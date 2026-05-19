Emil Gânj, condamnat în lipsă la închisoare pe viață, pentru uciderea fostei partenere. Cel mai temut criminal din România rămâne de negăsit

Magistrații Tribunalului Mureș l-au condamnat, marți 19 mai, pe Emil Gânj la detenție pe viață, pentru uciderea fostei sale partenere, Anda Gyurca. Decizia magistraților nu este definitivă și poate fi atacată cu apel, în termen de 10 zile. La aproape un an de la comiterea crimei, Gânj rămâne, în continuare, de negăsit.

„Condamnă pe inculpatul G. E. (trimis în judecată în lipsă), recidivist postcondamnatoriu, cetățenie română, fără ocupație la pedeapsa detenţiunii pe viaţă pentru săvârșirea infracțiunii de omor calificat comisă în dauna victimei G. A. M”, se arată în minuta instanței.

Emil Gânj a devenit cel mai căutat criminal din România

În dimineața zilei de 8 iulie 2025, Emil Gânj, 37 de ani, a intrat, înarmat cu un topor, în casa fostei partenere, Anda Maria Gyurca, 23 de ani, pe care a ucis-o, apoi i-a incendiat trupul. Individul a fugit de la locul faptei. De la acel moment, Emil Gânj a devenit cel mai căutat criminal din România.

În octombrie, anul trecut, Gânj a fost trimis în judecată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Mureş, pentru omor calificat, distrugere, profanare de cadavre, violare de domiciliu și încălcarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecție.

Rudele tinerei ucise acuză autoritățile că nu l-au căutat îndeajuns pe Gânj

La primul termen al procesului, pe 30 martie, anul acesta, instanţa a constatat că din dosar lipseşte răspunsul Direcţiei de Sănătate Publică, ce ar fi trebuit să comunice dacă Emil Gânj se află internat în vreo unitate spitalicească din ţară.

Rudele Andei Gyurca au solicitat revenirea cu adresă la Direcția de Sănătate Publică și au acuzat că autoritățile nu l-au căutat îndeajuns pe Emil Gânj. Sora Andei Gyurca a precizat că ucigașul obișnuia să se cazeze la diferite pensiuni și a menționat că anumite instituții de cazare nu solicită buletinul clienților.

Direcția pentru Sănătate Publică și Asociația Națională a Agențiilor de Turism au transmis că Gânj nu figurează nici ca pacient, nici ca turist.

La al doilea termen al procesului, pe 23 aprilie, instanța a dispus începerea cercetării judecătorești.

Gânj a comis prima crimă în 2011

Cazierul lui Emil Gânj arată că acesta este un infractor extrem de periculos. În mai 2008, Judecătoria Luduş l-a condamnat la 3 ani cu suspendare, pentru act sexual cu minor. Victima avea doar 13 ani. În decembrie 2011, Gânj a comis prima lui crimă, când l-a ucis în bătaie pe un bărbat din Miheşu de Câmpie, după ce l-a lovit în cap cu o bâtă. Instanța l-a condamnat, la acel moment, la o pedeapsă cu executare de12 ani și 6 luni de închisoare, la care s-au adăugat și cei 3 ani din condamnarea anterioară.

Dacă şi-ar fi executat pedeapsa integral, Gânj ar fi ieşit din închisoare luna aceasta. Cu toate acestea, a fost liberat condiţionat mult mai devreme, în noiembrie 2020.

