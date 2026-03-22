Diaspora nu mai face bani ca înainte. Cât timp durează acum să poți să îți permiți o casă în România

Milioane de români muncesc în Occident cu gândul să își construiască o locuință în România, însă diferențele economice s-au redus în ultimii ani, iar economiile se fac mai greu. Mărturiile celor plecați arată că sacrificiile rămân mari, dar rezultatele nu mai sunt ca în anii 2000.

Economii obținute cu efort tot mai mare

Peste cinci milioane de români trăiesc în afara granițelor, cei mai mulți în Europa de Vest și pe continentul american, plecați în ultimele decenii în căutarea unor venituri mai bune și a stabilității financiare.

Dacă în trecut diferențele dintre salariile din străinătate și cele din România erau considerabile, iar locuințele din țară erau mai accesibile, în prezent decalajul s-a redus. În consecință, românii spun că trebuie să muncească mai mult și mai mult timp pentru a strânge sume importante.

Muncă grea și viață modestă

Mulți români continuă să accepte condiții dificile pentru a pune bani deoparte, iar experiențele lor reflectă realitatea din teren.

„Știu povești «horror» cu doi pe cameră, chirie la negru și mâncat biscuiți cu brânză topită. Dar aceste povești le auzi de la lumea care, în general, nu vrea să se adapteze, nu vorbește limba și care poate a avut ghinionul să fie exploatată, se mai întâmplă. Ei au venit pentru un ban rapid, pentru câteva luni. Eu am lucrat la depozit, pe tură de noapte, în UK și luam în jur de 2.000 pe lună net, dacă lucram pe zi luam 1.800. Ore suplimentare nu sunt mereu, înainte de Paște, Crăciun și vara, de obicei, dar în perioada aia, dacă băgam ca disperatul, ajungeam la vreo 3.000-3.500 pe lună. 1.000 de euro îmi rămâneau în buzunar după fiecare lună”, susține un român reîntors din Marea Britanie, conform Adevărul.

Cuplurile reușesc să economisească mai rapid

Românii spun că veniturile combinate pot face diferența, mai ales în țări precum Germania.

„La mine, într-un depozit Amazon din Germania, cu volum mic de muncă, pe tura de noapte, 20:00-04:00, de luni până vineri, muncitorii au între 2.400 și 2.700 de euro net pentru full-time. Au 28 de zile de concediu, primă de vară și de Crăciun, dacă au peste șase luni vechime. Cred că doar doi vorbesc germană. În condițiile astea, dacă un cuplu vine la început fără germană, are salariile astea fără studii și calificări și o chirie de maximum 1.000 de euro, le rămân destui bani să pună deoparte și să trăiască decent”.

Diferența o face disciplina financiară

Unii români subliniază că nu doar veniturile contează, ci și modul în care sunt cheltuiți banii.

„Unii, din primul salariu, și-au luat cel mai recent iPhone, în următorul haine de firmă, în șase luni și-au făcut și vreun leasing nebun la vreo mașină scumpă, iar după se întorc în vizită acasă, povestesc că nu mai merge străinătatea și rămân în România. Alții, mai cumpătați, pun sume consistente deoparte. Își gătesc, caută să renunțe la vicii, stau cu mai mulți în aceeași locuință. Salariul nu e cine știe ce, plus-minus 2.000 de euro ca necalificat, până în 3.000 de euro. Și, dacă au noroc, unii mai fac un bănuț la negru, deși nu prea merită riscul”.

Veniturile în familie pot accelera planul unei locuințe

Pentru unii, combinația dintre două salarii stabile poate duce la economii consistente.

„Muncesc în construcții, iau 3.500-4.000 de lire. Nevasta, în retail, are 2.000 de lire. Ambele venituri sunt după taxe. Chiria și alte cheltuieli lunare sunt în jur de 2.000-2.500 de lire. Fără concediu, strângem în jur de 35.000 pe an sau 30.000 cu un concediu”.

