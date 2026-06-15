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ANAF schimbă foaia. Peste 540 milioane de lei vor fi confiscate de la persoane fizice. Cea mai mare sumă impusă individual este de 4 milioane euro

ANAF schimbă foaia. Peste 540 milioane de lei vor fi confiscate de la persoane fizice. Cea mai mare sumă impusă individual este de 4 milioane euro
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ANAF a luat la puricat averile nejustificate
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ANAF verifică mult mai dur averile nejustificate. Peste 540 de milioane de lei au fost imputate suplimentar persoanelor fizice, în urma controalelor din ultimele luni ale Autorității fiscale.

Agenția Națională de Administrare Fiscală a intensificat în ultimul an ritmul controalelor asupra persoanelor fizice la care s-au constat diferențe semnificative între veniturile declarate și nivelul real al cheltuielilor. Astfel, s-au înregistrat sume consistente stabilite suplimentar la bugetul de stat.

Peste 1.100 de verificări. Măsuri asigurătorii în valoare de peste 123,5 milioane de lei

Potrivit unei situații centralizate la Ministerul Finanțelor, în perioada iulie 2025 – mai 2026 au fost derulate 1.102 acțiuni de control fiscal. În urma acestora, Autoritatea Fiscală a stabilit creanțe fiscale suplimentare de peste 540,2 milioane de lei. În paralel, inspectorii au instituit măsuri asigurătorii în valoare de peste 123,5 milioane de lei.

Autoritățile susțin că este una dintre cele mai ample acțiuni din ultimii ani. Ea vizează verificarea persoanelor fizice care nu au putut justifica proveniența unor venituri folosite pentru achiziții, investiții sau depozite bancare.

Controalele au vizat mai ales situații în care contribuabilii nu au putut dovedi sursa fondurilor utilizate pentru depuneri de numerar în conturi, achiziții de bunuri mobile și imobile, creditări ale unor societăți sau majorări de capital social. Au fost vizate și cazuri de numerar declarat în țară sau în străinătate. Dar și sume pretins obținute din afara României, neconfirmate în urma schimbului de informații fiscale internaționale.

Ministrul Nazare salută succesul campaniei.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, apreciază că rezultatele confirmă eficiența instrumentelor digitale și a analizelor de risc utilizate de ANAF.

„Aceste rezultate reconfirmă că mecanismele de analiză de risc și verificare fiscală susținute prin utilizarea instrumentelor digitale produc efecte concrete și contribuie la protejarea veniturilor bugetare”, a declarat Nazare.

Depuneri, investiții și bani din străinătate verificate de ANAF

În numeroase cazuri, persoanele verificate au invocat bani deținuti în numerar, venituri din străinătate sau sume primite de la alte persoane. Verificările ulterioare au probat că explicațiile nu au putut fi susținute cu documente care să confirme existența și proveniența sumelor.

ANAF a identificat cazuri în care nu exista trasabilitatea banilor, iar persoanele indicate ca sursă a fondurilor nu aveau capacitatea financiară de a le acorda. În aceste cazuri, inspectorii au recalculat obligațiile fiscale și au stabilit sumele datorate statului.

Pe lângă veniturile fără o ursă justificată, controalele au identificat și venituri nedeclarate. Inclusiv din chirii, activități independente, tranzacții cu titluri de valoare sau câștiguri obținute din străinătate.

Cele mai mari 3 sume suplimentare stabilite au depășit 4 milioane de euro fiecare

La nivel teritorial, cele mai mari 3 sume suplimentare stabilite au depășit 20 de milioane de lei fiecare (aproximativ 4 milioane de euro). Este vorba de județul Prahova și structuri din București, arată datele centralizate.

Doar în luna mai 2026, ANAF a stabilit creanțe fiscale suplimentare de peste 54,6 milioane de lei. Este un efect al 56 de decizii de impunere. Instituția transmite că miza acestor controale este creșterea conformării voluntare și respectarea obligațiilor fiscale. Ea recomandă contribuabililor să răspundă notificărilor înainte de declanșarea verificărilor extinse.

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