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Protest în Finanțe și ANAF. 18.000 de angajați au oprit lucrul între 08:00 și 16:00

Protest în Finanțe și ANAF. 18.000 de angajați au oprit lucrul între 08:00 și 16:00
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Un blocaj uriaș a început joi dimineață, 4 iunie 2026, în toată țara: undeva la 18.000 de angajați din Ministerul Finanțelor și ANAF au refuzat să se prezinte la muncă, între orele 08:00 și 16:00. Protestul lor este o reacție la noul proiect de lege privind salarizarea personalului din aparatul de stat.

Peste 18.000 de angajați protestează astăzi

Update 09:30: Angajații din domeniul finanțelor susțin că aplicarea noii legi a salarizării ar putea duce la diminuarea veniturilor cu sume cuprinse între 2.000 și 4.000 de lei. Din acest motiv, ei solicită introducerea unei noi grile de salarizare și recunoașterea unui statut profesional special, care să le asigure venituri considerate adecvate.

În contextul protestelor, unele ghișee rămân deschise, însă funcționează cu personal redus, în timp ce altele sunt închise pe tot parcursul zilei. La ANAF Sector 6 din București, doar câțiva angajați s-au prezentat la serviciu, iar activitatea cu publicul se desfășoară printr-un singur ghișeu.

Acțiunea reprezintă o formă de protest organizată de sindicaliști, în timp ce liderii de sindicat participă la discuții și negocieri cu reprezentanții Ministerul Muncii.

Știre inițială

Sindicatele angajaților au criticat legea salarizării în forma propusă de Guvernul Bolojan. Potrivit acestora, proiectul reprezintă o nouă sursă de inechități salariale.

ANAF trage obloanele

Astfel, activitatea ANAF este suspendată complet în toate județele în intervalul orar 08:00-16:00. Sunt afectate și Ministerul Finanțelor, Vama și, posibil, Trezoreria.

Federația Națională a Sindicatelor Finanțiștilor, afiliată la Alianța Națională a Sindicatelor Bugetarilor „SED LEX”, a transmis că acțiunea membrilor săi este „un semnal național” privind funcționarea sistemului fiscal.

Pe de altă parte, activitatea din instanțe și Parchete a fost suspendată parțial încă de marți, 2 iunie. Sindicatul Național al Grefei Judiciare Dicasterial a anunțat că, în perioada 2-5 iunie, programul de lucru cu publicul este redus la jumătate, de la 08:00 la 12:00. Azi, însă, suspendarea lucrului devine totală în același interval orar. Sunt exceptate doar cauzele urgente și lucrările prevăzute de lege.

Potrivit reprezentanților sindicatelor, noul proiect legislativ riscă să plafoneze veniturile pentru încă cinci ani. Iar acest lucru ar putea declanșa un nou val de litigii.

Sindicaliștii susțin că mecanismul propus repetă greșelile Legii nr. 153/2017. Aceasta a dus la plafonarea salariilor în perioada 2018–2022 și la mii de procese, executări silite și costuri suplimentare suportate de stat.

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