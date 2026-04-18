Criminalul Emil Gânj, căutat de mai bine de nouă luni după ce și-a omorât cu toporul fosta iubită și i-a dat foc, a provocat o adevărată psihoză publică. Rapoartele Poliției vorbesc despre o adevărată avalanșă de relatări din partea unor pesoane care susțin că l-au văzut în zone sălbatice din județele Mureș, Bistrița Năsăud și Cluj.

Ultima dată când o persoană a sunat la numărul de urgență 112 și a relatat că l-a văzut pe fugarul Emil Gânj a fost miercuri, 15 aprilie. În jurul orei 18:20, polițiștii din cadrul Poliției stațiunii Sovata au intrat în alertă după ce o femeie din comuna Bălăușeri, satul Senereuș, a spus că tocmai l-a surprins pe criminal ascuns în spatele grădinii sale.

Potrivit unor surse judiciare, la fața locului a ajuns de urgență o echipă de polițiști care au stat de vorbă cu femeia. Aceasta le-ar fi spus că persoana respectivă, despre care era convinsă că este Emil Gânj, ar fi fugit către cimitirul din localitate.

Mureș, Bistrița Năsăud și Cluj – județele „preferate” de Gânj

În paralel, femeia alertase tot satul, iar oamenii porniseră hotărâți să-l vâneze pe criminal, înarmați cu bâte, furci și alte unelte pe care le folosesc la câmp.

Pe acest fond, în jurul orei 22:10, un alt apel la 112 a semnalat prezența lui Gânj în zona cimitirului, de unde suspectul ar fi fugit mai departe, către o zonă cu vegetație deasă.

Conform anchetatorilor, au fost mobilizați polițiști din cadrul structurilor de ordine publică, investigații criminale, dar și mascați din cadrul SAS Mureș, care au scotocit zona indicată, însă fără să găsească pe cineva.

Surse din rândul anchetatorilor au dezvăluit, în exclusivitate pentru Gândul, că, de când este căutat, Emil Gânj a fost semnalat de aproape 500 de oameni, care au spus că l-au observat în diverse localități din județele Mureș, Bistrița Năsăud și Cluj.

Emil Gânj, confundat cu un cioban

Un caz concret a avut loc recent, tot la Mureș, unde un bărbat a spus că Emil Gânj tocmai se îmbăiază la râu. Polițiștii s-au mobilizat imediat, însă presupusul fugar era, de fapt, un cioban care intrase în apa rece ca să se spele.

Dintre cele aproape 500 de sesizări legate de prezența lui Gânj, peste 400 s-au făcut prin intermediul numărului de urgență 112, în timp ce în jur de 50 de persoane au mers direct la posturile de Poliție și au semnalat faptul că l-au observat de criminal.

Cu toate că, de fiecare dată, autoritățile s-au mobilizat imediat, în niciunul dintre aceste cazuri informațiile nu s-au confirmat.

La jumătatea lunii februarie, autoritățile au renunțat să-l mai caute cu prioritate pe criminalul Emil Gânj, după luni întregi în care, pentru prinderea lui, au fost mobilizați sute de oameni.

AUTORUL RECOMANDĂ: