Prima pagină » Actualitate » Siegfried Mureșan, propunerea PNL, USR și UDMR ca premier: Vom continua direcția pro-occidentală

Siegfried Mureșan, propunerea PNL, USR și UDMR ca premier: Vom continua direcția pro-occidentală

Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

PNL, USR și UDMR l-au propus astăzi ca premier pe Siegfried Mureșan, cunoscut europarlamentar și vicepreședintele Partidului Popular European. Acesta s-a declarat onorat de nominalizare și a subliniat că dacă va fi validat, guvernul său va continua direcția pro-occidentală a țării. 

Într-un scurt discurs la anunțarea candidaturii sale ca potențial premier, vicepreședintele Partidului Popular European a justificat numirea sa prin experiența avută în proiectele urgente ale țării, și în special PNRR

Europarlamentarul spune că are experiența necesară pe urgențele României

Mă bucur pentru faptul că, în mod transparent, conducerile celor 3 partide au dezbătut o soluție și au propus nominalizarea mea. Convingerea mea este că oamenii vor modernizare. Iar preocuparea noastră este să facem o ofertă onestă, adoptată transparent. Sunt conștient care sunt urgențele României, sunt exact temele pe care de ani de zile lucrez la Parlamentul European. Am fost unul dintre cei 3 negociatori-șefi ai Parlamentului European pentru Planul Național de Redresare și Reziliență.

Știu exact ce avem de făcut pentru a-l încheia cu succes. Am încredere că alături de colegii din PNL, USR și UDMR, cele 3 partide care în mod responsabil asigură guvernarea României, am încredere că îl putem finaliza cu brio. Am acceptat această propunere conștient că sunt domeniile pe care am lucrat și pe care pot sprijini. Acest guvern va continua direcția pro-occidentală a țării, a declarat Mureșan, vineri la prânz, în fața reprezentanților presei.

Propunerea comună la alternativa PSD, Sorin Grindeanu

Vineri, PNL, USR și UDMR au dat comunicate comune, anunțând că Mureșan va fi alternativa PNL la Sorin Grindeanu, liderul propus de PSD.

”PNL, USR și UDMR înaintează o propunere comună pentru funcția de prim-ministru al României în persoana europarlamentarului Siegfried Mureșan. România are nevoie de un guvern care să gestioneze în mod responsabil urgențele și prioritățile țării (PNRR, Programul SAFE, echilibrele financiar-bugetare, aderarea la OCDE), să continue reformele și să valorifice fiecare oportunitate de dezvoltare în interesul cetățenilor”, se arată în comunicatul comun citat.

De notat că Siegfried Mureșan are o carieră controversată, fiind considerat traseist politic și omul de încredere al Elenei Băsescu și Elenei Udrea

