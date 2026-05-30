Amendă de 825 lei pentru toți șoferii români care fac această greșeală în timpul staționării în oraș. Mulți nici măcar nu știu că este greșit.

Fapta intră în clasa a II-a de sancțiuni și se pedepsește cu 4 sau 5 puncte-amendă. Șoferii vinovați vor scoate din buzunar între 660 și 825 lei.

Funcționarea motorului în timpul staționării este strict reglementată în România, scrie maramuresonline.ro. Totul vine în contextul noilor măsuri adoptate privind reducerea poluării urbane.

Codul Rutier 2026 stabilește reguli dure pentru șoferi, iar nerespectarea lor poate aduce sancțiuni usturătoare.

Oprirea voluntară a unui autovehicul cu motorul pornit pe drumurile publice din localități este, în general, interzisă.

Codul Rutier 2026 definește staționarea ca imobilizarea unui vehicul pentru o perioadă mai mare de 5 minute.

Șoferii care aleg să lase motorul pornit în timpul staționării pot fi sancționați, deoarece practica duce la creșterea nivelului de poluare, zgomot și risipă de combustibil.

Autoritățile au introdus un sistem de sancțiuni progresive, care vizează în primul rând educarea șoferilor:

– Primul incident poate fi sancționat cu avertisment;

– Abaterile repetate atrag amenzi contravenționale, conform prevederilor din Codul Rutier;

– În funcție de gravitatea situației și de recidivă, pot fi aplicate sancțiuni suplimentare.

Există și excepții

Legislația prevede și mai multe excepții, în care este permisă funcționarea motorului:

– Situații impuse de trafic, precum ambuteiajele, semafoarele sau blocajele temporare;

– Vehiculele cu regim de circulație prioritară, aflate în misiuni de urgență, cum sunt cele de poliție, ambulanță, pompieri;

– Autovehiculele comerciale, în special camioanele care folosesc motorul pentru alimentarea sistemelor de refrigerare sau a echipamentelor esențiale.

În asemenea situații, oprirea cu motorul pornit este considerată justificată și nu se sancționează de către polițiștii rutieri.

