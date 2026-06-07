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Alimentul pe care să îl consumi cu o oră înainte de culcare, pentru un somn odihnitor, recomandat de experți

Alimentul pe care să îl consumi cu o oră înainte de culcare, pentru un somn odihnitor, recomandat de experți
sursa foto: Envato
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David Cespedes, expert în longevitate, susține că o linguriță de unt de arahide promovează relaxarea datorită triptofanului, deși include pe lista sa și alte două produse comune pentru un somn mai bun, potrivit La Razon.

David Céspedes, expert în longevitate și comunicare în domeniul sănătății, a împărtășit ceea ce consideră a fi cele mai bune trei alimente care te pot ajuta să dormi mai bine noaptea, alimente pe care mulți oameni nu le asociază direct cu odihna.

Specialistul afirmă că unele alimente, chiar și cele destul de comune în dieta mediteraneană, conțin nutrienți care promovează relaxarea și ajută organismul să se pregătească pentru somn, în special datorită conținutului lor de triptofan și magneziu.

Într-un mesaj distribuit pe conturile sale oficiale de socializare, Céspedes face o afirmație îndrăzneață: „Trei alimente care te vor ajuta să dormi noaptea, fără ca tu să știi asta.”

Unt de arahide

Primul este probabil cel mai surprinzător: untul de arahide. Conform sursei, acest aliment conține triptofan, un aminoacid legat de producerea de serotonină și melatonină, două substanțe cheie în ciclurile de somn. „Conține triptofan, care ajută la producerea de serotonină și melatonină, rezultând o senzație de mai relaxare înainte de culcare”, explică sursa.

Totuși, specialistul lansează și un avertisment important cu privire la cantități. „Atenție la cantitate”, notează expertul, recomandând doar „o linguriță cu 60 de minute înainte de culcare”. De asemenea, subliniază că untul de arahide oferă magneziu, un mineral asociat cu relaxarea musculară.

Iaurt grecesc simplu

Al doilea aliment enumerat este iaurtul grecesc simplu. În acest caz, merită menționat faptul că o combinație adecvată de proteine ​​și grăsimi sănătoase ajută la menținerea unei stabilități metabolice mai mari peste noapte.

Acest desert, care uneori poate fi felul principal de mâncare la micul dejun atunci când este consumat în cantități mari, oferă o bună „stabilitate metabolică nocturnă”, subliniază specialistul. De asemenea, oferă triptofan și are un alt avantaj important față de alte alimente pe care mulți oameni le consumă înainte de culcare: „Nu provoacă creșteri bruște ale glicemiei”, asigură expertul.

Ouăle

În cele din urmă, al treilea element de pe listă sunt ouăle. Deși mulți oameni nu le asociază de obicei cu o cină ușoară sau cu odihna, expertul susține că pot fi foarte benefice tocmai datorită compoziției lor nutriționale. El explică faptul că conțin triptofan, o proteină completă, și nu provoacă fluctuații semnificative ale nivelului de zahăr din sânge. „Nu generează vârfuri de glucoză precum alte alimente”, subliniază el.

Chiar și așa, dacă ar trebui să aleagă doar unul dintre cele trei alimente, David Céspedes este clar în această privință. „Fără îndoială, ar fi untul de arahide”, conchide el.

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