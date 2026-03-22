Diaspora nu mai face bani ca înainte. Cât timp durează acum să poți să îți permiți o casă în România

Milioane de români muncesc în Occident cu gândul să își construiască o locuință în România, însă diferențele economice s-au redus în ultimii ani, iar economiile se fac mai greu. Mărturiile celor plecați arată că sacrificiile rămân mari, dar rezultatele nu mai sunt ca în anii 2000.

Economii obținute cu efort tot mai mare

Peste cinci milioane de români trăiesc în afara granițelor, cei mai mulți în Europa de Vest și pe continentul american, plecați în ultimele decenii în căutarea unor venituri mai bune și a stabilității financiare.

Dacă în trecut diferențele dintre salariile din străinătate și cele din România erau considerabile, iar locuințele din țară erau mai accesibile, în prezent decalajul s-a redus. În consecință, românii spun că trebuie să muncească mai mult și mai mult timp pentru a strânge sume importante.

Muncă grea și viață modestă

Mulți români continuă să accepte condiții dificile pentru a pune bani deoparte, iar experiențele lor reflectă realitatea din teren.

„Știu povești «horror» cu doi pe cameră, chirie la negru și mâncat biscuiți cu brânză topită. Dar aceste povești le auzi de la lumea care, în general, nu vrea să se adapteze, nu vorbește limba și care poate a avut ghinionul să fie exploatată, se mai întâmplă. Ei au venit pentru un ban rapid, pentru câteva luni. Eu am lucrat la depozit, pe tură de noapte, în UK și luam în jur de 2.000 pe lună net, dacă lucram pe zi luam 1.800. Ore suplimentare nu sunt mereu, înainte de Paște, Crăciun și vara, de obicei, dar în perioada aia, dacă băgam ca disperatul, ajungeam la vreo 3.000-3.500 pe lună. 1.000 de euro îmi rămâneau în buzunar după fiecare lună”, susține un român reîntors din Marea Britanie, conform Adevărul.

Cuplurile reușesc să economisească mai rapid

Românii spun că veniturile combinate pot face diferența, mai ales în țări precum Germania.

„La mine, într-un depozit Amazon din Germania, cu volum mic de muncă, pe tura de noapte, 20:00-04:00, de luni până vineri, muncitorii au între 2.400 și 2.700 de euro net pentru full-time. Au 28 de zile de concediu, primă de vară și de Crăciun, dacă au peste șase luni vechime. Cred că doar doi vorbesc germană. În condițiile astea, dacă un cuplu vine la început fără germană, are salariile astea fără studii și calificări și o chirie de maximum 1.000 de euro, le rămân destui bani să pună deoparte și să trăiască decent”.

Diferența o face disciplina financiară

Unii români subliniază că nu doar veniturile contează, ci și modul în care sunt cheltuiți banii.

„Unii, din primul salariu, și-au luat cel mai recent iPhone, în următorul haine de firmă, în șase luni și-au făcut și vreun leasing nebun la vreo mașină scumpă, iar după se întorc în vizită acasă, povestesc că nu mai merge străinătatea și rămân în România. Alții, mai cumpătați, pun sume consistente deoparte. Își gătesc, caută să renunțe la vicii, stau cu mai mulți în aceeași locuință. Salariul nu e cine știe ce, plus-minus 2.000 de euro ca necalificat, până în 3.000 de euro. Și, dacă au noroc, unii mai fac un bănuț la negru, deși nu prea merită riscul”.

Veniturile în familie pot accelera planul unei locuințe

Pentru unii, combinația dintre două salarii stabile poate duce la economii consistente.

„Muncesc în construcții, iau 3.500-4.000 de lire. Nevasta, în retail, are 2.000 de lire. Ambele venituri sunt după taxe. Chiria și alte cheltuieli lunare sunt în jur de 2.000-2.500 de lire. Fără concediu, strângem în jur de 35.000 pe an sau 30.000 cu un concediu”.