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ Poza pe care Mircea Cărtărescu a publicat-o pe Facebook dând mâna cu Papa este editată cu AI. Și capul Suveranului Pontif a fost modificat
13:18
Poza pe care Mircea Cărtărescu a publicat-o pe Facebook dând mâna cu Papa este editată cu AI. Și capul Suveranului Pontif a fost modificat
FLASH NEWS Liderii PNL, USR şi UDMR explică de ce a fost ales Siegfried Mureșan ca propunere de premier
13:18
Liderii PNL, USR şi UDMR explică de ce a fost ales Siegfried Mureșan ca propunere de premier
ALERTĂ Hoții i-au spart casa unui celebru creator de modă italian care locuiește în Corbeanca. I-au sustras bunuri în valoare de peste 2 milioane de euro
12:40
Hoții i-au spart casa unui celebru creator de modă italian care locuiește în Corbeanca. I-au sustras bunuri în valoare de peste 2 milioane de euro
ACTUALITATE AUR, inamicul Uniunii Europene. Dan Dungaciu: „Toate partidele sunt prinse în jocul împotriva „extremiștilor”
12:00
AUR, inamicul Uniunii Europene. Dan Dungaciu: „Toate partidele sunt prinse în jocul împotriva „extremiștilor”
ACTUALITATE Biroul Național AUR a transmis un mesaj clar în urmă cu 2 săptămâni. Dan Dungaciu: „Nu votăm Guvernul Veștea”
11:30
Biroul Național AUR a transmis un mesaj clar în urmă cu 2 săptămâni. Dan Dungaciu: „Nu votăm Guvernul Veștea”
ALERTĂ Ludovic Orban, fost consilier al lui Nicușor Dan, atac la șeful statului: „Te vor transforma în măscăriciul sistemului”
11:25
Ludovic Orban, fost consilier al lui Nicușor Dan, atac la șeful statului: „Te vor transforma în măscăriciul sistemului”
Mediafax
Trei surori au ajuns la 103, 104 și 109 ani. Secretul care îi INTRIGĂ pe cercetători
Digi24
Vârsta de pensionare crește pentru femei din iulie 2026. Cum se stabilește data exactă și cine este vizat. Anexa completă
Cancan.ro
BREAKING! Pericol la Marea Neagră: s-a emis Ro-ALERT
Prosport.ro
FOTO. Cea mai sexy fotbalistă din lume s-a logodit cu starul de la Insula Iubirii! Cum arată tânăra
Adevarul
Pace istorică între SUA și Iran? Ce va însemna asta pentru buzunarele românilor
Mediafax
ÎNTÂLNIRE SURPRIZĂ între Nicușor Dan și unul dintre cei mai mari contestatari ai lui Bolojan
Click
Ce se va întâmpla cu averea Mirabelei Dauer. Decizie neașteptată din partea artistei: „Să o ia cine vrea”
Digi24
Avertisment în NATO: Rusia pregătește provocări militare în state din estul Europei. Ce țări sunt vizate (The Guardian)
Cancan.ro
Surpriză de proporții! Câte zile de caniculă anunță meteorologii Accuweather pentru luna iulie, în România
Ce se întâmplă doctore
Cum a ajuns să arate Tuncay Ozturk la aproape 10 ani de la divorțul de Andreea Marin. S-a recăsătorit și are copil
Ciao.ro
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Promotor.ro
Ai găsit apă sub mașină? Iată care este motivul și în ce situații trebuie să te îngrijorezi
Descopera.ro
Linii vechi de 2.000 de ani, desenate în deșert. Cine le-a creat?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – O să-i zic nevestei tale că te culci cu secretara!
Descopera.ro
De ce generațiile mai tinere par să îmbătrânească mai repede și cum le afectează asta sănătatea?
ULTIMA ORĂ PSD acuză că PNL-USR-UDMR sabotează formarea Guvernului, prin propunerea lui Siegfried Mureșan ca premier
14:01
PSD acuză că PNL-USR-UDMR sabotează formarea Guvernului, prin propunerea lui Siegfried Mureșan ca premier
SCANDAL Tensiuni între Moscova și Chișinău: Curieri diplomatici ruși, opriți pe aeroport. Ambasadorul R. Moldova, convocat la MAE rus. Cum răspunde Chișinăul
13:40
Tensiuni între Moscova și Chișinău: Curieri diplomatici ruși, opriți pe aeroport. Ambasadorul R. Moldova, convocat la MAE rus. Cum răspunde Chișinăul
FLASH NEWS Curs BNR. Leul rămâne sub presiune/ Euro crește în continuare, iar aurul se apropie din nou de 600 de lei gramul
13:36
Curs BNR. Leul rămâne sub presiune/ Euro crește în continuare, iar aurul se apropie din nou de 600 de lei gramul
ULTIMA ORĂ Nicușor Dan îi convoacă de urgență la Cotroceni pe liderii PSD, PNL, USR, UDMR și Minoritățile
13:32
Nicușor Dan îi convoacă de urgență la Cotroceni pe liderii PSD, PNL, USR, UDMR și Minoritățile
FLASH NEWS Sorin Grindeanu, mesaj de Ziua Drapelului Național: „Martorul tăcut al istoriei noastre”
13:22
Sorin Grindeanu, mesaj de Ziua Drapelului Național: „Martorul tăcut al istoriei noastre”
INEDIT Regele Charles schimbă o tradiție veche de aproape 200 de ani. Nu va sta la Palatul Buckingham după finalizarea renovării
13:16
Regele Charles schimbă o tradiție veche de aproape 200 de ani. Nu va sta la Palatul Buckingham după finalizarea renovării

Cele mai noi

Trimite acest link pe