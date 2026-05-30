Prima pagină » Auto » Amendă de 825 lei pentru toți șoferii români care fac această greșeală în timpul staționării în oraș. Mulți nici măcar nu știu că este greșit

Amendă de 825 lei pentru toți șoferii români care fac această greșeală în timpul staționării în oraș. Mulți nici măcar nu știu că este greșit

Gandul Auto
Amendă de 825 lei pentru toți șoferii români care fac această greșeală în timpul staționării în oraș. Mulți nici măcar nu știu că este greșit
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Amendă de 825 lei pentru toți șoferii români care fac această greșeală în timpul staționării în oraș. Mulți nici măcar nu știu că este greșit.

Amendă de 825 lei pentru toți șoferii români care fac această greșeală în timpul staționării în oraș

Fapta intră în clasa a II-a de sancțiuni și se pedepsește cu 4 sau 5 puncte-amendă. Șoferii vinovați vor scoate din buzunar între 660 și 825 lei.

Funcționarea motorului în timpul staționării este strict reglementată în România, scrie maramuresonline.ro. Totul vine în contextul noilor măsuri adoptate privind reducerea poluării urbane.

Codul Rutier 2026 stabilește reguli dure pentru șoferi, iar nerespectarea lor poate aduce sancțiuni usturătoare.

Oprirea voluntară a unui autovehicul cu motorul pornit pe drumurile publice din localități este, în general, interzisă.

Codul Rutier 2026 definește staționarea ca imobilizarea unui vehicul pentru o perioadă mai mare de 5 minute.

Șoferii care aleg să lase motorul pornit în timpul staționării pot fi sancționați, deoarece practica duce la creșterea nivelului de poluare, zgomot și risipă de combustibil.

Autoritățile au introdus un sistem de sancțiuni progresive, care vizează în primul rând educarea șoferilor:

– Primul incident poate fi sancționat cu avertisment;
– Abaterile repetate atrag amenzi contravenționale, conform prevederilor din Codul Rutier;
– În funcție de gravitatea situației și de recidivă, pot fi aplicate sancțiuni suplimentare.

Există și excepții

Legislația prevede și mai multe excepții, în care este permisă funcționarea motorului:

– Situații impuse de trafic, precum ambuteiajele, semafoarele sau blocajele temporare;
– Vehiculele cu regim de circulație prioritară, aflate în misiuni de urgență, cum sunt cele de poliție, ambulanță, pompieri;
– Autovehiculele comerciale, în special camioanele care folosesc motorul pentru alimentarea sistemelor de refrigerare sau a echipamentelor esențiale.

În asemenea situații, oprirea cu motorul pornit este considerată justificată și nu se sancționează de către polițiștii rutieri.

Autorul recomandă:

Recomandarea video

Mediafax
FOTO. Locatarii blocului lovit de o dronă se întorc acasă
Digi24
Fără perioadă de grație: SUA vor să-și reducă rapid prezența militară în Europa. Este vizat în primul rând NATO Force Model
Cancan.ro
Camelia Potec a intrat în panică și a cerut ajutorul SPP! Momente tensionate la gala aniversară a Nadiei Comăneci
Prosport.ro
Simona Halep, bogată și divorțată, a atras toate privirile cu apariția ei la gala pentru Nadia Comăneci. Și-a făcut selfie în oglindă
Adevarul
Ce înseamnă pentru români facturile calculate în euro
Mediafax
Au fugit de litoralul românesc! Românii fac coadă la vacanțele premium din Bulgaria
Click
Ultimele zile din viața Sandei Țăranu. Sora sa ne-a făcut dezvăluiri emoționante: „A fost pe picioarele ei până în ultima clipă"
Digi24
Fost analist CIA: „Sunt absolut sigur că Putin a aprobat ideea ca dronele rusești să poată fi folosite împotriva României”
Cancan.ro
'Profetul Apocalipsei', predicții TULBURĂTOARE pentru restul anului 2026. A prezis moartea Reginei Elisabeta a II-a, iar acum...😲
Ce se întâmplă doctore
A ignorat luni întregi un nodul la sân. La 21 de ani, tânăra a ajuns la operație cu o tumoră de aproape 2 kilograme
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
TOP 5 trasee pe care să le parcurgi cu mașina în minivacanța de Rusalii
Descopera.ro
Activitățile care te ajută să îmbătrânești sănătos fără efort fizic
Râzi cu lacrimi
4 bancuri cu Meșterul Manole. – Ana e fată bună. O să fac casă cu ea!
Descopera.ro
Limită de viteză pe autostradă și restricții pentru avioanele private? Propunerile în contextul unei posibile crize a carburanților
VIDEO Radu Mazăre povestește cum și-a făcut complexul de bungalouri din Madagascar. Fiecare construcție are câte o șopârlă vie
22:01
Radu Mazăre povestește cum și-a făcut complexul de bungalouri din Madagascar. Fiecare construcție are câte o șopârlă vie
DIGITALIZARE The Infographics Show îndeamnă internauții să nu mai folosească Google în acest moment. Despre teoria internetului mort și traficul bazat pe 50% boți
21:19
The Infographics Show îndeamnă internauții să nu mai folosească Google în acest moment. Despre teoria internetului mort și traficul bazat pe 50% boți
CINEMA Jamie Lee Curtis este în doliu. Sora ei a murit la 69 de ani. Kelly Curtis a jucat în numeroase filme și seriale
20:54
Jamie Lee Curtis este în doliu. Sora ei a murit la 69 de ani. Kelly Curtis a jucat în numeroase filme și seriale
VIDEO Jandarmeria a capturat un posibil falsificator de bani, în sectorul 2 al Capitalei. Ce au găsit agenții asupra bărbatului
20:52
Jandarmeria a capturat un posibil falsificator de bani, în sectorul 2 al Capitalei. Ce au găsit agenții asupra bărbatului
FLASH NEWS O comisie va evalua pagubele și va stabili valoarea ajutoarelor acordate familiilor din Galați, afectate de incidentul cu drona. Anunțul primarului
20:26
O comisie va evalua pagubele și va stabili valoarea ajutoarelor acordate familiilor din Galați, afectate de incidentul cu drona. Anunțul primarului
FLASH NEWS Cât costă un sejur pe litoralul românesc în comparație cu Balcic. Vacanța la Castelul Reginei Maria, mai ieftină decât la un hotel de fițe din Mamaia
20:15
Cât costă un sejur pe litoralul românesc în comparație cu Balcic. Vacanța la Castelul Reginei Maria, mai ieftină decât la un hotel de fițe din Mamaia

Cele mai noi

Trimite acest link pe