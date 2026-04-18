Andrei Dumitrescu
Criminalul Emil Gânj, căutat de mai bine de nouă luni după ce și-a omorât cu toporul fosta iubită și i-a dat foc, a provocat o adevărată psihoză publică. Rapoartele Poliției vorbesc despre o adevărată avalanșă de relatări din partea unor pesoane care susțin că l-au văzut în zone sălbatice din județele Mureș, Bistrița Năsăud și Cluj.

Ultima dată când o persoană a sunat la numărul de urgență 112 și a relatat că l-a văzut pe fugarul Emil Gânj a fost miercuri, 15 aprilie. În jurul orei 18:20, polițiștii din cadrul Poliției stațiunii Sovata au intrat în alertă după ce o femeie din comuna Bălăușeri, satul Senereuș, a spus că tocmai l-a surprins pe criminal ascuns în spatele grădinii sale.

Potrivit unor surse judiciare, la fața locului a ajuns de urgență o echipă de polițiști care au stat de vorbă cu femeia. Aceasta le-ar fi spus că persoana respectivă, despre care era convinsă că este Emil Gânj, ar fi fugit către cimitirul din localitate.

Mureș, Bistrița Năsăud și Cluj – județele „preferate” de Gânj

În paralel, femeia alertase tot satul, iar oamenii porniseră hotărâți să-l vâneze pe criminal, înarmați cu bâte, furci și alte unelte pe care le folosesc la câmp.

Pe acest fond, în jurul orei 22:10, un alt apel la 112 a semnalat prezența lui Gânj în zona cimitirului, de unde suspectul ar fi fugit mai departe, către o zonă cu vegetație deasă.

Conform anchetatorilor, au fost mobilizați polițiști din cadrul structurilor de ordine publică, investigații criminale, dar și mascați din cadrul SAS Mureș, care au scotocit zona indicată, însă fără să găsească pe cineva.

Surse din rândul anchetatorilor au dezvăluit, în exclusivitate pentru Gândul, că, de când este căutat, Emil Gânj a fost semnalat de aproape 500 de oameni, care au spus că l-au observat în diverse localități din județele Mureș, Bistrița Năsăud și Cluj.

Emil Gânj, confundat cu un cioban

Un caz concret a avut loc recent, tot la Mureș, unde un bărbat a spus că Emil Gânj tocmai se îmbăiază la râu. Polițiștii s-au mobilizat imediat, însă presupusul fugar era, de fapt, un cioban care intrase în apa rece ca să se spele.

Dintre cele aproape 500 de sesizări legate de prezența lui Gânj, peste 400 s-au făcut prin intermediul numărului de urgență 112, în timp ce în jur de 50 de persoane au mers direct la posturile de Poliție și au semnalat faptul că l-au observat de criminal.

Cu toate că, de fiecare dată, autoritățile s-au mobilizat imediat, în niciunul dintre aceste cazuri informațiile nu s-au confirmat.

La jumătatea lunii februarie, autoritățile au renunțat să-l mai caute cu prioritate pe criminalul Emil Gânj, după luni întregi în care, pentru prinderea lui, au fost mobilizați sute de oameni.

Citește și

EXCLUSIV Cum au scăpat cu viață cei 300 de mercenari români luați prizonieri în Congo. Cu ce argumente a negociat, în limba franceză, un fost luptător în Legiune
05:00
Cum au scăpat cu viață cei 300 de mercenari români luați prizonieri în Congo. Cu ce argumente a negociat, în limba franceză, un fost luptător în Legiune
ANALIZĂ Ce se întâmplă dacă PSD iese de la guvernare. 3 scenarii posibile și cum ar putea să supraviețuiască Bolojan
11:55, 16 Apr 2026
Ce se întâmplă dacă PSD iese de la guvernare. 3 scenarii posibile și cum ar putea să supraviețuiască Bolojan
EXCLUSIV Bucureștenii, înfuriați de intenția Metrorex de a mări prețul călătoriei de la 5 la 7 lei. „Soluția este să ieșim în stradă” / Specialist mobilitate urbană: „Metroul să facă venituri din publicitate”
05:00, 16 Apr 2026
Bucureștenii, înfuriați de intenția Metrorex de a mări prețul călătoriei de la 5 la 7 lei. „Soluția este să ieșim în stradă” / Specialist mobilitate urbană: „Metroul să facă venituri din publicitate”
EXCLUSIV Prețul roșiilor de sezon se apropie de 100 de lei pe kg. E mai ieftin să aduci fructe exotice din Malaezia decât să cumperi legume din curtea țăranilor români, subvenționate de stat. Prețurile se triplează de la solar până la tarabă
05:00, 15 Apr 2026
Prețul roșiilor de sezon se apropie de 100 de lei pe kg. E mai ieftin să aduci fructe exotice din Malaezia decât să cumperi legume din curtea țăranilor români, subvenționate de stat. Prețurile se triplează de la solar până la tarabă
EXCLUSIV Cum arată acum șantierul de la Parcul Liniei Faza 3. Locația din Militari este plină de borduri și balastru. Când ar trebui finalizat spațiul de agrement
06:00, 14 Apr 2026
Cum arată acum șantierul de la Parcul Liniei Faza 3. Locația din Militari este plină de borduri și balastru. Când ar trebui finalizat spațiul de agrement
EXCLUSIV O grupare românească din Anglia ar schilodi cățeluși pentru banii de asigurare. Câștigă și 3.000 de lire pentru fiecare animal cu picioarele rupte
05:00, 14 Apr 2026
O grupare românească din Anglia ar schilodi cățeluși pentru banii de asigurare. Câștigă și 3.000 de lire pentru fiecare animal cu picioarele rupte
Mediafax
Premieră pentru România la sediul NATO
Digi24
Deputații ruși cer femeilor singure să se culce cu bărbații care revin de pe front și să renunțe la fertilizarea in vitro
Cancan.ro
Ce făcea fugarul Emil Gânj în curtea unei femei din Mureș. Localnica l-a fotografiat imediat, apoi a dat alarma în sat
Prosport.ro
FOTO. L-a părăsit pe milionarul cu 35 de ani mai bătrân decât ea pentru că a înșelat-o cu prietena ei
Adevarul
Avertismentul economiștilor pentru români: „Să amâne toate proiectele pe termen lung. Este un an de supraviețuire”
Mediafax
Un lider UE propune un pact de apărare „în stil Schengen” deschis aliaților din afara uniunii
Click
Pentru cine caută Liviu Vârciu parteneră: „Vrea să fie tătic”
Digi24
Planul de trei pagini pentru încheierea războiului din Iran: 20 de miliarde de dolari contra uraniu îmbogățit. Ce spune Donald Trump
Cancan.ro
Noua iubită a lui Valentin Sanfira a făcut haos în familia lui Liviu Dragnea: 'I-a băgat mâinile în gât'
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Oana Roman în costum de baie la 50 de ani. Și-a etalat noua siluetă! A slăbit drastic
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
1 gram echivalează cu 28.400 de litri de benzină. Vehiculul nuclear care promite autonomie uriașă
Descopera.ro
În ce anotimp sunt bărbații cei mai fertili?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion către Măria: - – Ce ai fată de stai dezbrăcată?
Descopera.ro
Unde sunt cele mai mari salarii din România?

Cele mai noi

Trimite acest link pe