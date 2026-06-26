PNL, USR și UDMR l-au propus astăzi ca premier pe Siegfried Mureșan, cunoscut europarlamentar și vicepreședintele Partidului Popular European. Acesta s-a declarat onorat de nominalizare și a subliniat că dacă va fi validat, guvernul său va continua direcția pro-occidentală a țării.

Într-un scurt discurs la anunțarea candidaturii sale ca potențial premier, vicepreședintele Partidului Popular European a justificat numirea sa prin experiența avută în proiectele urgente ale țării, și în special PNRR.

Europarlamentarul spune că are experiența necesară pe urgențele României

Mă bucur pentru faptul că, în mod transparent, conducerile celor 3 partide au dezbătut o soluție și au propus nominalizarea mea. Convingerea mea este că oamenii vor modernizare. Iar preocuparea noastră este să facem o ofertă onestă, adoptată transparent. Sunt conștient care sunt urgențele României, sunt exact temele pe care de ani de zile lucrez la Parlamentul European. Am fost unul dintre cei 3 negociatori-șefi ai Parlamentului European pentru Planul Național de Redresare și Reziliență.

Știu exact ce avem de făcut pentru a-l încheia cu succes. Am încredere că alături de colegii din PNL, USR și UDMR, cele 3 partide care în mod responsabil asigură guvernarea României, am încredere că îl putem finaliza cu brio. Am acceptat această propunere conștient că sunt domeniile pe care am lucrat și pe care pot sprijini. Acest guvern va continua direcția pro-occidentală a țării, a declarat Mureșan, vineri la prânz, în fața reprezentanților presei.

Propunerea comună la alternativa PSD, Sorin Grindeanu

Vineri, PNL, USR și UDMR au dat comunicate comune, anunțând că Mureșan va fi alternativa PNL la Sorin Grindeanu, liderul propus de PSD.

”PNL, USR și UDMR înaintează o propunere comună pentru funcția de prim-ministru al României în persoana europarlamentarului Siegfried Mureșan. România are nevoie de un guvern care să gestioneze în mod responsabil urgențele și prioritățile țării (PNRR, Programul SAFE, echilibrele financiar-bugetare, aderarea la OCDE), să continue reformele și să valorifice fiecare oportunitate de dezvoltare în interesul cetățenilor”, se arată în comunicatul comun citat.

De notat că Siegfried Mureșan are o carieră controversată, fiind considerat traseist politic și omul de încredere al Elenei Băsescu și Elenei Udrea.