Conducerea ANAF trece la represalii. Un număr record de 18.000 angajaţi din sistemul fiscal au oprit joi dimineaţa lucrul şi protestează până la ora 16.00 împotriva proiectului noii Legi a salarizării unitare. Angajații reclamă reducerea drastică a sporurilor, în unele cazuri fiind vorba chiar și de 4.000 de lei.

Conducerea ANAF a cerut structurilor din teritoriu să raporteze la anumite ore absenții nemotivați de astăzi, cu nume și funcție, arată un document.

Angajaților prezenți la proteste le va fi tăiată ziua de muncă

Un mare sindicat din Finanțele publice a avertizat că angajații pe care îi reprezintă nu se vor prezenta joi la serviciu, ca semn de protest față de proiectul noii legi a salarizării. Însă, angajaților care absentează nemotivat ar urma să le fie tăiată ziua de muncă.

În unele locuri, cum este cazul Direcției de mari contribuabili, angajații s-au prezentat la birou, dar au anunțat că nu vor lucra, relatează Profit.ro.. De asemenea, la centrala ANAF din București, angajații s-au prezentat azi la muncă. Printre administrațiile fiscale unde angajații nu s-au prezentat în număr mai mare la birou, se numără AJFP Mureș, administrațiile fiscale din Timișoara, Iași, Craiova, dar și alte orașe,

Programul angajaților ANAF a început la ora 8.30. Potrivit documentului menționat, structurile ANAF trebuie să raporteze la orele 8.30, 11.30, 14.30 și 16.15.

Conducerea Fiscului este pregătită să aplice sancțiunile legale în cazul acestora. Este vorna de cea mai mare grevă din istoria ANAF, prin neprezentarea a mii de angajați birou.

3 zile de protest ar duce la desfacerea contractului de muncă

Angajații care nu vin joi la serviciu sunt considerați ca lipsind nemotivat și riscă sancțiuni. Acestea nu sunt foarte drastice, spun reprezentanții sindicatelor și reprezentanți i ANAF. Acestora ar urma să le fie tăiată ziua de muncă în care nu s-au prezentat la birou și să le fie contabilizată absența nemotivată. Abia la 3 absențe nemotivate se poate declanșa concedierea persoanei. Dar angajații, cel mai probabil, nu vor ajunge să lipsească toate cele 3 zile.

Surse din conducerea ANAF au confirmat pentru sursa citată că angajaților care nu se prezintă la serviciu le va fi tăiată ziua de muncă.

Colectarea la buget în luna mai este afectată

Protestele de la finalul lunii mai au afectat colectarea de venituri la bugetul statului de către Autoritate. Impactul din luna iunie va fi decis de cât de mult va dura până lucrurile vor reveni la normal O eventuală recuperare a programului de colectare depinde de durata și anvergura protestelor.

De notat că, în luna aprilie, ANAF a colectat venituri record la buget, contribuind astfel la un deficit bugetar de numai 1,17% din PIB pentru primele 4 luni ale anului.

Număr record de angajați mobilizați de sindicate

Unul dintre sindicatele mari din sectorul Finanțelor publice a anunțat că pe 4 iunie, între orele 8.00 și 16.00, membrii săi de sindicat din toate județele nu se vor prezenta la locul de muncă, ca efect al revoltei față de noua lege a salarizării. Este afectată activitatea ANAF, a Ministerului Finanțelor, a Vămii și chiar a Trezoreriei.

Decizia a fost luată ca urmare a prevederilor proiectului noii legi a salarizării, prin care Guvernul intenționează să reducă salariile din sistem cu sume între 2.000 și 4.000 de lei lunar, potrivit Sedlex. Federația Națională a Sindicatelor Finanțiștilor solicită în mod expres respectarea protocolului încheiat cu Ministerul Finanțelor, în numele Guvernului.

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