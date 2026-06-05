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Studiu: Chiar și o singură porție zilnică de alimente ultraprocesate poate crește riscul de demență

Studiu: Chiar și o singură porție zilnică de alimente ultraprocesate poate crește riscul de demență
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Studiu: Chiar și o singură porție zilnică de alimente ultraprocesate poate crește riscul de demență.

Creșterea consumului zilnic de alimente ultraprocesate cu doar 10%, echivalentul aproximativ al unei pungi mici de chipsuri, poate crește riscul de demență, chiar dacă în mod obișnuit urmați o dietă sănătoasă, potrivit unui nou studiu, scrie CNN.

„Studiul nostru a arătat că consumul de alimente ultraprocesate este asociat cu o atenție mai slabă și cu un risc mai mare de demență în rândul adulților de vârstă mijlocie și al persoanelor în vârstă”, a declarat Barbara Cardoso, autoarea principală a studiului și lector superior în nutriție, dietetică și alimentație la Universitatea Monash din Melbourne, Australia.

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Ce a evidențiat cercetarea

Cercetarea a evidențiat doar o asociere, nu o relație directă de cauzalitate. Totuși, potrivit lui Cardoso, această legătură a rămas valabilă chiar și în cazul persoanelor care urmau dieta mediteraneană. Acest fapt sugerează că problema este legată de procesarea alimentelor, nu doar de înlocuirea unor alimente sănătoase cu altele mai puțin benefice.

Studiul reprezintă „o contribuție importantă” la numărul tot mai mare de dovezi privind efectele negative ale alimentelor ultraprocesate asupra creierului, a declarat dr. W. Taylor Kimberly, profesor de neurologie la Harvard Medical School din Boston, care nu a participat la cercetare.

Există însă și o veste bună pentru cei care reduc pe termen lung consumul acestor produse. Studiul lui Kimberly a constatat că înlocuirea alimentelor ultraprocesate cu alimente integrale și minim procesate, pe o perioadă de cinci-șase ani, a fost asociată cu o reducere de 12% a riscului de declin cognitiv.

Un alt studiu a arătat că adulții cu vârste cuprinse între 50 și 60 de ani care au eliminat din alimentație o mare parte dintre produsele nesănătoase timp de un deceniu au avut un risc cu 11% mai mic de a dezvolta boala Alzheimer și alte forme de demență, comparativ cu cei care nu și-au schimbat obiceiurile alimentare.

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Alimentație reală vs. alimente „predigerate”

Dieta mediteraneană pune accent pe cereale integrale, fructe și legume, leguminoase, semințe, nuci și ulei de măsline extravirgin. Aceasta a fost asociată cu reducerea riscului de cancer, diabet, boli cardiovasculare, accident vascular cerebral și demență.

Și alte diete bazate pe plante, precum dieta DASH și dieta MIND, au rezultate similare. Acestea încurajează consumul de alimente integrale și reduc aportul de zahăr, carne roșie și produse ultraprocesate.

În schimb, alimentele ultraprocesate conțin foarte puține ingrediente integrale. Ele sunt obținute prin descompunerea alimentelor în molecule, apoi recompuse cu ajutorul coloranților, aromelor artificiale și emulgatorilor.

Aceste alimente „predigerate”, adesea bogate în zahăr, sare și grăsimi, pot avea un conținut scăzut de nutrienți esențiali necesari organismului și creierului, avertizează experții.

Un studiu din 2022, realizat pe 10.000 de persoane, a arătat că cei care consumau cele mai multe alimente ultraprocesate prezentau o scădere cu 25% mai rapidă a funcțiilor executive și o deteriorare cognitivă generală cu 28% mai rapidă comparativ cu cei care consumau cel mai puțin.

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Atenția, declinul cognitiv și riscul de demență

Noul studiu, publicat în jurnalul Alzheimer’s & Dementia: Diagnosis, Assessment & Disease Monitoring, a analizat peste 2.100 de australieni cu vârste cuprinse între 40 și 70 de ani. Participanții au completat un jurnal alimentar care a reflectat dieta lor din ultimul an. Aproximativ 42% din alimentația tipică australiană provine din alimente ultraprocesate.

Participanții au fost supuși și unor teste cognitive menite să evalueze capacitatea de concentrare și viteza de procesare a informațiilor. Niciunul dintre aceștia nu suferea de demență la începutul studiului.

Atenția este considerată o bază esențială pentru funcțiile cognitive, precum învățarea și rezolvarea de probleme. Deși studiul nu a identificat o legătură directă între alimentele ultraprocesate și memorie, a fost observat un declin mental general.

Fiecare creștere de 10% a consumului zilnic de alimente ultraprocesate a fost asociată cu o creștere de 0,24 puncte a riscului de demență pe o scală de la 0 la 7. Exemple precum micul dejun format din clătite ultraprocesate, chipsuri la prânz, biscuiți ca gustare și pizza la cină pot contribui rapid la această creștere.

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