a răspuns că realizarea unui spital, inclusiv dotările necesare, costă în medie 300 de milioane de euro.
Deputatul USR Emanuel Ungureanu a intervenit și a criticat mesajele transmise în legătură cu vaccinarea din timpul pandemiei.
„Toate mesajele astea au omorât milioane de români în pandemie. Sunteți niște papagali ai PSD”, a afirmat Ungureanu.
Alexandru Rogobete i-a răspuns cu o întrebare referitoare la plângerile penale pe care deputatul le-ar fi făcut în trecut.
„Sunteți în sevraj că nu ați mai făcut nicio plângere penală?”, a spus Rogobete.
Ulterior, Ungureanu a susținut că dosarul instrumentat de DNA îl vizează pe fostul ministru al Sănătății Alexandru Rafila, pe care l-a acuzat că nu a negociat achizițiile.
Disputa dintre Emanuel Ungureanu și Clement Sava a continuat cu atacuri personale. Deputatul USR i-a adresat lui Sava o insultă, iar acesta a răspuns în aceeași notă.
„Sunteți o slugă slabă. Sunteți o slugă”, i-a spus Ungureanu.
„Dumneavoastră sunteți o slugă grasă”, a replicat Clement Sava.
Schimbul de replici a avut loc în timpul audierii parlamentare a lui Alexandru Rogobete, în cadrul căreia discuția despre cheltuielile pentru vaccinurile Pfizer s-a transformat într-o confruntare verbală între reprezentanții partidelor.