Citește și

FLASH NEWS Tragedie în cartierul Băneasa din București. Copil de 5 ani, mort după ce a căzut de la etajul 9
15:45
Tragedie în cartierul Băneasa din București. Copil de 5 ani, mort după ce a căzut de la etajul 9
Liberalul Cezar Preda, fost adjunct ICR Paris, derapaj la adresa lui Nicușor Dan: “Autist”/“Ne va costa foarte mult”/“Nu cred că domnia sa va rezista fizic”/“Nu știu cât vor încerca cei care l-au pus să-l ascundă”
15:28
Liberalul Cezar Preda, fost adjunct ICR Paris, derapaj la adresa lui Nicușor Dan: “Autist”/“Ne va costa foarte mult”/“Nu cred că domnia sa va rezista fizic”/“Nu știu cât vor încerca cei care l-au pus să-l ascundă”
INCIDENT Un bărbat a fost atacat de urs, în județul Mureș. A intervenit elicopterul SMURD
15:20
Un bărbat a fost atacat de urs, în județul Mureș. A intervenit elicopterul SMURD
ECONOMIE Cu cât ar putea să se scumpească pâinea la finalul lui martie 2026. Avertismentul transmis de președintele Rompan
14:37
Cu cât ar putea să se scumpească pâinea la finalul lui martie 2026. Avertismentul transmis de președintele Rompan
AVARIE Avarie la rețeaua de gaze din Sector 1: peste 700 de locuințe și firme afectate
14:01
Avarie la rețeaua de gaze din Sector 1: peste 700 de locuințe și firme afectate
TURISM Orașele europene în care turiștii beneficiază de tururi gratuite, excursii sau cafea, dacă merg cu autobuzul sau strâng gunoiul de pe stradă
13:48
Orașele europene în care turiștii beneficiază de tururi gratuite, excursii sau cafea, dacă merg cu autobuzul sau strâng gunoiul de pe stradă
Mediafax
Autoritățile de la Berlin emit alertă cu privire la o posibilă activitate a grupărilor iraniene în Germania
Digi24
Serviciile secrete ruse plănuiesc o tentativă de asasinare a lui Viktor Orban. Ce e operațiunea „Gamechanger”
Cancan.ro
Elena Gheorghe, distrusă! A făcut anunțul cu lacrimi în ochi: 'Despărțirile sunt cumplite'
Prosport.ro
Simona Halep s-a săturat să fie bârfită după divorț şi a răbufnit: „Trăiesc din poveştile altora!”
Adevarul
A fost Călin Georgescu agent al Securității? Stejărel Olaru: „S-a înconjurat de o armată întreagă de securiști vechi și noi”
Mediafax
Administrația Trump începe să planifice potențiale discuții de pace cu Iranul, deși se așteaptă ca luptele să continue încă câteva săptămâni
Click
Cum a construit un român o casă cu structură din lemn vechi de 100 de ani: „Nu doream să ajungă pe foc”
Digi24
Internaționala populistă se prăbușește. Războiul lui Trump contra Iranului a aruncat în aer alianța MAGA cu extrema dreaptă din Europa
Cancan.ro
Rareș Cojoc și Andreea Popescu s-au împăcat, de dragul copiilor. Fericirea celor mici primează
Ce se întâmplă doctore
Dieta Dianei Munteanu la 45 de ani. Ce mănâncă prezentatoarea pentru a se menține în formă! Imagini incendiare cu blondina
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
De ce șoferii din București rămân fără permis la 81 km/h? Majoritatea fac o greșeală majoră
Descopera.ro
Astronomii au găsit una dintre cele mai primitive stele observate vreodată
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Profa: – Bulă, ce îmi oferi să fac dragoste cu tine?
Descopera.ro
Iată cum păsările răspândesc fără să vrea poluarea cu plastic!
FLASH NEWS Un elicopter militar qatarez s-a prăbușit în timpul unui zbor de antrenament: Toți cei șapte pasageri, decedați. Care a fost cauza accidentului
15:14
Un elicopter militar qatarez s-a prăbușit în timpul unui zbor de antrenament: Toți cei șapte pasageri, decedați. Care a fost cauza accidentului
FLASH NEWS Atac de amploare asupra Iranului: un depozit de muniție a fost aruncat în aer de forțele SUA-Israel
14:37
Atac de amploare asupra Iranului: un depozit de muniție a fost aruncat în aer de forțele SUA-Israel
NEWS ALERT USR cere adoptarea proiectului care reduce diurnele magistraților la nivelul funcționarilor, luni, în Senat
14:21
USR cere adoptarea proiectului care reduce diurnele magistraților la nivelul funcționarilor, luni, în Senat
SPORT Giovanni Becali știe care e planul lui Gică Hagi! „Dacă FRF va întârzia prea mult…El încă își caută echipe”
14:04
Giovanni Becali știe care e planul lui Gică Hagi! „Dacă FRF va întârzia prea mult…El încă își caută echipe”
FLASH NEWS Alertă la Tel Aviv. Cel puțin 15 persoane au fost rănite într-un atac cu rachete balistice al Iranului. În ce stare se află
13:41
Alertă la Tel Aviv. Cel puțin 15 persoane au fost rănite într-un atac cu rachete balistice al Iranului. În ce stare se află
ULTIMA ORĂ Explozie violentă în inima Istanbulului: două imobile s-au făcut una cu pământul, oameni prinși sub dărâmături
13:32
Explozie violentă în inima Istanbulului: două imobile s-au făcut una cu pământul, oameni prinși sub dărâmături

Cele mai noi

Trimite acest link pe